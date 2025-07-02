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    «Тукумс 2000» совершит удачную гастроль

    Метта — Тукумс 2000. Ставка (к. 2.71) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 2 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Латвии
    Прогноз и ставки на «Метта» — «Тукумс 2000»
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    Рудольфс Рейнгольцс
    2 июля в 21-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Метта» и «Тукумс 2000». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Метта» — «Тукумс 2000», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 02 Июля 2025 года

    Метта Лу

  • Латвия. Высшая лига
    •  Метта Лу 19:00 Тукумс 2000

    Тукумс 2000

  • Латвия. Высшая лига
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    «Метта»

    Турнирное положение: «Метта» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Метта» на четыре очка отстает от спасительной 8 позиции. А вот отличились игроки команды 17 результативными ударами в 20 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Метта» не сумела обыграть «Супер Нову» (1:1).

    До того команда была бита «Лиепаей» (0:1). А вот поединок с «Даугавпилсом» завершился подписанием мировой (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла две ничьих. В этих поединках «Метта» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Метта» на данном этапе выглядит бледновато. Команда не может победить еще с начала апреля.

    Причем «Метта» традиционно успешно противостоит «Тукумсу 2000». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается оттолкнуться от дна турнирной таблицы.

    «Тукумс 2000»

    Турнирное положение: «Тукумс 2000» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Тукумс 2000» в 20 матчах чемпионата набрал 15 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Тукумс 2000» уступил «Лиепае» (1:3).

    До того команда нанесла поражение «Даугавпилсу» (2:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть нестабильную «Елгаву» (1:1).

    При этом «Тукумс 2000» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Тукумс 2000» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 20 поединках чемпионата Латвии.

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    При этом «Тукумс 2000» пропускает в среднем фактически 2 гола за матч. А вот отставание от восьмой позиции измеряется тремя очками.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом победила она всего в трех матчах из 20.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Тукумс 2000» выглядит монолитнее соперника, имеющего к тому же огромные проблемы в плане надежности тылов.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

    • «Метта» не побеждает с начала апреля

    • «Тукумс 2000» забивает в среднем аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Метта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 2.71.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.89 и 1.91.

    Прогноз: «Тукумс 2000» явно способен поднатореть в плане результатов, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, к тому же твердо намерены выбраться из опасной зоны.

    Ставка: Победа «Тукумса 2000» за 2.71.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.97

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Метта — Тукумс 2000?

    Матч Метта — Тукумс 2000 состоится 02 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Метта — Тукумс 2000?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Метта — Тукумс 2000?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.71.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Метта — Тукумс 2000?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Метта — Тукумс 2000?

    Коэффициенты букмекеров: «Метта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 2.71.

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    Метта — Тукумс 2000: прогноз и ставка за 2.71, статистика, коэффициенты матча 02.07.202519:00. «Тукумс 2000» совершит удачную гастроль
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