Боруссия Д — Монтеррей: прогноз на матч Клубного ЧМ со ставкой за 2.50

«Боруссия» Д встретится с «Монтерреем» в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира 2025-го года. Поединок пройдет 2 июля и начнется в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Монтеррей», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Д

Путь к 1/8 финала: «Шмели» провели отличный групповой этап, заняв 1-е место в группе F с 7-ю очками в активе после 3-х туров. «Боруссия» Д опередила «Флуминенсе», «Мамелоди» и «Улсан».

У «шмелей» была не самая сильная группа, команда ожидаемо вышла в плей-офф с 1-го места. В 1/8 финала «Боруссия» Д встретится с мексиканском «Монтерреем».

Последние матчи: В прошлом туре группового этапа «шмели» обыграли «Улсан» со счетом 1:0, забив единственный гол на 36-й минуте. До этого «Боруссия» Д одолела «Мамелоди» (4:3).

Единственный матч, в котором команда потеряла очки — это встреча против бразильского «Флуминенсе» (0:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Буэно, Джан, Байно-Гиттенс, Кабар, Озджан, Шлоттербек (у всех — травмы) и Ветьен.

Состояние команды: У «Боруссии» Д есть отличный шанс пробиться в четвертьфинал, команда точно будет доминировать в предстоящем матче против «Монтеррея».

В составе «Боруссии» Д на КЧМ-2025 дебютировал 19-летний Джоб Беллингем и уже отличился результативными действиями. Полузащитник за 3 матча, забил гол и сделал голевую передачу.

«Монтеррей»

Путь к 1/8 финала: Эта мексиканская команда не без труда пробилась в плей-офф КЧМ-2025. «Монтеррей» занял 2-е место в группе Е с 5-ю очками в активе после 3-х туров.

В 1/8 финала КЧМ-2025 команда встретится с грозной «Боруссией» Д, которая на бумаге считается фаворитом противостояния.

Последние матчи: В прошедшей встрече группового этапа «Монтеррей» разгромил «Ураву» со счетом 4:0, забив 3 гола уже в первом тайме. До этого команда сыграла вничью с «Ривер Плейт» (0:0).

В 1-м туре группового этапа «Монтеррей» неожиданно сыграл вничью с «Интером» (1:1), забив все голы еще в 1-м тайме.

Не сыграет: Сальседо из-за травмы.

Состояние команды: «Монтеррей» отлично проявил себя на групповой стадии, оставив за бортом «Ривер Плейт». Теперь команде предстоит испытание против «Боруссии» Д.

У «Монтеррея» есть козырь в рукаве в виде нападающего Германа Бертарама, который проводит успешный сезон. К тому же, форвард успел забить 2 гола на групповой стадии КЧМ-2025.

Статистика для ставок

«Боруссия» Д выиграла 2 последних матча на турнире, забив 5 голов

«Монтеррей» не проиграл ни одного матча на групповой стадии (1 победа и 2 ничьих)

«Боруссия» Д не проигрывает на протяжении 10-и последних матчей во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссии» Д — 1.70, победа «Монтеррея» — 4.90, ничья — за 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 2.03 сооветственно.

Прогноз: Первый тайм команды начнут активно.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.50.

Прогноз: «Боруссия» Д умеет и любит забивать много голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Боруссии» Д 2 больше за 2.45.