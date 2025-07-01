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    Джокович забуксует на старте Уимблдона?

    Мюллер — Джокович. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мюллер — Джокович
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 01 Июля 2025 года

    Александр Мюллер

  • Франция
    •  Александр Мюллер 13:00 Новак Джокович

    Новак Джокович

  • Сербия
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    Мюллер

    Александр третий год подряд попал в основную сетку британского мэйджора.

    Более того, на этот раз он приехал на Уимблдон в статусе игрока топ-50.

    В начале сезона Мюллер выиграл турнир в Гонконге и дошел до финала на грунтовом «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

    Но сейчас также стоит обратить внимание, что в прошлом месяце Мюллер не выиграл ни одного матча в Галле и на Мальорке, проиграв Александру Бублику и Роману Сафиуллину соответственно.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Ну и общий баланс на траве у него пока так себе — лишь три победы и семь поражений.

    Джокович

    Новак тем временем пропустил все травяные турниры перед британским мэйджором.

    На прошлой неделе сербский теннисист провел выставочный матч против Карена Хачанова, в котором уступил со счетом 6:7, 4:6.

    Но по этому результату точно не стоит судить о готовности Джоковича к турниру.

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    В прошлом году он вообще ни разу не играл на траве перед Уимблдоном, но в итоге дошел до финала.

    После 2017 года Джокович ни разу не проигрывал на Уимблдоне раньше финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Джокович спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Мюллера в этом матче можно поставить за 18.00.

    Прогноз: два года назад Новак разгромил француза в первом круге US Open — 6:0, 6:2, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче француз возьмет больше пяти геймов.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 29,5 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мюллер — Джокович?

    Матч Мюллер — Джокович состоится 01 июля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мюллер — Джокович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Джоковича + тотал геймов больше 29,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мюллер — Джокович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Джоковича + тотал геймов больше 29,5» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мюллер — Джокович?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мюллер — Джокович?

    Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Джокович спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Мюллера в этом матче можно поставить за 18.00.

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    Мюллер — Джокович: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 01.07.202517:00. Джокович забуксует на старте Уимблдона?
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