Мюллер — Джокович. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Серб Новак Джокович сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мюллер

Александр третий год подряд попал в основную сетку британского мэйджора.

Более того, на этот раз он приехал на Уимблдон в статусе игрока топ-50.

В начале сезона Мюллер выиграл турнир в Гонконге и дошел до финала на грунтовом «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

Но сейчас также стоит обратить внимание, что в прошлом месяце Мюллер не выиграл ни одного матча в Галле и на Мальорке, проиграв Александру Бублику и Роману Сафиуллину соответственно.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Ну и общий баланс на траве у него пока так себе — лишь три победы и семь поражений.

Джокович

Новак тем временем пропустил все травяные турниры перед британским мэйджором.

На прошлой неделе сербский теннисист провел выставочный матч против Карена Хачанова, в котором уступил со счетом 6:7, 4:6.

Но по этому результату точно не стоит судить о готовности Джоковича к турниру.

В прошлом году он вообще ни разу не играл на траве перед Уимблдоном, но в итоге дошел до финала.

После 2017 года Джокович ни разу не проигрывал на Уимблдоне раньше финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Джокович спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Мюллера в этом матче можно поставить за 18.00.

Прогноз: два года назад Новак разгромил француза в первом круге US Open — 6:0, 6:2, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче француз возьмет больше пяти геймов.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 29,5 за 1.96.