24 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Босния и Герцеговина и Катар. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.

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Босния и Герцеговина

Турнирное положение: Боснийцы на чемпионате мира не блистают. Команда находится на 3-м месте в группе, набрав всего одно очко.

При этом Босния и Герцеговина в двух матчах забила всего 2 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 5 раз. А вот прицел Эдина Джеко пока что молчит…

Последние матчи: боснийцы явно выглядят слабее, чем от них ожидали. К тому же в последнем туре им нужно исключительно побеждать, да еще и разницу мячей не мешало бы улучшить.

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В предыдущем туре команда по всем статьям уступила Швейцарии (1:4). А вот встреча с Канадой завершилась паритетом (1:1).

Вот только Босния и Герцеговина еще не побеждала в текущем календарном году. В шести поединках балканцы добыли 5 ничьих при одной коллизии.

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Состояние команды: Боснийцы уже давненько позабыли вкус побед. Последняя случилась еще в середине ноября минувшего года. А ведь состав у команды по именам симпатичный!

И уж точно боснийцы попытаются выйти из группы. Атака во главе с Джеко способна взломать оборону катарцев, да и отступать европейцам уже некуда.

Катар

Турнирное положение: Катарцы на Мундиале выглядят откровенно бледно. Команда замыкает турнирную таблицу своей группы.

Причем Катар в двух турах разжился всего одним зачетным баллом. Да и пропустила команда уже 7 мячей.

Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился удачным. Катарцы не уступили Швейцарии (1:1).

А вот потом случился разгром от канадцев (0:6). Да и контрольный поединок с Сальвадором завершился блеклым сухим паритетом.

Крепкий Катар никому за здорово живешь не сдается. Правда, в нынешнем году команда еще не побеждала. Да и оборона катарцев в матче с Канадой выглядела словно проходной двор.

Состояние команды: Катарцы намерены биться до последнего. Подбор игроков по именам у команды скромный. Надежда только на Акрама Афифа…

И уж точно, Катар, по большей части, будет обороняться. Команда любит и умеет эффективно действовать в игре вторым номером, в чем способна преуспеть в матче с нестабильными балканцами.

Катарцам пока не хватает пресловутой монолитности. Между тем, команда не боится авторитетов, да и боснийцев уж точно не боится.

На что ставят в матче Босния и Герцеговина — Катар Букмекерские коэффициенты на матч Босния и Герцеговина — Катар: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Босния и Герцеговина считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.00, а победа Катара — в 6.50.

Букмекеры рассматривают тотал больше 2.5 за 1.73, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.10.

Прогноз: Обе команды еще бьются за выход в плей-офф, и уж точно будут максимально активны в атаке.

2.75 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч Босния и Герцеговина — Катар позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

5.00 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.00 на матч Босния и Герцеговина — Катар позволит вывести на карту выигрыш 4000₽, общая выплата — 5000₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 5.00.

Пять причин, почему ставка зайдет