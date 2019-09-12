Символическая сборная, которая может обыграть кого угодно

ESPN попросило экспертов собрать состав, который был бы незаменимым и непобедимым. Были некоторые правила: не более двух игроков из одного клуба, базовая схема — 4-3-3, позиции игроков должны соответствовать тем, на которых они чаще всего играют). Все сборные были сопоставлены, а игроки, которые чаще всего попадали в них, вошли в символическую команду ESPN.

В число экспертов вошли Габ Маркотти, Марк Огден, Мелисса Редди, Муса Оквонга, Джеймс Хорнкасл, Райан О'Хэнлон, Ник Эймс, Ник Миллер, Жюльен Лорен, Эндрю Хаш, Джон Картер и Грэм Хантер.

Стоимость команды, которая была собрана экспертами, составляет примерно 1,2 миллиарда евро с учетом текущих рыночных цен игроков).

Вратарь

Ян Облак («Атлетико»/Словения)

Возраст: 26 лет

Трансферная стоимость: 100 миллионов евро

Голкипер «Атлетико» и сборной Словении является первым сюрпризом в этой сборной, ведь здесь мог быть, возможно, лучший вратарь 2019 года Алиссон из «Ливерпуля». Хотя «Атлетико» с Яном Облаком финишировал только на втором месте в Ла Лиге в прошлом чемпионате, но словенец был звездой команды от начала и до конца сезона. Команда Диего Симеоне пропустила всего 29 голов в 38 матчах лиги и превзошла ожидаемые пропущенные мяч на 12 голов (по рассчитываемым данным, «Атлетико» должен был пропустить 41 гол). Облак — это признак стабильности.

Голоса экспертов также получили Алиссон, Давид де Хеа («ИЮ») и Эдерсон («Манчестер Сити»). Это демонстрирует то, что сильнейшие вратари на данный момент играют преимущественно в АПЛ.

Ян Облак globallookpress.com

Что говорят эксперты:

Райан О'Хэнлон: «Мы на самом деле не знаем, насколько хорошо Облак мог бы играть за пределами защитной системы Диего Симеоне. Но на самом деле нам все равно. Облак — лучший по отражению ударов в мире, а это и есть работа для голкипера».

Ник Эймз: «Облаку понадобилось всего 178 матчей в "Атлетико", чтобы в ста случаях сохранить свои ворота сухими. Это удивительное достижение для 26-летнего вратаря, у которого впереди может быть еще десять лет карьеры на высшем уровне. Его умение выбирать позицию и реакция на удары подкрепляют сильные стороны команды Симеоне».

Правый защитник

Йозуа Киммих («Бавария»/Германия)

Возраст: 24 года

Трансферная стоимость: 70 миллионов евро

Есть ощущение, что Йозуа Киммих только начинает свою карьеру на взрослом уровне, заняв проблемную после ухода Филиппа Лама позицию на правом фланге как в клубе, так и в сборной. Киммих может играть на нескольких позициях, но его интеллект лучше всего использовать на фланге. В прошлом сезоне он записал на свой счет тринадцать результативных передач.

Йозуа Киммих globallookpress.com

Что говорят эксперты:

Ник Миллер: «Весьма непросто справиться с задачей заменить Филиппа Лама, но Йозуа Киммих, кажется, справляется. Он экспериментировал с различными позициями на поле, но фуллбэк — похоже, его сильнейшая роль. Он может стать одним из великих».

Марк Огден: «Правый защитник "Баварии" превосходит Трента Александера-Арнолда, потому что обладает более солидным защитным потенциалом. Его игровой интеллект также позволяет ему играть в разных схемах и на разных позициях».

Муса Оквонга: «Тактически проницательный футболист с мощным движком».

Центральный защитник

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»/Нидерланды)

Возраст: 28 лет

Трансферная стоимость: 90 миллионов евро

Тот факт, что защитник является реальным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» (впервые с 2006 года), говорит сам за себя. Ван Дейк обладает умением преобразовывать команды, превращая «Ливерпуль» из неплохой команды в безжалостную машину для побед, а также помогая своей сборной возродиться после долгих лет упадка.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Что говорят эксперты:

Габ Маркотти: «Покрывает огромное пространство на поле и оказывается в том числе в атаке, забивая важнейшие голы».

