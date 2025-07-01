Мюллер — Джокович. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Александр Мюллер
Новак Джокович
Мюллер
Александр третий год подряд попал в основную сетку британского мэйджора.
Более того, на этот раз он приехал на Уимблдон в статусе игрока топ-50.
В начале сезона Мюллер выиграл турнир в Гонконге и дошел до финала на грунтовом «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.
Но сейчас также стоит обратить внимание, что в прошлом месяце Мюллер не выиграл ни одного матча в Галле и на Мальорке, проиграв Александру Бублику и Роману Сафиуллину соответственно.
Ну и общий баланс на траве у него пока так себе — лишь три победы и семь поражений.
Джокович
Новак тем временем пропустил все травяные турниры перед британским мэйджором.
На прошлой неделе сербский теннисист провел выставочный матч против Карена Хачанова, в котором уступил со счетом 6:7, 4:6.
Но по этому результату точно не стоит судить о готовности Джоковича к турниру.
В прошлом году он вообще ни разу не играл на траве перед Уимблдоном, но в итоге дошел до финала.
После 2017 года Джокович ни разу не проигрывал на Уимблдоне раньше финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Джокович спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Мюллера в этом матче можно поставить за 18.00.
Прогноз: два года назад Новак разгромил француза в первом круге US Open — 6:0, 6:2, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче француз возьмет больше пяти геймов.
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Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 29,5 за 1.96.