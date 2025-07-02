Швейцария (ж) — Норвегия (ж). Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 2 июля 2025 года

Швейцария (ж)
Турнирное положение: Швейцарки намерены побороться за выход в плей-офф. Вот только стабильностью игра команды не блещет.
При этом Швейцария (ж) крайне слабо выступила в женской Лиге наций. В своем квартете команда финишировала на 4 позиции.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Швейцарки переиграли чешек (4:1).
До того команда была бита норвежками (0:1). Да и поединок с француженками завершился разгромной коллизией (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках Швейцария (ж) забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Швейцарки нынче смотрятся не столь монолитно. До последней виктории команда уступила дважды кряду.
Причем Швейцария (ж) традиционно неудачно противостоит норвежкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при трех коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается впервые за 9 лет одолеть норвежек.
Норвегия (ж)
Турнирное положение: Норвежки явно поборются за одно из первых двух мест в группе. Команда весьма ершистая, да и подбор игроков вполне качественный.
Причем Норвегия (ж) неплохо выступила в женской Лиге наций. В своей группе скандинавки заняли итоговое 2 место.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Норвежки уступили шведкам (0:2).
До того команда минимально переиграла швейцарок. А вот чуть ранее она подписала мировую с исландками (1:1).
При этом Норвегия (ж) в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Норвежки нынче пребывают не в самом лучшем расположении духа. Да и голы даются команде натужно.
При этом Норвегия (ж) в среднем забивает реже гола за матч. А вот пропустила команда 5 мячей в 6 турах женской Лиги наций.
Команда вполне способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и совсем недавно она обыграла швейцарок.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается продуктивно стартовать на групповом этапе.
Статистика для ставок
- Швейцарки до последней виктории уступили дважды кряду
- Швейцария (ж) уже 9 лет не может одолеть норвежек
- Норвегия (ж) в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Норвегия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.74.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.
- 1.82Реал — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.50Боруссия Д — Монтеррей: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.71Метта — Тукумс 2000: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Норвежки выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и швейцарки не блещут стабильностью результатов.
Ставка: Победа Норвегии (ж) за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25