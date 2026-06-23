24 июня в третьем туре группового этапа в квартете B на чемпионате мира по футболу сыграют Босния и Герцеговина и Катар. Начало встречи — 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

Кто победит? Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Босния и Герцеговина: ставка на разницу в классе

Турнирное положение: Сборная Боснии и Герцеговины после двух туров занимает третье место в группе B, набрав 1 очко. Команда делит аутсайдерские позиции в квартете со своим нынешним соперником, уступая Швейцарии и Канаде. Для сохранения шансов на выход в плей-офф боснийцам необходима только победа.

Последние матчи: На старте мундиаля балканцы смогли вырвать ничью у крепкой сборной Канады (1:1), однако во втором туре разгромно уступили Швейцарии со счетом 1:4.

Ранее, в рамках подготовки к турниру, Босния и Герцеговина провела серию товарищеских и официальных поединков, где сыграла вничью с Панамой (1:1), Северной Македонией (0:0) и Италией (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Из-за красной карточки игру пропустит ключевой защитник Тарик Мухаремович.

Состояние команды: Несмотря на итоговые 1:4 против швейцарцев, списывать Боснию со счетов рано. Команда неплохо комбинировала и забила гол престижа усилиями Эрмина Махмича под занавес встречи. Главной проблемой коллектива Сержа Барабеза являются позиционные провалы в защите и потеря концентрации, приведшая к удалению в концовке.

В атаке вся надежда снова ложится на индивидуальное мастерство ветерана и лидера Эдина Джеко, а также нацеленность на ворота Эрмедина Демировича и молодого Эсмира Байрактаревича. Против разбалансированного Катара, пропустившего шесть мячей в прошлом туре, боснийцам должно хватить атакующего потенциала для набора трех очков.

Катар: попытка оправиться от шока

Турнирное положение: Сборная Катара после двух туров замыкает таблицу группы B, набрав 1 очко. Команда уступает Боснии и Герцеговине по разнице мячей. Тем не менее, теоретические шансы на выход в плей-офф все еще остаются.

Последние матчи: На старте турнира Катар сотворил мини-сенсацию, вырвав ничью у сильной сборной Швейцарии (1:1) благодаря автоголу соперника на последних минутах. Однако во втором туре команда потерпела сокрушительное поражение от Канады со счетом 0:6.

Ранее, в процессе подготовки к мировому первенству, Катар провел серию контрольных встреч, уступив Ирландии (0:1) и сыграв вничью с Сальвадором (0:0).

Не сыграют: В предстоящей игре из-за дисквалификаций точно не сыграют основной левый защитник Хомам Ахмед и опорный полузащитник Ассим Мадибо.

Состояние команды: После разгрома 0:6 от канадцев психологическое состояние подопечных Хулена Лопетеги вызывает серьезные опасения. Катар полностью отдал инициативу (всего 22% владения мячом) и допустил кошмарные позиционные ошибки. Главной задачей тренерского штаба сейчас является попытка пересобрать разрушенную оборонительную линию, которая из-за кадровых потерь станет еще более уязвимой.

В атаке вся надежда по-прежнему связана со связкой лидеров в лице Акрама Афифа и Альмоеза Али, однако в прошлом матче они остались на голодном пайке из-за отсутствия контригры. Против мотивированной Боснии катарцам придется прыгнуть выше головы, чтобы удержать баланс между защитой и необходимостью идти вперед.

На что ставят в матче Босния и Герцеговина — Катар Букмекерские коэффициенты на матч Босния и Герцеговина — Катар: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок:

Сборная Катара пропускает на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах

Босния и Герцеговина регулярно забивает на текущем мундиале, однако пропустила пять в двух встречах

В истории очных противостояний этих соперников Катар еще ни разу не побеждал Боснию и Герцеговину в официальных поединках под эгидой ФИФА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Боснии и Герцеговины дают 1.43 а на Катар — 7.00, ничью букмекеры оценивают в 5.00.

Тотал меньше 2,5 идет за 2.21, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.62.

Прогноз: Считаем, что в этом матче увидим голы только от одной из команд.

1.90 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Босния и Герцеговина — Катар позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Обе команды не смогут забить в этом матче за 1.90.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на сухой победе номинальных хозяев поединка.

2.42 Сухая победа Боснии и Герцеговины Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч Босния и Герцеговина — Катар принесёт прибыль 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Сухая победа Боснии и Герцеговины в матче за 2.42.