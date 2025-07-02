Метта — Тукумс 2000. Ставка (к. 2.71) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 2 июля 2025 года

2 июля в 21-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Метта» и «Тукумс 2000». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Метта» — «Тукумс 2000», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Метта»

Турнирное положение: «Метта» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Метта» на четыре очка отстает от спасительной 8 позиции. А вот отличились игроки команды 17 результативными ударами в 20 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Метта» не сумела обыграть «Супер Нову» (1:1).

До того команда была бита «Лиепаей» (0:1). А вот поединок с «Даугавпилсом» завершился подписанием мировой (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла две ничьих. В этих поединках «Метта» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Метта» на данном этапе выглядит бледновато. Команда не может победить еще с начала апреля.

Причем «Метта» традиционно успешно противостоит «Тукумсу 2000». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается оттолкнуться от дна турнирной таблицы.

«Тукумс 2000»

Турнирное положение: «Тукумс 2000» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Тукумс 2000» в 20 матчах чемпионата набрал 15 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Тукумс 2000» уступил «Лиепае» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Даугавпилсу» (2:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть нестабильную «Елгаву» (1:1).

При этом «Тукумс 2000» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тукумс 2000» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 20 поединках чемпионата Латвии.

При этом «Тукумс 2000» пропускает в среднем фактически 2 гола за матч. А вот отставание от восьмой позиции измеряется тремя очками.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом победила она всего в трех матчах из 20.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Тукумс 2000» выглядит монолитнее соперника, имеющего к тому же огромные проблемы в плане надежности тылов.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

«Метта» не побеждает с начала апреля

«Тукумс 2000» забивает в среднем аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Метта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 2.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.89 и 1.91.

Прогноз: «Тукумс 2000» явно способен поднатореть в плане результатов, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, к тому же твердо намерены выбраться из опасной зоны.

Ставка: Победа «Тукумса 2000» за 2.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.97