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    «Шмели» сыграют результативно?

    Боруссия Д — Монтеррей: прогноз на матч Клубного ЧМ со ставкой за 2.50

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Монтеррей»
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    Джоб Беллингем — полузащитник «Боруссии» Д
    «Боруссия» Д встретится с «Монтерреем» в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира 2025-го года. Поединок пройдет 2 июля и начнется в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Монтеррей», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала 02 Июля 2025 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 04:00 Монтеррей

    Монтеррей

  • Клубный ЧМ. 1/8 финала
    •

    «Боруссия» Д

    Путь к 1/8 финала: «Шмели» провели отличный групповой этап, заняв 1-е место в группе F с 7-ю очками в активе после 3-х туров. «Боруссия» Д опередила «Флуминенсе», «Мамелоди» и «Улсан».

    У «шмелей» была не самая сильная группа, команда ожидаемо вышла в плей-офф с 1-го места. В 1/8 финала «Боруссия» Д встретится с мексиканском «Монтерреем».

    Боруссия Д — Монтеррей: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре группового этапа «шмели» обыграли «Улсан» со счетом 1:0, забив единственный гол на 36-й минуте. До этого «Боруссия» Д одолела «Мамелоди» (4:3).

    Единственный матч, в котором команда потеряла очки — это встреча против бразильского «Флуминенсе» (0:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Буэно, Джан, Байно-Гиттенс, Кабар, Озджан, Шлоттербек (у всех — травмы) и Ветьен.

    Состояние команды: У «Боруссии» Д есть отличный шанс пробиться в четвертьфинал, команда точно будет доминировать в предстоящем матче против «Монтеррея».

    В составе «Боруссии» Д на КЧМ-2025 дебютировал 19-летний Джоб Беллингем и уже отличился результативными действиями. Полузащитник за 3 матча, забил гол и сделал голевую передачу.

    «Монтеррей»

    Путь к 1/8 финала: Эта мексиканская команда не без труда пробилась в плей-офф КЧМ-2025. «Монтеррей» занял 2-е место в группе Е с 5-ю очками в активе после 3-х туров.

    В 1/8 финала КЧМ-2025 команда встретится с грозной «Боруссией» Д, которая на бумаге считается фаворитом противостояния.

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  • 27/06/2025

    • Последние матчи: В прошедшей встрече группового этапа «Монтеррей» разгромил «Ураву» со счетом 4:0, забив 3 гола уже в первом тайме. До этого команда сыграла вничью с «Ривер Плейт» (0:0).

    В 1-м туре группового этапа «Монтеррей» неожиданно сыграл вничью с «Интером» (1:1), забив все голы еще в 1-м тайме.

    Не сыграет: Сальседо из-за травмы.

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    Состояние команды: «Монтеррей» отлично проявил себя на групповой стадии, оставив за бортом «Ривер Плейт». Теперь команде предстоит испытание против «Боруссии» Д.

    У «Монтеррея» есть козырь в рукаве в виде нападающего Германа Бертарама, который проводит успешный сезон. К тому же, форвард успел забить 2 гола на групповой стадии КЧМ-2025.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» Д выиграла 2 последних матча на турнире, забив 5 голов

    • «Монтеррей» не проиграл ни одного матча на групповой стадии (1 победа и 2 ничьих)

    • «Боруссия» Д не проигрывает на протяжении 10-и последних матчей во всех турнирах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссии» Д — 1.70, победа «Монтеррея» — 4.90, ничья — за 3.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 2.03 сооветственно.

    Прогноз: Первый тайм команды начнут активно.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.50.

    Прогноз: «Боруссия» Д умеет и любит забивать много голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Боруссии» Д 2 больше за 2.45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Боруссия Д — Монтеррей?

    Матч Боруссия Д — Монтеррей состоится 02 июля 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Боруссия Д — Монтеррей?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Боруссия Д — Монтеррей?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал 1.5 больше в 1-м тайме.» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Боруссия Д — Монтеррей?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Боруссия Д — Монтеррей?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссии» Д — 1.70, победа «Монтеррея» — 4.90, ничья — за 3.85.

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