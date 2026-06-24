В среду, 24 июня, на ЧМ-2026 состоится матч третьего тура группы В, в котором сыграют сборные Швейцарии и Канады. Встреча начнётся в 22:00 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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36' Эмболо упал в штрафной канадцев и утверждает, что прихватывал его сзади де Фужроль. Не было фола, видеоассистенты подтвердили.

35' Уже на половине поля Канады комбинировали некоторое время швейцарцы — не получился обостряющий пас у Джаки в сторону Варгаса.

34' Варгас ворвался в чужую штрафную слева и простреливал на дальнюю штангу, но вмешалась нога де Фужроля.

33' Получил мяч в штрафной швейцарцев Ларин, придержал у себя и пробил низом в створ — справился Кобель.

32' По жёлтой получили от арбитра Гранит Джака и Кайл Ларин. Повезло тут швейцарцу, что обошлось без удаления..

31' Ого! Джака просто взял и врезал по ноге Ларина, когда мяч даже не был в игре. Судья этого не заметил, но, возможно, ещё вмешается VAR.

Статистика матча 2 Удары в створ 2 72 Владение мячом 28 1 Угловые удары 0 1 Офсайды 3 8 Фолы 4

29' В этот раз успешно закончился высокий прессинг канадцев — забрали мяч у Швейцарии на её половине поля, но острой атаки всё равно из этого не родилось.

28' Довели швейцарцы мяч до канадской штрафной, в панике Джонстону пришлось вынести его в аут.

27' Жёстко и с громким криком в центре поля столкнулись Варгас и Джонстон. Судья остановил игру, но оба пришли в себя без помощи врачей.

26' Игра продолжается.

23' А вот и традиционная пауза на водопой. Отдыхаем три минуты!

22' В положении вне игры оказался Манзамби.

21' Жёстко запрессинговал Эмболо Ларейю возле штрафной сборной Канады — это очередной фол.

20' Опасная подача пошла в штрафную швейцарцев, но удар де Фужроля получился несильным — спокойно забрал мяч Кобель.

19' Грубовато сыграл Родригес против Бьюкенена, попав коленом по колену канадца. Судья ограничился устным предупреждением, но показал, что в следующий раз выпишет карточку.

18' Плотно и высоко играют в обороне швейцарцы, не подпуская соперников близко к своим воротам. Варгас переусердствовал в борьбе с Шуаньером и нарушил правила.

17' Пронёсся по правому флангу Манзамби, влетел в канадскую штрафную и упал после контакта с Ларейей — всё чисто было там.

16' Ларейя здорово отработал на фланге обороны против Хакеса, поставил корпус и заставил сфолить швейцарца.

15' Никак не получается у Канады хотя бы одну дельную атаку организовать. Сейчас на заброс по правому флангу никто не успел — Кобель будет выбивать от ворот.

13' Ларин чистый выход один на один с Кобелем не реализовал — однако сразу после этого боковой судья поднял флажок и сигнализировал о ещё одном офсайде.

12' Офсайд зафиксирован у Ларина. Канадцы пока крайне редко с мячом встречаются.

11' А вот это убойный момент у Эмболо! Вышел один на один швейцарский форвард — выручил Крепо, а добивание Манзамби заблокировал Корнелиус!

10' Наконец-то доставили мяч к чужой штрафной швейцарцы, но выдавили защитники оттуда Соу.

08' Никуда не торопится сборная Швейцарии, долго разыгрывает мяч, доводя его в том числе и до своего голкипера.

07' Корнелиус опрокинул Эмболо на газон в центре поля.

06' Не получилась опасной подача с углового у швейцарцев, но продолжают они контролировать мяч.

05' Джонстон головой вынес мяч на угловой, перехватив заброс в сторону Варгаса.

04' Разобрались швейцарцы на стандарте, Манзамби вынес мяч из штрафной.

03' Хакес подтолкнул Дэвида в спину на фланге. Канада получает штрафной практически у углового флажка.

