Мексика подходит к последнему туру группы A с шестью очками и гарантированным первым местом. Чехия — на противоположном краю таблицы. У команды Мирослава Коубека всего одно очко, и даже победа над хозяевами турнира не гарантирует ей прямой проход дальше. Поэтому на «Ацтеке» Мексике важно сохранить тонус и не рисковать травмами, а Чехии придётся биться за свою судьбу на турнире.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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45+4' А вот и перерыв! Нули на табло после первого тайма, достаточно скучные нули. Мексику-то всё устраивает, а вот Чехия без победы вряд ли сможет претендовать на плей-офф. Отдыхаем 15 минут!

45+3' Киньонес решил пробить из-за штрафной — выше ворот прошёл мяч.

45+2' Альварадо навесил с правого фланга в штрафную, снова на выходе играет Коварж.

45' Четыре минуты добавил арбитр к первому тайму.

44' Доудера решил с 40 метров пробить по воротам – выше перекладины улетел мяч.

43' Мартинес слишком активно расставлял локти в борьбе с Голешем, штрафной подаст Чехия.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 4 Удары мимо 2 48 Владение мячом 52 4 Фолы 7

42' А вот Монтесу фол в центре поля свистнули, хотя примерно так же, как и Черв, сыграл защитник «Локомотива».

41' Жёстко отобрал мяч Черв у Киньонеса, но без фола – даёт играть судья.

40' В отличной позиции в штрафной получил мяч Альварадо, а пробил выше ворот.

39' Санчес мощно пробил с острого угла, на месте Коварж.

37' Рейес на подборе пробил в падении через себя – мимо ворот! Могло получиться очень красиво.

Удар Рейеса через себя globallookpress.com

36' Штрафной заработали мексиканцы, метра 34 до ворот. Можно и пробить.

34' Альварадо забрасывал в штрафную в надежде на Мартинеса, не прошёл пас.

32' Почти прошла подача Цоуфала на дальнюю штангу, Гложек чуть-чуть не успел к мячу.

30' Цоуфал не стал бросать мяч из аута в штрафную, и, наверное, зря. Навес у Черва не получился.

28' Вишинский вошёл в штрафную, обыграл защитника «рулеткой»и пытался пробить, но попал в ещё одного мексиканца.

27' Мартинес нарушил правила на половине поля Чехии, перестарался в подкате.

26' Возобновляется игра, Мексика с мячом.

«Hydration break» в действии globallookpress.com

22' Перерыв на водопой, хотя в Мехико сегодня всего-то около 20 градусов.

21' Мартинес заработал штрафной на половине поля сборной Чехии.

19' Черв оказался на газоне после борьбы с соперником — не сразу поднялся футболист сборной Чехии, но помощь врачей не нужна.

18' Мора не зацепился за мяч на линии штрафной, неудобно отдавал Альварес.

Чехия – Мексика globallookpress.com

17' Гложек нарушил правила на Монтесе в мексиканской штрафной.

15' Вишинский снова опасно бил из-за штрафной, снова мимо.

14' Крейчий перехватил пас Киноньеса в своей штрафной и выбил мяч подальше.

13' Гложек из опасной позиции с лёта бил, но отправил мяч выше ворот.

12' Мартинес упал в штрафной Чехии в борьбе с соперником, арбир не верит мексиканцу.

10' Очень опасная контратака получилась бы у Мексики, если бы Ромо её не задержал. Уже мог бить с линии штрафной, но решил покатить налево – а чехи вернулись в штрафную.

07' Из отличной позиции не попал Вишинский! Могли открывать счёт чехи на старте матча.

05' Крейчий на газоне в центре поля, Мартинес локтем прямо по лицу попал чешскому футболисту. А арбитр даже фол не фиксирует.

03' Киньонес опасно ускорялся по левому флангу, но успели чехи закрыть путь к воротам.

01' Мексиканцы начинают с центра, поехали!

Чехия — Мексика globallookpress.com

До матча

03:54 Команды на поле! Звучат национальные гимны.

03:50 Мирослав Коубек тоже пошёл на изменения. В запасе остались Владимир Дарида, Патрик Шик и Сойка, а с первых минут вышли Давид Доудера, Денис Вишинский и Павел Шульц. Главный вопрос — хватит ли этих перестановок, чтобы действительно встряхнуть игру. Отказ от Шика выглядит особенно заметным, Чехия убирает своего главного форварда и, по сути, пробует сделать атаку менее предсказуемой.

