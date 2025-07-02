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    Исландки совершат блицкриг

    Исландия (ж) — Финляндия (ж). Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 2 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Исландия (ж) — Финляндия (ж)
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    Женская сборная Исландии
    2 июля в 1-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Исландия (ж) и Финляндия (ж). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Исландия (ж) — Финляндия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Исландия (ж)

    Турнирное положение: Исландки намерены побороться за выход в плей-офф. Вот только стабильностью игра команды не блещет.

    При этом Исландия (ж) неудачно выступила в женской Лиге наций. В своем квартете северянки финишировали на 3 позиции.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Исландки одолели Сербию (ж) (3:1).

    До того команда была бита француженками (0:2). А вот поединок с норвежками завершился боевым паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках Исландия (ж) забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Исландки нынче смотрятся не столь монолитно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    Причем Исландия (ж) традиционно успешно противостоит финнкам. Из четырех очных поединков команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается продуктивно стартовать на Евро.

    Финляндия (ж)

    Турнирное положение: Финнки поборются за одно из первых двух мест в группе. Команда весьма ершистая, и за здорово живешь никому не сдается.

    Причем Финляндия (ж) неплохо выступила в женской Лиге наций. В своей группе скандинавки заняли итоговое 2 место.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Финнки уступили голландкам (1:2).

    До того команда подписала мировую с Сербией (ж) (1:1). А вот чуть ранее она по всем статьям переиграла белорусок (3:0).

    При этом Финляндия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Финнки нынче пребывают не в лучшем расположении духа. Команда не побеждает 2 матча кряду.

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    При этом Финляндия (ж) в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Да и пропустила команда всего 2 мяча в 6 турах женской Лиги наций.

    Команда вполне способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и исландкам она не проигрывает уже шесть лет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

    • Исландия (ж) уже 6 лет не может одолеть финнок

    • Финляндия (ж) не побеждала в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Исландия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

    Прогноз: Исландия (ж) выглядит куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и финнки в последних своих матчах не преуспевали.

    Ставка: Победа Исландии (ж) в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.08

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Исландия (ж) — Финляндия (ж)?

    Матч Исландия (ж) — Финляндия (ж) состоится 02 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Исландия (ж) — Финляндия (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Исландия (ж) — Финляндия (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Исландия (ж) — Финляндия (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Исландия (ж) — Финляндия (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Исландия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

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