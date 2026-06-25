Шотландия и Бразилия подходят к последнему туру группы C с одинаковыми задачами. Бразильцы после ничьей с Марокко и победы над Гаити идут в верхней части таблицы и могут спокойно оформить выход в плей-офф. Шотландия после победы над Гаити и поражения от Марокко остаётся в гонке, но ей нужно обыгрывать соперника, которого она ещё ни разу в истории не побеждала.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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42' Кунья попробовал закрутить мяч в дальний угол из-за штрафной, но не попал.

40' Робертсон перехватил заброса Пакета в штрафную и скинул мяч вратарю.

38' Райан с левой пробил из-за штрафной – мимо ворот.

37' Винисиуса в этот раз шотландцы остановили, переоценил свои силы бразилец.

35' Райан сразу трёх шотландцев хотел обыграть на правом фланге, но в итоге пробросил мяч за лицевую линию.

34' Активно осаждает штрафную сборная Шотландии, только ударов не хватает.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 0 Удары мимо 3 51 Владение мячом 49 3 Угловые удары 1 2 Фолы 1

33' Издали пробил Фергюсон после неудачного паса Пакета, опять угловой будет!

31' И снова угловой заработала Шотландия, Данило не дал навесить Робертсону.

30' Здорово навесил в штрафную Макгинн, но удар головой у Хенди не получился.

29' Угловой заработали шотландцы.

29' Возобновляется игра, Шотландия с мячом.

Шотландия — Бразилия globallookpress.com

25' И классическая пауза на воду объявлена. В Майами это актуально, больше 30 градусов сегодня на стадионе.

25' Гол отменён! Винисиус задел Хендри по ноге перед тем, как забить – в целом, не поспоришь с решением арбитра.

ВАР отменяет гол globallookpress.com

24' А хотя включается ВАР! Возможно, фолил Винисиус на Хендри.

22' ГОООООООООЛ! Второй от Бразилии, и снова привоз! Хендри остался последним защитником, плохо принял мяч, а Винисиус запрессинговал и покатил мяч между ног вратарю. 0:2, как-то совсем разобранно выглядят шотландцы.

21' У Райана не получился прострел в штрафную с правого фланга, не поднял как следует мяч бразилец.

20' Винисиус внешней стороной стопы попробовал пробить с линии штрафной – мимо ворот.

19' Пакета с подбора не смог вернуть мяч в штрафную, но и контратаку Шотландии быстро накрыли бразильцы.

17' Угловой заработал Винисиус на левом фланге.

15' Гимарайнш попробовал забросить на дальнюю штангу, но там никого не было из партнёров.

13' Заброс Габриэла вперёд не прошёл, Райан не догнал мяч у лицевой линии.

12' А теперь и сам Кунья пробил издали — выше ворот.

11' Вот как раз быстрый переход и получился у бразильцев, Кунья покатил на Гимарайнша, а тот пробил из-за штрафной и попал в защитника.

10' Шотландцы теперь забрали мяч, Бразилия не стесняет глубоко садиться и ждать контратаку.

08' ГОООООООООЛ! Сразу же впереди Бразилия! Маккена передержал мяч в своей штрафной, Райан перехватил мяч, а Винисиус спокойно убрал на замахе вратаря и покатил в пустые ворота. 0:1, обидный привоз от Шотландии.

Гол Винисиуса globallookpress.com

07' Каземиро мощно приложился издали, но попал в шотландца.

05' Бразильцы держат мяч на первых минутах, пока что без обострения.

02' Фергюсону досталось по затылку в борьбе за мяч, ненадолго остановил матч арбитр.

01' Шотландцы начинают с центра, поехали!

До матча

00:57 Погода в Майами тоже может повлиять на темп матча. Сегодня на стадионе ожидаются жара и высокая влажность, температура будет держаться около 32 градусов. Для игроков это почти наверняка означает тяжёлые условия: больше пауз, больше нагрузки и выше цена каждого интенсивного рывка. Риск грозы рядом со стадионом сохраняется, но пока выглядит умеренным — около 30%.

00:55 Команды на поле! Звучат национальные гимны Шотландии и Бразилии.

00:50 Матч обслужит мексиканский арбитр Сесар Рамос. Для него это уже шестая игра в карьере на чемпионатах мира. На турнирах такого уровня он в среднем показывает около двух жёлтых карточек за матч, хотя в мексиканской лиге работает гораздо жёстче — примерно пять предупреждений за игру. На линиях Рамосу помогут соотечественники Альберто Морин и Марко Бисгерра. Четвёртым судьёй назначен норвежец Эспен Эскос. У Рамоса уже есть заметная история с участниками этой группы: в 2018 году Бразилия подавала жалобу после его судейства в матче с участием команды, а в 2022-м Марокко было недовольно его работой в полуфинале против Франции.

00:45 У Бразилии сегодня есть ещё один исторический ориентир. Если команда Карло Анчелотти не пропустит от Шотландии, она станет первой сборной в истории чемпионатов мира с 50 «сухими» матчами. Ближайшие преследователи заметно позади: у Германии 41 матч без пропущенных голов, у Англии — 37, у Италии — 32. Для Бразилии, которую чаще всего воспринимают через атаку, дриблинг и индивидуальный талант, такая статистика хорошо напоминает о другой стороне её величия.