03:40 Хавьер Агирре ожидаемо освежил состав после того, как Мексика досрочно обеспечила первое место в группе. Главное событие — первый выход Хильберто Моры в стартовом составе на чемпионате мира. 17-летний полузащитник уже дебютировал на турнире, появившись на замену в матче с ЮАР, но против Южной Кореи не сыграл. В обороне появился Матео Чавес, а в атаке Агирре выбрал не самый очевидный вариант. Рауль Хименес остался в запасе, но место в центре нападения получил не Санти Хименес, а мощный Гильермо Мартинес. При этом в старт снова не попал 40-летний Гильермо Очоа. Для вратаря это уже шестой чемпионат мира, и всю неделю обсуждалось, даст ли Агирре ему шанс сыграть хотя бы в третьем туре.

03:35 Матч обслужит аргентинский арбитр Яэль Фалькон. Для него это вторая игра на том чемпионате мира, ранее он работал на встрече Швеции и Туниса, которая завершилась крупной победой шведов 5:1. Фалькон быстро поднялся по судейской иерархии после начала карьеры в 2017 году, а в прошлом месяце обслуживал финал Торнео Апертура в Аргентине между «Бельграно» и «Ривер Плейтом». На линиях Фалькону помогут его соотечественники Максимилиано Дель Йессо и Факундо Родригес. Четвёртым судьёй назначен Кристиан Гарай из Чили, резервным ассистентом — его соотечественник Хосе Ретамаль.

03:30 Стартовый состав сборной Мексики: Ранхель, Санчес, Рейес, Ромо, Чавес, Монтес, Альварес, Мора, Альварадо, Киньонес, Мартинес.

03:25 Сборная Чехии начнёт в таком составе: Коварж, Гранач, Голеш, Крейчий, Цоуфал, Садилек, Черв, Гложек, Доудера, Вишинский, Шульц.

03:20 Главное преимущество Мексики сейчас — контроль . Команда меньше открывается после потерь, аккуратнее работает с мячом в середине и умеет терпеливо ждать момент. Луис Ромо после гола Южной Корее остаётся одним из важных игроков центра поля, а Хулиан Киньонес и Роберто Альварадо двигают контратаки. Чехия будет вынуждена раскрываться, а значит, хозяевам важно не просто владеть мячом ради владения, а вовремя наказывать соперника за пространство за спинами защитников.

03:15 Мексика выиграла два первых матча группы и при этом пока не пропустила ни одного мяча. После победы над Южной Кореей команда Хавьера Агирре закрепила контроль над группой и получила редкую роскошь для последнего тура — возможность смотреть дальше, на плей-офф. Но это не значит, что матч с Чехией можно просто доиграть. На домашнем турнире Мексика находится под постоянным давлением трибун, и любая потеря темпа сразу будет восприниматься как тревожный сигнал. Агирре нужно сохранить баланс, не перегрузить ключевых игроков перед следующей стадией, но и не сбить игровой ритм команды, которая пока выглядит собранной и дисциплинированной.

03:10 При этом у Чехии есть понятные пути к голу. Патрик Шик остаётся главным адресатом в штрафной, Адам Гложек способен добавлять движение между линиями, а Владимир Цоуфал может быть важен на стандартах. Чехии придётся играть смелее, чем обычно, но если команда слишком рано разорвётся между линиями, Мексика получит идеальные условия для быстрых атак. Самая трудная задача — выдержать высоту, атмосферу «Ацтеки» и давление трибун, при этом не дать хозяевам спокойно контролировать темп. Для команды, которая уже дважды отпускала результат в концовках, это ещё и психологический тест.

03:05 Чехия подошла к последнему туру в неудобном положении. Команда не провалилась полностью, но два первых матча оставили ощущение недосказанности и упущенных возможностей. Против Южной Кореи чехи уступили после поздних голов, против ЮАР долго вели, но пропустили с пенальти в концовке и снова потеряли важные очки. Теперь ничья уже почти ничего не решает. Чехии нужна победа, а это вынуждает Коубека отходить от осторожного сценария и искать больше давления впереди. Проблема в том, что именно атака пока выглядит недостаточно убедительно — моментов немного, реализация нестабильная, а команда слишком часто зависит от отдельных эпизодов.

03:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 4.50.