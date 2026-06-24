Босния и Герцеговина и Катар подходят к последнему туру группы B с одинаковым количеством очков (по одному). Победа в Сиэттле ещё может оставить шанс на выход в плей-офф, прежде всего через рейтинг третьих мест, но ничья почти наверняка станет приговором для обеих команд.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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34' ГОООООООООЛ! Второй от Боснии! Колашинац здорово забросил в штрафную на Джеко, тот в касание пытался прострелить, а мяч от ноги Аль-Браке отскочил в ближний угол. 2:0, ещё сложнее теперь будет Катару.

34' Колашинац опасно срезал мяч с ближней штанги во вратарскую, отбились катарцы.

33' Мяч отскочил на линию штрафной прямо под удар Башичу, но защитник в подкате успел накрыть.

31' Малич мог опасно убегать по правому флангу, слегка не догнал мяч.

29' ГОООООООООЛ! Босния выходит вперёд! Алайбегович сместился с левого фланга в центр и мощно пробил из-за штрафной в самую девятку! Абунада не успел среагировать, 1:0!

28' Катич выиграл борьбу за мяч после навеса, а пробить не получилось.

Статистика матча 3 Удары в створ 0 2 Удары мимо 0 61 Владение мячом 39 3 Угловые удары 1 0 Офсайды 2 4 Фолы 4

27' Только возобновилась игра, как сразу же штрафной заработал Алайбегович на левом фланге.

23' А вот как раз и пауза на водопой. Босния начала игру опаснее, а Катар пытается огрызаться.

23' Алайбегович пробил со штрафного и попал прямо в голову Хухи. Катарцу нужно время, чтобы прийти в себя.

21' Опаснейший штрафной заработал Башич! Метра 23 до ворот, сам Иван и будет бить?

20' В офсайде оказался Афиф в момент длинной передачи.

19' Колашинац боролся за мяч во вратарской, отбились катарцы.

18' Снова издали бил Башич и заработал угловой.

17' Башич красиво развернулся и с левой пробил метров с 30, но не попал.

15' Хорошо в подкате сыграл Катич и выбил мяч в аут у бровки.

13' Шуньич спас Боснию от гола! Сам же потерял мяч у штрафной Катара, Афиф убегал 1 на 1 с вратарём — Иван успел на рывке перехватить мяч.

12' А теперь и сам Малич заработал фол на правом фланге, почти угловой для Боснии.

10' Малич сбил Аль-Хайдоса и вроде бы сорвал контратаку Катара, арбитр решил не наказывать жёлтой карточкой.

08' С угла поля навесил Афиф, но слишком сильно это сделал и перебил боснийскую штрафную.

07' Хорош на перехвате Колашинац! Не дал Афифу получить мяч на половине поля Боснии.

05' Афиф неплохо разгонял контратаку сборной Катара, партнёр не догнал перспективную передачу Акрама.

04' Боснийцы зацепились за мяч после навеса с углового, но до удара не довели атаку.

03' Шуньич тоже попробовал пробить из-за штрафной, снова Абунада в порядке!

Шуньич бьёт из-за штрафной globallookpress.com

02' Демирович хлёстко пробил из-за штрафной с левой, Абунада на месте.

01' Босния начал с центра, поехали!

До матча

21:55 Команды на поле в Сиэттле! Звучат национальные гимны.

21:45 Состояние поля на «Люмен Филд» снова может стать отдельным фактором матча. В Сиэтле продолжается непривычная для июня жара: почти три недели здесь не было дождя, а сегодня температура поднимется примерно до 29 градусов. Из-за этого газон остаётся сухим, мяч по нему идёт медленнее, и командам сложнее быстро разгонять атаки через короткий пас. На это уже обращали внимание по ходу турнира. После матча с Египтом на поле жаловался тренер Бельгии Руди Гарсия, а во время игры США с Австралией проблему отмечали и телевизионные комментаторы.

