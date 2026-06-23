24 июня в рамках третьего тура группы B ЧМ-2026 сыграют Швейцария и Канада. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Швейцария
Турнирное положение: Швейцария по итогам двух туров групповой стадии пребывает на второй позиции в квартете с четырьмя очками.
Команда по разнице мячей уступает лидерство нынешнему сопернику, а также на три балла опережает третью в таблице Боснию и Герцеговину и четвертый Катар.
Последние матчи: во втором туре нынешнего раунда североамериканского мундиаля европейская сборная уверенно разгромила Боснию и Герцеговину — 4:1.
В стартовом же поединке чемпионата мира «Крестоносцы» потеряли очки, когда драматично в компенсированное время упустили победу над Катаром (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах официального и товарищеского статусов Швейцария выиграла только два раза при четырех ничьих и двух победах.
Столь неубедительные результаты по идее заставляют усомниться в высоких шансах сборной на три очка, тем более что им придется иметь дело не только против непростого соперника, но и его трибун.
Жоан Манзамби — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.
Канада
Турнирное положение: Канада по-хозяйски занимает первую строчку в группе B ЧМ-2026 после двух туров, набрав четыре очка.
Команда по лучшей разнице мячей опережает нынешнего соперника, а также на три пункта опережает нижестоящие Боснию и Герцеговину и Катар.
Последние матчи: в первом туре группового раунда сборная спаслась от поражения, сравняв счет в конце поединка против Боснии и Герцеговины (1:1).
По-настоящему разыгрался североамериканский коллектив уже в следующей игре, в которой разнесла на запчасти Катар с результатом 6:0.
Не сыграют: травмированы — Флорес, Джонс и Коне, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних матчах разного статуса Канада ни разу не проиграла, выиграв четырежды и шесть раз сыграв вничью.
Подобные выступления должны внушать оптимизм всем причастным к сборной, тогда как относительно успешный результат игры против Португалии может усилить её уверенность в своих силах.
Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трёх из шести последних матчей Швейцарии забивали больше четырех голов
- в четырех последних матчах Швейцарии забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей Канады забивали меньше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Швейцария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья — в 3.00, успех Канады — в 3.25.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.15 и 1.74.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев турнира забивали меньше трех голов. Поскольку они лидируют в группе, то вряд ли заинтересованы сильно рваться в атаку, а значит можно ожидать малорезультативную игру.
Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних поединков европейской сборной.
Ставка: тотал меньше 2,25 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз — на тотал североамериканской команды меньше 0,5, ведь она менее мотивирована искать счастье у чужих ворот, если учитывать ее лидерство в группе.
Ставка: тотал Канады меньше 0,5 голов за 2.71