Метта — Тукумс 2000. Ставка (к. 2.71) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 2 июля 2025 года

Метта Лу
Тукумс 2000
«Метта»
Турнирное положение: «Метта» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Метта» на четыре очка отстает от спасительной 8 позиции. А вот отличились игроки команды 17 результативными ударами в 20 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Метта» не сумела обыграть «Супер Нову» (1:1).
До того команда была бита «Лиепаей» (0:1). А вот поединок с «Даугавпилсом» завершился подписанием мировой (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла две ничьих. В этих поединках «Метта» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Метта» на данном этапе выглядит бледновато. Команда не может победить еще с начала апреля.
Причем «Метта» традиционно успешно противостоит «Тукумсу 2000». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается оттолкнуться от дна турнирной таблицы.
«Тукумс 2000»
Турнирное положение: «Тукумс 2000» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Тукумс 2000» в 20 матчах чемпионата набрал 15 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Тукумс 2000» уступил «Лиепае» (1:3).
До того команда нанесла поражение «Даугавпилсу» (2:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть нестабильную «Елгаву» (1:1).
При этом «Тукумс 2000» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Тукумс 2000» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 20 поединках чемпионата Латвии.
При этом «Тукумс 2000» пропускает в среднем фактически 2 гола за матч. А вот отставание от восьмой позиции измеряется тремя очками.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом победила она всего в трех матчах из 20.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Тукумс 2000» выглядит монолитнее соперника, имеющего к тому же огромные проблемы в плане надежности тылов.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч
- «Метта» не побеждает с начала апреля
- «Тукумс 2000» забивает в среднем аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Метта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 2.71.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.89 и 1.91.
- 1.82Реал — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.87ЦСКА — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.50Боруссия Д — Монтеррей: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: «Тукумс 2000» явно способен поднатореть в плане результатов, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, к тому же твердо намерены выбраться из опасной зоны.
Ставка: Победа «Тукумса 2000» за 2.71.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.97