Босния и Герцеговина — Катар globallookpress.com

21:35 Матч обслужит венесуэльский арбитр Хесус Валенсуэла. Для него это уже вторая игра на нынешнем чемпионате мира, ранее он работал на матче Австралии и Турции. Валенсуэла давно работает на международном уровне, судил три розыгрыша Кубка Америки, а в 2021 году был признан лучшим арбитром КОНМЕБОЛ по версии IFFHS. Профессиональную карьеру Валенсуэла начал в 2013 году и с тех пор отработал почти 400 матчей. На линиях ему помогут соотечественники Хорхе Уррего и Тулио Морено. Четвёртым судьёй назначен Юсукэ Араки из Японии, резервным ассистентом — его соотечественник Дзюн Михара.

21:28 А сборная Катара начнёт вот так: Абунада, Мигел, Лай, Габер, Хухи, Аль-Браке, Будиаф, Фатхи, Эдмилсон Жуниор, Аль-Хайдос, Афиф.

21:25 Стартовый состав сборной Боснии: Василь, Колашинац, Катич, Раделич, Малич, Башич, Шуньич, Демирович, Алайбегович, Байрактаревич, Джеко.

21:20 Главная интрига — кто первым решится играть смелее. Босния и Герцеговина выглядит сильнее по составу и должна давить стандартами и фланговыми подачамм, но она сама слишком уязвима после потерь и вынужденных перестановок в защите. Катару ничья почти ничего не даёт, поэтому рано или поздно ему придётся выходить выше и искать шансы в свободных зонах. Если Босния забьёт первой, матч может перейти в удобный для неё силовой сценарий. Если же Катар выдержит старт и заставит соперника нервничать, игра быстро превратится в борьбу за право не закончить турнир уже сегодня.

21:15 В атаке всё снова завязано на Эдине Джеко. Он уже не может проводить весь матч в одном темпе, но всё равно цепляется за мяч, стягивает защитников и создаёт угрозу в штрафной. Рядом с ним ожидается Эрмедин Демирович, а на флангах Боснии придётся добавить скорости против команды, которой тоже придётся раскрываться.

21:10 Босния и Герцеговина после поражения 1:4 от Швейцарии должна не только восстановиться эмоционально, но и перестроить оборону. Красная карточка Тарика Мухаремовича оставила Сергея Барбареза без важного центрального защитника, поэтому нагрузка на Сеада Колашинаца и Николу Катича станет ещё выше. Команде нужно вернуть устойчивость после матча, в котором она посыпалась в концовке, но при этом не потерять агрессию впереди. Боснийцы регулярно создают давление в штрафной и много бьют в створ, поэтому против Катара им важно не просто владеть мячом, а быстро доводить атаки до Джеко, Демировича и игроков второго темпа.

21:05 При этом у Катара всё ещё есть игрок, который способен изменить матч одним эпизодом. Акрам Афиф остаётся главным источником остроты, он может принимать между линиями, уходить в дриблинг и разгонять переходы, когда соперник теряет мяч. Рядом с ним должны быть Эдмилсон Жуниор и Юсуф Абдурисаг, а в центре атаки возможны варианты в зависимости от того, насколько смело Лопетеги захочет начать матч. Проблема Катара в другом — после восьми матчей без побед команда выглядит уставшей от собственных ошибок, и ей будет тяжело против жёсткой и настойчивой Боснии.

21:00 Катар подходит к матчу в ещё более тяжёлом состоянии. После ничьей со Швейцарией в первом туре казалось, что команда Хулена Лопетеги может зацепиться за группу, но 0:6 от Канады резко всё изменили. Катар не только крупно проиграл, но и потерял Хомама Ахмеда и Ассима Мадибо из-за удалений. Это значит, что оборона лишается важного игрока слева, а середина поля — одного из тех, кто должен был держать баланс и страховать команду при чужих атаках. Лопетеги придётся собирать более осторожную структуру и, вероятно, просить крайних защитников меньше рисковать.

20:55 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.75.