Джеймс Хорнкастл: «Вирджил останавливает угрозу еще до того, как она возникает».

Ник Миллер: «Некоторым футболистам удается оказывать на игру команды колоссальное влияние неоднократно в течение сезона. Но чтобы защитник оказывал на свою команду такое же влияние, как ван Дейк на "Ливерпуль"? Стали бы они победителями ЛЧ без него? Почти наверняка нет».

Мелисса Редди: «Символ хладнокровия и надежности. Его крайне трудно пройти. Уверенная игра в верховых единоборствах и длинные диагонали ван Дейка также являются искусством. С ощутимым отрывом лучший защитник в современном футболе».

Центральный защитник

Калиду Кулибали («Наполи»/Сенегал)

Возраст: 28 лет

Трансферная стоимость: 75 миллионов евро

Каким образом этот парень до сих пор в Серии А? Все лучшие клубы Европы хотят заполучить Кулибали. Лишь немногие центральные защитники в 2019 году могут сравниться с ним. В нем есть все, что вам нужно от современного центрального защитника — скорость, уравновешенность и мощь.

Калиду Кулибали globallookpress.com

Что говорят эксперты:

Мелисса Редди: «Стабильный, доминирующий, интеллигентный, отлично играющий как в воздухе, так и внизу. Просто бриллиант обороны».

Джеймс Хорнкастл: «В этой команде одному из центральных защитников придется оставаться в обороне при стандартах у ворот соперника. И это обидно, потому что Кулибали — настоящая угроза у ворот соперника. У Кулибали было непростое начало сезона, но это ничего не меняет».

Габ Маркотти: «У него сердце льва, мозги лисы. У него есть скорость, физические данные и лидерские качества».

Левый защитник

Эндрю Робертсон («Ливерпуль» / Шотландия)

Возраст: 25 лет

Трансферная стоимость: 60 миллионов евро

В 2012 году Эндрю Робертсон написал в Twitter: «Жизнь без денег — это мусор» и поставил хэштег #ищуработу. Тогда он был в поисках своего первого профессионального контракта. Вскоре фуллбэк подписал соглашение с «Квинз Парк» в третьем дивизионе Шотландии и с тех пор никогда не оглядывался назад.

Немногие могут делать то, что делает Роберстон с мячом у кромки поля. Когда речь идет о подачах в штрафную, которые атакующее трио готово воплощать в голы, Робертсона превосходит только его одноклубник Александер-Арнолд, действующий на правом фланге.

Шотландский защитник является одним из героев возрождения «Ливерпуля».

Голоса также получили Давид Алаба из «Баварии», Жорди Альба из «Барселоны» и нестареющий Александр Коларов, выступающий за «Рому». Но никто из них не приблизился к Робертсону.

Эндрю Робертсон globallookpress.com

Что говорят эксперты:

Мелисса Редди: «Стабильно играет на 8 из 10 как в защите, так и в атакующих действиях. Настоящий двигатель, умеющий доставлять передачи по адресу».

Эндрю Хаш: «Подает, как вингер, работает, не покладая рук на обоих концах поля, уверенно справляясь со всеми основными функциями фуллбэка».

Грэм Хантер: «Ориентированный на команду, обладающий рабочей этикой, потрясающий атлет, который выдает много голевых и создает много возможностей для голов. Как он мог не быть в этой сборной?»

Полузащитник

Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»/Бельгия)

Возраст: 28 лет

Трансферная стоимость: 130 миллионов евро

О многом говорит тот факт, что де Брюйне немало пропустил в сезоне 2018-2019, но почти единогласно был выбран в наше трио полузащитников. Когда де Брюйне в форме, нет никого подобного ему — с сочетанием пасов и умения предвидеть ситуацию. Он продолжил прогрессировать под руководством Пепа Гвардиолы в «Ман Сити» и играет важнейшую роль, практически во всех матчах, в которых участвует.

Де Брюйне — единственный, кроме Лео Месси (у которого 100% голосов), кто подобрался к единогласному мнению наших экспертов.

