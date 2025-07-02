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    Три очка для норвежек?

    Швейцария (ж) — Норвегия (ж). Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 2 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария (ж) — Норвегия (ж)
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    Норвежки
    2 июля в 1-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Швейцария (ж) и Норвегия (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Швейцария (ж) — Норвегия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Швейцария (ж)

    Турнирное положение: Швейцарки намерены побороться за выход в плей-офф. Вот только стабильностью игра команды не блещет.

    При этом Швейцария (ж) крайне слабо выступила в женской Лиге наций. В своем квартете команда финишировала на 4 позиции.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Швейцарки переиграли чешек (4:1).

    До того команда была бита норвежками (0:1). Да и поединок с француженками завершился разгромной коллизией (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках Швейцария (ж) забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Швейцарки нынче смотрятся не столь монолитно. До последней виктории команда уступила дважды кряду.

    Причем Швейцария (ж) традиционно неудачно противостоит норвежкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается впервые за 9 лет одолеть норвежек.

    Норвегия (ж)

    Турнирное положение: Норвежки явно поборются за одно из первых двух мест в группе. Команда весьма ершистая, да и подбор игроков вполне качественный.

    Причем Норвегия (ж) неплохо выступила в женской Лиге наций. В своей группе скандинавки заняли итоговое 2 место.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Норвежки уступили шведкам (0:2).

    До того команда минимально переиграла швейцарок. А вот чуть ранее она подписала мировую с исландками (1:1).

    При этом Норвегия (ж) в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Норвежки нынче пребывают не в самом лучшем расположении духа. Да и голы даются команде натужно.

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    При этом Норвегия (ж) в среднем забивает реже гола за матч. А вот пропустила команда 5 мячей в 6 турах женской Лиги наций.

    Команда вполне способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и совсем недавно она обыграла швейцарок.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается продуктивно стартовать на групповом этапе.

    Статистика для ставок

    • Швейцарки до последней виктории уступили дважды кряду

    • Швейцария (ж) уже 9 лет не может одолеть норвежек

    • Норвегия (ж) в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Норвегия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.74.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: Норвежки выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

    Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и швейцарки не блещут стабильностью результатов.

    Ставка: Победа Норвегии (ж) за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Швейцария (ж) — Норвегия (ж)?

    Матч Швейцария (ж) — Норвегия (ж) состоится 02 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Швейцария (ж) — Норвегия (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Швейцария (ж) — Норвегия (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария (ж) — Норвегия (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Швейцария (ж) — Норвегия (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Норвегия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.74.

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