24 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Босния и Герцеговина и Катар. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.
Босния и Герцеговина
Турнирное положение: Боснийцы на чемпионате мира не блистают. Команда находится на 3-м месте в группе, набрав всего одно очко.
При этом Босния и Герцеговина в двух матчах забила всего 2 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 5 раз. А вот прицел Эдина Джеко пока что молчит…
Последние матчи: боснийцы явно выглядят слабее, чем от них ожидали. К тому же в последнем туре им нужно исключительно побеждать, да еще и разницу мячей не мешало бы улучшить.
В предыдущем туре команда по всем статьям уступила Швейцарии (1:4). А вот встреча с Канадой завершилась паритетом (1:1).
Вот только Босния и Герцеговина еще не побеждала в текущем календарном году. В шести поединках балканцы добыли 5 ничьих при одной коллизии.
Состояние команды: Боснийцы уже давненько позабыли вкус побед. Последняя случилась еще в середине ноября минувшего года. А ведь состав у команды по именам симпатичный!
И уж точно боснийцы попытаются выйти из группы. Атака во главе с Джеко способна взломать оборону катарцев, да и отступать европейцам уже некуда.
Катар
Турнирное положение: Катарцы на Мундиале выглядят откровенно бледно. Команда замыкает турнирную таблицу своей группы.
Причем Катар в двух турах разжился всего одним зачетным баллом. Да и пропустила команда уже 7 мячей.
Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился удачным. Катарцы не уступили Швейцарии (1:1).
А вот потом случился разгром от канадцев (0:6). Да и контрольный поединок с Сальвадором завершился блеклым сухим паритетом.
Крепкий Катар никому за здорово живешь не сдается. Правда, в нынешнем году команда еще не побеждала. Да и оборона катарцев в матче с Канадой выглядела словно проходной двор.
Состояние команды: Катарцы намерены биться до последнего. Подбор игроков по именам у команды скромный. Надежда только на Акрама Афифа…
И уж точно, Катар, по большей части, будет обороняться. Команда любит и умеет эффективно действовать в игре вторым номером, в чем способна преуспеть в матче с нестабильными балканцами.
Катарцам пока не хватает пресловутой монолитности. Между тем, команда не боится авторитетов, да и боснийцев уж точно не боится.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Босния и Герцеговина считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.00, а победа Катара — в 6.50.
Букмекеры рассматривают тотал больше 2.5 за 1.73, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.10.
Прогноз: Обе команды еще бьются за выход в плей-офф, и уж точно будут максимально активны в атаке.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 5.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды еще не познали вкус побед в текущем календарном году
- Босния и Герцеговина пропустила 5 мячей в двух турах, Катар — семь
- Катарцы в двух очных поединках с боснийцами по разу победили и сыграли вничью
- В составе боснийцев способен выстрелить опытнейший Эдин Джеко
- Боснийцы неизменно пропускали в трех последних матчах