02' Катают мяч швейцарцы на своей половине поля под свист болельщиков, канадцы включаются в прессинг.

01' Матч начался! С центра разыграли мяч канадцы.

До матча

21:54 Появились на поле сборные Швейцарии и Канады, сейчас прозвучат государственные гимны — и игра начнётся!

21:48 Пасмурная погода сегодня в Ванкувере, но вероятность дождя в ближайшие часы минимальна. Температура относительно комфортная — 25 градусов тепла, по ощущениям +27.

21:42 Хоккейные сборные Швейцарии и Канады играют между собой практически каждый год, а вот футбольные пересекались всего однажды: в товарняке в далёком 2002-м сильнее оказались канадцы — 3:1.

21:36 Главным арбитром сегодня будет 36-летний Рамон Абатти из Бразилии. Для него это уже вторая игра на этом чемпионате мира: в первом туре он работал на матче Бельгия — Египет и выдал там обеим командам по две жёлтые карточки.

21:30 Стартовый состав сборной Канады: Крепо, Джонстон, Де Фужроль, Корнелиус, Ларейя, Шуаньер, Салиба, Бьюкенен, Ахмед, Дэвид, Ларин.

21:25 Стартовый состав сборной Швейцарии: Кобель, Хакес, Эльведи, Аканжи, Родригес, Фройлер, Джака, Соу, Манзамби, Варгас, Эмболо.

21:20 Сегодняшний матч пройдёт в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плейс», вмещающем 54 500 зрителей. Поэтому статус сборной Канады как номинальных гостей не должен вводить в заблуждение — этот матч для неё домашний.

21:14 Для Канады этот ЧМ складывается ровно по тому же сценарию, что и для швейцарцев. Сначала — ничья 1:1 с Боснией, где канадцы спаслись в концовке благодаря голу Ларина, затем — тоже разгромная победа, 6:0 с Катаром. Тот матч вообще стал пока что самым односторонним на турнире, а Канада побила кучу рекордов: катарцы к 33-й минуте остались вдесятером, а к 53-й вообще вдевятером — команда Джесси Марша выиграла 32:2 по ударам и 19:1 по угловым, а во втором тайме владела мячом аж 91% времени. Всё это канадцы сделали без своей главной звезды, Альфонсо Дэвиса, который пропустил старт ЧМ из-за травмы, но может выйти со скамейки сегодня. А вот кто точно не сыграет со Швейцарией, так это полузащитник «Сассуоло» Исмаэль Коне, получивший тяжёлую травму в матче с Катаром — он выбыл минимум на 4 месяца.

21:07 Швейцарцы по итогам двух туров вполне могли и, пожалуй, должны были возглавлять группу: в первом туре против Катара команда Мурата Якина полностью контролировала ход игры и почти весь матч вела 1:0, запоров несколько вернейших моментов и набив в общей сложности 3,2 xG, однако в компенсированное время забила в свои ворота — в итоге 1:1 и потеря крайне важных двух очков. Игра с Боснией и Герцеговиной, несмотря на разгромные 4:1, тоже получилась непростой — до 74-й минуты на табло горели нули, хотя Швейцария и там владела подавляющим преимуществом. Главным героем встречи стал Йоан Манзамби из «Фрайбурга», вышедший на поле за 20 минут до конца и оформивший дубль — он же пока остаётся и лучшим бомбардиром своей сборной на этом турнире.

21:00 Сборные Швейцарии и Канады подходят к заключительному туру, как и предполагалось, в качестве лидеров группы В: у тех и других по 4 очка, но хозяева турнира выше благодаря лучшей разнице мячей — +6 против +3. Это значит, что обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф — осталось только решить, кто выйдет с первого места, а кто со второго. Причём канадцам для того, чтобы выиграть группу, достаточно ничьей. А стать первой Канаде очень важно, потому что в этом случае она проведёт матч 1/16 финала в Ванкувере при своих болельщиках, в то время как вторая команда группы на первый раунд плей-офф отправится в Лос-Анджелес.

20:55 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95.