Бразильцы на разминке globallookpress.com

00:43 Карло Анчелотти выбрал Райана вместо Рафиньи, и это решение снова активно обсуждают в Бразилии. Против Гаити такой вариант выглядел естественно: соперник играл с высокой линией, и Райан получал пространство для рывков за спину. Если Шотландия Стива Кларка сядет ниже и будет закрывать штрафную плотным блоком, Бразилии понадобится не только скорость, но и игроки, способные вскрывать оборону в тесноте. Именно поэтому в бразильской прессе звучали аргументы в пользу Луиса Энрике.

00:40 Стив Кларк всё же решил вернуть в старт более выраженного нападающего. Лоуренс Шенкланд против Гаити выглядел не слишком убедительно, но тренеру, похоже, нужен игрок, который будет постоянно занимать позицию в штрафной и завершать атаки, а не только помогать команде в движении без мяча. Ещё одно логичное решение — отсутствие Гранта Хэнли в центре обороны. Но самый интересный ход — возвращение Бена Ганнон-Доука, именно он даёт Шотландии прямоту, скорость и смелость в игре один в один. Команда Кларка вряд ли будет долго контролировать мяч, поэтому каждый выход в атаку должен быть максимально острым.

00:35 Матч обслужит мексиканский арбитр Сесар Рамос. Для него это уже шестая игра в карьере на чемпионатах мира. На турнирах такого уровня он в среднем показывает около двух жёлтых карточек за матч, хотя в мексиканской лиге работает гораздо жёстче — примерно пять предупреждений за игру. На линиях Рамосу помогут соотечественники Альберто Морин и Марко Бисгерра. Четвёртым судьёй назначен норвежец Эспен Эскос. У Рамоса уже есть заметная история с участниками этой группы: в 2018 году Бразилия подавала жалобу после его судейства в матче с участием команды, а в 2022-м Марокко было недовольно его работой в полуфинале против Франции.

00:25 А Карло Анчелотти выбрал следующий состав: Алисон, Данило, Магальяйнш, Маркиньос, Сантос, Каземиро, Гимарайнш, Пакета, Райан, Винисиус, Кунья.

00:23 В таком составе последний матч группы начнёт сборная Шотландии: Ганн, Паттерсон, Маккенна, Хендри, Робертсон, Мактоминей, Макгинн, Маклин, Фергюсон, Доук, Шанклэнд.

00:20 Главная интрига — сможет ли Шотландия продержаться достаточно долго, чтобы заставить Бразилию нервничать. Ранний гол фаворита почти сразу откроет пространство для Винисиуса, но вот если Шотландия выдержит старт и начнёт регулярно выбегать через фланги, игра может стать гораздо более плотной. Для Бразилии ничья, кстати, не выглядит катастрофой, но команда такого уровня не захочет заканчивать групповой этап без победы.

00:15 При этом у Шотландии есть ресурсы, чтобы сделать матч неудобным для фаворита. Команда Кларка сильна физически, умеет держать структуру без мяча и не боится силовой борьбы. В игре с Марокко ей не хватило именно остроты, поэтому сегодня особенно важны скорость решений после отбора и вертикальное продвижение через середину. Скотт Мактоминей и Джон Макгинн должны помогать команде быстрее выходить из-под давления, иначе Бразилия быстро заберёт территорию и загонит соперника в низкий блок.

00:10 Для Шотландии этот матч — встреча с собственной историей. Бразилия остаётся командой, с которой шотландцы играли чаще всего, но так ни разу и не выиграли: десять матчей, две ничьи и восемь поражений. На чемпионатах мира эта пара встречалась уже четыре раза, и после нулевой ничьей в 1974 году Бразилия выиграла три следующих матча. Сейчас у команды Стива Кларка есть реальный шанс наконец-то приблизиться к выходу из группы на крупном турнире, но для этого ей нужно не просто выстоять, а сыграть смелее, чем в матче с Марокко. Там Шотландия быстро пропустила, затем долго пыталась вернуться в игру, но так и не нашла решения против плотной обороны.

00:05 Команда Анчелотти стала самой возрастной версией сборной на чемпионатах мира с финала 1962 года, но в составе не только возрастные игроки. Райан и Эндрик вышли со скамейки против Гаити и стали самыми молодыми игроками Бразилии на ЧМ за 56 лет. Против Шотландии Бразилии важно не потерять концентрацию в переходных фазах. Если фланговые игроки и защитники будут слишком высоко подниматься, шотландцы получат пространство для рывков и подач, а силовая борьба в штрафной может превратить даже редкие атаки в опасные моменты.

00:00 Бразилия после не самой убедительной ничьей с Марокко спокойно разобралась с Гаити. Дубль Матеуса Куньи и гол Винисиуса Жуниора быстро сняли напряжение, а команда Карло Анчелотти спокойно довела игру до победы. Винисиус забил уже второй мяч на турнире и остаётся главным игроком, который способен взорвать матч рывком, дриблингом или открыванием за спину. Кунья дублем против Гаити забронировал себе игровое время — Бразилии важно иметь форварда, который не только участвует в розыгрыше, но и завершает эпизоды.

23:55 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.13.