25 июня в рамках первого тура группы С ЧМ-2026 сыграют Шотландия и Бразилия. Начало встречи — в 01:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.
Шотландия
Перед матчем: Шотландия после второго тура занимает третье место в группе С, набрав три очка при разнице мячей 1:1.
Последние матчи: Шотландцы начали ЧМ-2026 за здравие, обыграв Гаити со счетом 1:0, но затем с тем же результатом потерпели поражение от Марокко.
В контрольных матчах перед мундиалем команда Стива Кларка обыграла команды Кюрасао (4:1) и Боливии (4:0).
Состояние команды: Команда Стивена Кларка впервые за 28 лет вышла на мундиаль и показала вполне себе средний уровень игры по первым двум турам.
Если «тартановые» выйдут в плей-офф чемпионата мира, то вряд ли стоит ожидать от этой команды какого-то серьезного прорыва.
Бразилия
Перед матчем: Бразильцы возглавляют турнирную таблицу группы C перед заключительным туром, набрав 4 очка за два матча при разнице мячей 4:1.
Последние матчи: В первых двух матчах подопечные Карло Анчелотти выступили не так ярко, как ожидалось, но очки набрала — сначала «селесао» разошлись миром с Марокко (1:1), а затем буднично обыграли Гаити со счетом 3:0.
В контрольных матчах перед мундиалем бразильцы выступили успешно, поочередно обыграв Панаму (6:2) и Египет (3:1).
Состояние команды: Бразилия хоть и практически вышла из группы, но особой уверенности не вызывает — сначала была ничья с Марокко, где «пентакампеонам» пришлось даже отыгрываться. А победа над Гаити на фоне предыдущих очных встреч выглядела немного скромной.
Безусловно, даже нынешняя сборная Бразилии будет сильнее многих своих соперников, но как команда будет пользоваться своим преимуществом в классе против Шотландии и в плей-офф — уже другой вопрос
Статистика для ставок
- Шотландия выиграла три матча подряд до поражения от Марокко
- Бразилия не проигрывает в пяти последних встречах
- Шотландия никогда не обыгрывала бразильцев — за пять очных встреч зафиксировано четыре победы «селесао» и одна ничья
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Бразилии безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.00, а победа сборной Шотландии— в 8.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.81 и 1.97.
Прогноз: Обе команды будут решать свои задачи — Шотландия хочет впервые в истории выйти в плей-офф, а Бразилия выйти туда с первого места. Поэтому стоит ожидать голы от обеих команд, к тому же «селесао» испытывает трудности в обороне с командами чуть сильнее Гаити.
Ставка: Обе забьют за 2.13.
Прогноз: Вполне возможно, что шотландцы возьмут да отберут очки у явно не самой сильной сборной Бразилии в ее истории — тем более этот мундиаль любит удивлять результатами.
Ставка: Шотландия не проиграет за 2.85