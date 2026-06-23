25 июня в рамках третьего тура группы A ЧМ-2026 сыграют Чехия и Мексика. Начало встречи — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
Чехия
Турнирное положение: Чехия после двух поединков нынешней стадии турнира занимает третье место с одним баллом, а значит ей необходима только победа для выхода в плей-офф.
Команда на пять очков отстаёт от нынешнего соперника и на два пункта от второй в таблице Южной Кореи, а также по разнице мячей опережает аутсайдера квартета ЮАР.
Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках второго тура группового этапа мирового форума европейская сборная сыграла вничью с ЮАР (1:1).
В первом поединке североамериканского мундиаля коллектив также не сумел выиграть, хотя по ходу игры вёл в счете, но в итоге потерпел поражение от Южной Кореи (1:2).
Не сыграют: травмирован — Юрасек, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах — официальных и контрольных — Чехия выиграла четыре раза в основное время при трех ничьих и одном поражении.
Если судить по такой форме, шансы сборной на победу выглядят неоднозначными, тем более с учетом силы хозяев турнира, но здесь ей может помочь отсутствие серьёзной мотивации у соперника.
Ладислав Крейчи и Михал Садилек — авторы двух голов команды на ЧМ-2026.
Мексика
Турнирное положение: Мексика не просто лидирует в группе, а уже обеспечила себе участие в 1/16 финала, поскольку сейчас у нее максимум очков.
Команда на три пункта опережает ближайшего преследователя, Южную Корею, а также на пять баллов — третью в таблице Чехию и четвертую ЮАР.
Последние матчи: во втором туре нынешней стадии чемпионата мира 2026 года сборная-хозяйка в непростом поединке обыграла Южную Корею — 1:0.
Ранее в игре открытия североамериканского мундиаля представитель КОНКАКАФ уверенно набрал три очка, взяв верх над ЮАР с результатом 2:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних матчах, как официальных, так и товарищеских, Мексика ни разу не проиграла, а в пяти последних — только побеждала.
С такой формой трудно поверить в то, что «Ацтеки» проиграют нынешнему сопернику с его игровыми проблемами, однако более высокая мотивация европейцев может оказаться решающим фактором.
Три гола команды на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей Чехии забивали больше двух голов
- в пяти из семи последних матчей Чехия забила больше одного гола
- в шести из семи последних матчей Мексики забивали меньше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.96. Ничья — в 3.66, успех Чехии — в 3.75.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.76.
Прогноз: в пяти из семи последних матчей европейской сборной забивали больше двух голов. Так было и ранее в единственном на сегодня поединке этих соперников.
И хотя в шести из семи последних матчей Мексики забивали меньше трех голов, высокая мотивация Чехии выиграть вкупе с возможностью её соперника ловить ту на контратаках, обещают результативную игру.
Ставка: тотал больше 2,25 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, ведь такой сценарий воплотился в жизнь в пяти из семи последних матчей Чехии.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10