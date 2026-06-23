прогноз на исход матча ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.13

25 июня в рамках первого тура группы С ЧМ-2026 сыграют Шотландия и Бразилия. Начало встречи — в 01:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

Кто победит? Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Шотландия

Перед матчем: Шотландия после второго тура занимает третье место в группе С, набрав три очка при разнице мячей 1:1.

Последние матчи: Шотландцы начали ЧМ-2026 за здравие, обыграв Гаити со счетом 1:0, но затем с тем же результатом потерпели поражение от Марокко.

В контрольных матчах перед мундиалем команда Стива Кларка обыграла команды Кюрасао (4:1) и Боливии (4:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Стивена Кларка впервые за 28 лет вышла на мундиаль и показала вполне себе средний уровень игры по первым двум турам.

Если «тартановые» выйдут в плей-офф чемпионата мира, то вряд ли стоит ожидать от этой команды какого-то серьезного прорыва.

Бразилия

Перед матчем: Бразильцы возглавляют турнирную таблицу группы C перед заключительным туром, набрав 4 очка за два матча при разнице мячей 4:1.

Последние матчи: В первых двух матчах подопечные Карло Анчелотти выступили не так ярко, как ожидалось, но очки набрала — сначала «селесао» разошлись миром с Марокко (1:1), а затем буднично обыграли Гаити со счетом 3:0.

В контрольных матчах перед мундиалем бразильцы выступили успешно, поочередно обыграв Панаму (6:2) и Египет (3:1).

Состояние команды: Бразилия хоть и практически вышла из группы, но особой уверенности не вызывает — сначала была ничья с Марокко, где «пентакампеонам» пришлось даже отыгрываться. А победа над Гаити на фоне предыдущих очных встреч выглядела немного скромной.

Безусловно, даже нынешняя сборная Бразилии будет сильнее многих своих соперников, но как команда будет пользоваться своим преимуществом в классе против Шотландии и в плей-офф — уже другой вопрос

На что ставят в матче Шотландия — Бразилия Букмекерские коэффициенты на матч Шотландия — Бразилия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Шотландия выиграла три матча подряд до поражения от Марокко

Бразилия не проигрывает в пяти последних встречах

Шотландия никогда не обыгрывала бразильцев — за пять очных встреч зафиксировано четыре победы «селесао» и одна ничья

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Бразилии безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.00, а победа сборной Шотландии— в 8.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.81 и 1.97.

Прогноз: Обе команды будут решать свои задачи — Шотландия хочет впервые в истории выйти в плей-офф, а Бразилия выйти туда с первого места. Поэтому стоит ожидать голы от обеих команд, к тому же «селесао» испытывает трудности в обороне с командами чуть сильнее Гаити.

2.13 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Шотландия — Бразилия позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Обе забьют за 2.13.

Прогноз: Вполне возможно, что шотландцы возьмут да отберут очки у явно не самой сильной сборной Бразилии в ее истории — тем более этот мундиаль любит удивлять результатами.

2.85 Шотландия не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч Шотландия — Бразилия позволит вывести на карту выигрыш 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Шотландия не проиграет за 2.85