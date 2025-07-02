Исландия (ж) — Финляндия (ж). Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 2 июля 2025 года

2 июля в 1-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Исландия (ж) и Финляндия (ж). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Исландия (ж) — Финляндия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Исландия (ж)

Турнирное положение: Исландки намерены побороться за выход в плей-офф. Вот только стабильностью игра команды не блещет.

При этом Исландия (ж) неудачно выступила в женской Лиге наций. В своем квартете северянки финишировали на 3 позиции.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Исландки одолели Сербию (ж) (3:1).

До того команда была бита француженками (0:2). А вот поединок с норвежками завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках Исландия (ж) забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Исландки нынче смотрятся не столь монолитно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем Исландия (ж) традиционно успешно противостоит финнкам. Из четырех очных поединков команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается продуктивно стартовать на Евро.

Финляндия (ж)

Турнирное положение: Финнки поборются за одно из первых двух мест в группе. Команда весьма ершистая, и за здорово живешь никому не сдается.

Причем Финляндия (ж) неплохо выступила в женской Лиге наций. В своей группе скандинавки заняли итоговое 2 место.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Финнки уступили голландкам (1:2).

До того команда подписала мировую с Сербией (ж) (1:1). А вот чуть ранее она по всем статьям переиграла белорусок (3:0).

При этом Финляндия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Финнки нынче пребывают не в лучшем расположении духа. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом Финляндия (ж) в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Да и пропустила команда всего 2 мяча в 6 турах женской Лиги наций.

Команда вполне способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и исландкам она не проигрывает уже шесть лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

Исландия (ж) уже 6 лет не может одолеть финнок

Финляндия (ж) не побеждала в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Исландия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

Прогноз: Исландия (ж) выглядит куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и финнки в последних своих матчах не преуспевали.

Ставка: Победа Исландии (ж) в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08