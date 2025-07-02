Швейцария (ж) — Норвегия (ж). Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 2 июля 2025 года

2 июля в 1-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Швейцария (ж) и Норвегия (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Швейцария (ж) — Норвегия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Швейцария (ж)

Турнирное положение: Швейцарки намерены побороться за выход в плей-офф. Вот только стабильностью игра команды не блещет.

При этом Швейцария (ж) крайне слабо выступила в женской Лиге наций. В своем квартете команда финишировала на 4 позиции.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Швейцарки переиграли чешек (4:1).

До того команда была бита норвежками (0:1). Да и поединок с француженками завершился разгромной коллизией (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках Швейцария (ж) забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Швейцарки нынче смотрятся не столь монолитно. До последней виктории команда уступила дважды кряду.

Причем Швейцария (ж) традиционно неудачно противостоит норвежкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается впервые за 9 лет одолеть норвежек.

Норвегия (ж)

Турнирное положение: Норвежки явно поборются за одно из первых двух мест в группе. Команда весьма ершистая, да и подбор игроков вполне качественный.

Причем Норвегия (ж) неплохо выступила в женской Лиге наций. В своей группе скандинавки заняли итоговое 2 место.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Норвежки уступили шведкам (0:2).

До того команда минимально переиграла швейцарок. А вот чуть ранее она подписала мировую с исландками (1:1).

При этом Норвегия (ж) в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Норвежки нынче пребывают не в самом лучшем расположении духа. Да и голы даются команде натужно.

При этом Норвегия (ж) в среднем забивает реже гола за матч. А вот пропустила команда 5 мячей в 6 турах женской Лиги наций.

Команда вполне способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и совсем недавно она обыграла швейцарок.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается продуктивно стартовать на групповом этапе.

Статистика для ставок

Швейцарки до последней виктории уступили дважды кряду

Швейцария (ж) уже 9 лет не может одолеть норвежек

Норвегия (ж) в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Норвегия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.74.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: Норвежки выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и швейцарки не блещут стабильностью результатов.

Ставка: Победа Норвегии (ж) за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25