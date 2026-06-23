Выиграет ли Канада битву за группу у Швейцарии?

прогноз на матч за победу в группе B ЧМ-2026, ставка за 1.95

24 июня в рамках третьего тура группы B ЧМ-2026 сыграют Швейцария и Канада. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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Швейцария

Турнирное положение: Швейцария по итогам двух туров групповой стадии пребывает на второй позиции в квартете с четырьмя очками.

Команда по разнице мячей уступает лидерство нынешнему сопернику, а также на три балла опережает третью в таблице Боснию и Герцеговину и четвертый Катар.

Последние матчи: во втором туре нынешнего раунда североамериканского мундиаля европейская сборная уверенно разгромила Боснию и Герцеговину — 4:1.

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В стартовом же поединке чемпионата мира «Крестоносцы» потеряли очки, когда драматично в компенсированное время упустили победу над Катаром (1:1).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах официального и товарищеского статусов Швейцария выиграла только два раза при четырех ничьих и двух победах.

Столь неубедительные результаты по идее заставляют усомниться в высоких шансах сборной на три очка, тем более что им придется иметь дело не только против непростого соперника, но и его трибун.

Жоан Манзамби — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

Канада

Турнирное положение: Канада по-хозяйски занимает первую строчку в группе B ЧМ-2026 после двух туров, набрав четыре очка.

Команда по лучшей разнице мячей опережает нынешнего соперника, а также на три пункта опережает нижестоящие Боснию и Герцеговину и Катар.

Последние матчи: в первом туре группового раунда сборная спаслась от поражения, сравняв счет в конце поединка против Боснии и Герцеговины (1:1).

По-настоящему разыгрался североамериканский коллектив уже в следующей игре, в которой разнесла на запчасти Катар с результатом 6:0.

Не сыграют: травмированы — Флорес, Джонс и Коне, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах разного статуса Канада ни разу не проиграла, выиграв четырежды и шесть раз сыграв вничью.

Подобные выступления должны внушать оптимизм всем причастным к сборной, тогда как относительно успешный результат игры против Португалии может усилить её уверенность в своих силах.

Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.

На что ставят в матче Швейцария — Канада Букмекерские коэффициенты на матч Швейцария — Канада: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трёх из шести последних матчей Швейцарии забивали больше четырех голов

в четырех последних матчах Швейцарии забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей Канады забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швейцария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья — в 3.00, успех Канады — в 3.25.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.15 и 1.74.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев турнира забивали меньше трех голов. Поскольку они лидируют в группе, то вряд ли заинтересованы сильно рваться в атаку, а значит можно ожидать малорезультативную игру.

Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних поединков европейской сборной.

1.95 Тотал меньше 2,25 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Швейцария — Канада принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал меньше 2,25 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз — на тотал североамериканской команды меньше 0,5, ведь она менее мотивирована искать счастье у чужих ворот, если учитывать ее лидерство в группе.

2.71 Тотал Канады меньше 0,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.71 на матч Швейцария — Канада принесёт прибыль 1710₽, общая выплата — 2710₽

Ставка: тотал Канады меньше 0,5 голов за 2.71