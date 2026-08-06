прогноз на товарищеский матч, ставка за 3.60

7 августа в товарищеском матче по футболу сыграют «Бавария» и «Астон Вилла». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.60.

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«Бавария»

Турнирное положение: «Баварцы» минувший сезон провели продуктивно. Мюнхенцы легко добыли Серебряную салатницу

При этом «Бавария» на 16 очков опередила ближайшего преследователя. К тому же мюнхенцам покорился Кубок Германии: в финале был бит «Штутгарт» (3:0).

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бавария» в контрольной встрече переиграла «Чеджу» (3:1).

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До того мюнхенцы учинили разгром скромному «Роттах-Эгерну» (15:0). Правда, до того команда уступила «Веену» (1:2).

При этом «Бавария» пока и близко не находится в оптимальном кадровом сочетании. Лидеры все еще отдыхают от участия в чемпионате мира.

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Состояние команды: «Бавария» в новом сезоне твердо намерена продолжить собирать трофеи. Да и наличие в составе Харри Кейна в этом явно поможет.

К слову, «Бавария» традиционно неудачно противостоит «вилланам». В двух очных поединках команда минимально уступила англичанам. Пора исправляться!

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» в минувшем сезоне выступили вполне прилично. Команда заняла 4-е место в АПЛ.

Причем «Астон Вилла» на 6 очков отстала от 4-й позиции. Забила команда 56 мячей при 49 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем последнем спарринге «вилланы» уверенно расправились с «Патум Юнайтед» (3:1).

До того команда нанесла поражение сборной звезд индонезийского чемпионата (3:1). А вот контрольный поединок с «Реал Сосьедадом» принес разочарование (2:4).

Нынче «Астон Вилла» только набирает обороты. В пяти контрольных матчах команда победила 3 раза при двух поражениях.

Состояние команды: «Вилланы» в кадровом плане смотрятся довольно выгодно. К тому же команда победила в 2 последних матчах.

Тем не менее, «вилланы» пока только ищут оптимальные кадровые сочетания. Зато Эмилиано Буэндия по разу отличился в двух последних спаррингах.

При этом «Астон Вилла» уже заметно оббилась в контрольных поединках. Да и оппонент явно предстанет не в оптимальном составе, что нельзя не использовать.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Баварию» фаворитом с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа «Астон Виллы» — в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: Состав «вилланов» более близок к оптимальному, к тому же мюнхенцы пока только раскачиваются.

3.60 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.60 на матч «Бавария» — «Астон Вилла» позволит вывести на карту выигрыш 2600₽, общая выплата — 3600₽

Ставка: Ничья за 3.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.

2.25 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Бавария» — «Астон Вилла» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.25.

Пять причин, почему ставка зайдет