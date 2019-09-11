Англия — Косово: супергерой Стерлинг, беда в полузащите и бесстрашные гости

Это был невероятный матч. Сборная Косово отрезками переигрывала англичан, однако превосходная атака английской сборной позволила «Трем львам» сделать разницу в матче. Вот три основные причины, по которым эта игра получилась столь захватывающей.

Спаситель Рахим

Когда команды играют не очень хорошо, они часто полагаются на то, что их спасет талисман в атаке, лидер, который сможет вытащить из болота. Многие предполагали, что в сборной Англии таковым является Гарри Кейн. Он всеобщий любимец и носит капитанскую повязку... Однако Кейн — не талисман сборной Англии, это почетное звание принадлежит Рахиму Стерлингу.

И это не тот случай, когда на него возложили эту роль. Он завоевал ее сам благодаря сочетанию тяжелой работы, тактического интеллекта и природного таланта. Его прогресс под руководством Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» придал ему такую уверенность в своих силах, что в сборной Англии он сам взвалил на себя ношу талисмана команды. И, судя по матчу с Косово, это хорошо.

Англия в матче с Косово выглядела беспорядочно. Но не Стерлинг. Его энергии хватило бы, чтобы обеспечить электричеством целый город. Где бы он ни находился на поле, он подхватывал мяч и бежал с ним вперед. Он ничего не боялся и верил в себя. Он вальсировал сквозь полузащиту сборной Косово и в своем танце уходил от защитников соперника.

Он сравнял счет в матче, забив головой, а затем создал гол благодаря своему рывку с мячом и пасу на Кейна. А после автогола, который сделал счет в матче 3:1, Стерлинг снова взялся за дело и в течение двух минут отдал две голевые передачи на Джейдона Санчо, который сделал счет 5:1.

Сборная Англии globallookpress.com

Один гол и три ассиста в матче за сборную — это фантастика (и, кстати, Кевин де Брюйне сделал днем ранее то же самое, если вам интересно, до чего ужасно хорош «Манчестер Сити»). Тот факт, что Стерлинг сделал это практически без качественной помощи, объясняет, почему именно он — супергерой сборной Англии, человек, который может спасти в одиночку.

Бесстрашная сборная Косово

Одна из причин, по которой Стерлингу пришлось творить чудеса, заключается в том, что Косово удалось шокировать сборную Англии. Их главного тренера сборной можно высмеивать за его чересчур эмоциональные пресс-конференции и убеждения, но его команда творит абсолютные чудеса. До встречи с Англией сборная Косово занимала второе место в отборочной группе (а на коротком отрезке была и первой) с двумя победами и двумя ничьими. Они потерпели первое поражение, но во многих отношениях это было их лучшее выступление.

Да, их защита была чертовски дырявой, а голкипер Аро Мурич, несмотря на сэйв с пенальти, был не очень хорош. Но не стоит забывать, что это только вторая отборочная кампания для Косово (квалификация на ЧМ-2018 была первой). Они не являются какой-то крупной нацией, но все же они приехали в Англию, чтобы играть на равных. И благодаря определенному техническому мастерству и смелости своих убеждений они играли на равных с английской сборной на протяжении большей части матча.

Англия — Косово globallookpress.com

То, как они через пас проходили англичан и обнажали свободное пространство вокруг защитников, то как они продвигали мяч вертикально по полю, не прибегая к «сельскохозяйственной» тактике — это не то, чего вы можете ожидать от столь молодой футбольной державы. Но сборная Бернара Шалланда, в которой есть такие футболисты, как Валон Бериша и Ведат Мурики, атакует совсем не как делающая свои первые шаги в футболе страна.

Теперь они на третьем месте в группе, но всего лишь на расстоянии одного очка от сборной Чехии. И после их матча в Англии есть некая уверенность в том, что мы увидим Косово на Евро-2020. Если они все же попадут туда, то наверняка смогут забить несколько голов и расстроить некоторых фаворитов. У них есть технические навыки и абсолютно нет страха. Это мощная смесь.

У Англии беда с полузащитой

Причина, по которой Рахиму Стерлингу пришлось выручать Англию, и причина, по которой сборная Косово с таким удовольствием атаковала «Трех Львов», заключается в определенной группе английских игроков. И нет, это не защита, хотя Майкл Кин отдал пас сопернику, после которого Косово удалось забить первый мяч, а Гарри Магуайр «привез» пенальти, после которого гости забили третий.

Англия — Косово globallookpress.com

Нет, куда большей проблемой была полузащита команды. Очевидно, в первую очередь по той причине, что они просто делают глупые пасы. Взять первый гол Косово. Росси Баркли мог видеть, что у Майкла Кина нет безопасных вариантов для продолжения контроля над мячом и что его будут прессинговать. Тем не менее, он отдает ему пас назад.

Смехотворное решение принял и Деклан Райс перед тем, как сборная Косово забила свой второй мяч. Полузащитник «Вест Хэма» отдал мяч прямо на соперника, что привело к результативной контратаке. Не желая выбиваться из строя, Джордан Хендернсон тоже «поучаствовал» во втором голе Косово. Сперва он в спокойном темпе возвращался назад, а затем неуклюже не сумел добраться головой до навеса с фланга, который шел ему за спину — на Валона Беришу.

Индивидуальные ошибки, конечно же, могут случаться. Правда, в этом случае мы увидели по одной ошибке от всех трех полузащитников в матче с тремя пропущенными Англией голами. Но настоящая проблема, та, которая должна беспокоить Гарета Саутгейта по ночам, заключается в том, что полузащита Англии не способна контролировать игру.

Англия — Косово globallookpress.com

Наверное, многим зрителям понравилась игра на встречных курсах. Но матч не должен был доходить до этого. Как только Англия добилась счета 5:1, она должна была поставить зажимы и спокойно довести матч до победы. Второй тайм должен был быть тихой историей. Полузащита английской сборной должна была контролировать темп игры, чтобы команда могла чувствовать себя комфортно.

Но этого не было. Посмотрите, какой властью в центре поля обладает Френки де Йонг в Нидерландах, или как любой из полузащитников сборной Испании способен контролировать темп игры, ускорять его, когда нужно или замедлять. У той же Франции в последних матчах на поле не было игроков основы Поля Погба и Н'Голо Канте, однако Корентен Толиссо, Мусса Сиссоко и Блез Матюиди держали нити игры в своих руках. Полузащита Англии вызывает беспокойство.

У Англии нет ничего подобного, никого подобного. Может ли Гарри Уинкс делать разницу? Возможно. Но прямо сейчас полузащита английской сборной — это огромная, вопиющая слабость, которую минимально подготовленная тактически команда сможет использовать в больших матчах. 0