Кевин де Брюйне globallookpress.com

Что говорят эксперты:

Джеймс Хорнкастл: «Эта полузащита могла бы преподавать геометрию. Представьте, как Поль Погба делает слишком много касаний. Ваша защита получает время для того, чтобы занять позиции и не позволить пройти себя. Де Брюйне найдет возможность для паса, при помощи которого вас можно будет взломать. Он найдет какой-то невероятный угол, самый мелкий зазор. Месси мог бы забивать по пять голов за вечер с пасов де Брюйне».

Муса Оквонга: «Де Брюйне — это идеальное сочетание энергии, фантазии и оборонительной ответственности».

Мелисса Редди: «Видение поля, умение отдавать пасы, забивать голы и влиять на ход матчей. Абсолютное удовольствие наблюдать за ним, когда он находится на пике формы».

Марк Огден: «В прошлом сезоне де Брюйне боролся с травмами, но его энергия и пасы делают его ключевым игроком для Гвардиолы. Современный Стивен Джеррард».

Полузащитник

Н'Голо Канте («Челси»/Франция)

Возраст: 28 лет

Трансферная стоимость: 100 миллионов евро

Эра «бокс-ту-бокс» полузащитников, возможно, частично осталась в прошлом, но Канте — редчайший пример современного игрока такого плана, потому что может буквально охватить работу двух или даже трех игроков и хорошо справиться с этой задачей. Он со своим умением отбирать мячи у соперников и покрывать все поле был ключевым элементом «Лестера», который выиграл АПЛ. Теперь его потрясающие навыки помогают «Челси».

Канте обошел Бернарду Силву, Тони Крооса и Фабиана Руиса, чтобы попасть в эту сборную. Пока «Челси» все еще пытается понять, как выжать максимум из Канте, он точно вошел бы в стартовый состав любой топ-команды. Бесценное дополнение.

Н'Голо Канте globallookpress.com

Что говорят эксперты:

Ник Миллер: Посмотрите, как играет «Челси», когда его нет в составе, и поймете, насколько он ценен«.

Мелисса Редди: "Есть полузащита 'Челси' с Н'Голо Канте. А без него полузащиты 'Челси' просто нет. Способность француза отражать атаки соперника, прежде чем начинать атаки собственной команды, очень велика. Есть бесконечное количество матчей, которое позволяет удостовериться в блеске Канте. Но первая половина матча за Суперкубок УЕФА против 'Ливерпуля' может заставить вас задаться вопросом — не было ли у 'Челси' одновременно три Канте на поле?".

Грэм Хантер: "Просто феномен. Он не только физически может выполнять работу трех игроков и не только психологически подготовлен к этому. Этот замечательный парень также является проницательным и сообразительным футболистом. Не стоит думать, что тяжелая работа и беготня позволяет Канте выделяться на фоне остальных. Он также обладает футбольным интеллектом".

Полузащитник

Френки де Йонг (»Барселона«/Нидерланды)

Возраст: 22 года

Трансферная стоимость: 85 миллионов евро

Расцвет де Йонга прошел невероятными темпами, но был полностью заслуженным. Он был полузащитником, который привел "Аякс" почти к финалу Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Однако о его блеске все знали еще до весны, так как уже в январе он согласился на свой трансфер в "Барселону". Он планирует стать заменой для Хави, в поисках которой "Барса" находилась с тех пор, как миниатюрный хавбек отправился в Катар в 2015 году. И он уже вливается в команду, чтобы возродить ослабевшую полузащиту.

Поль Погба и Тьяго Алькантара не смогли потеснить де Йонга в нашей сборной. В Испании предел для него — только небо. Но, безусловно, успех с "Барселоной" в Лиге чемпионов занимает первое место в списке его дел.

Френки де Йонг globallookpress.com

Что говорят эксперты:

Джеймс Хорнкасл: "Френки в этой команде отвечает за 500 из 700 передач. Он получает мяч от центральных защитников и изящно передвигается с ним, ускользая от наших соперников при помощи 'отдал-открылся' в одно касание".

Том Уильямс: "Если мы хотим, чтоб наша символическая команда доминировала над своими соперниками (и давайте посмотрим правде в глаза — это получится), тогда де Йонг является абсолютно необходимым для этого игроком. Тактически подкованный, технически безупречный, он обладает бесподобным умением продвигать мяч из глубины поля и разрывать оборону соперника".

Нападающий

Лионель Месси (»Барселона«/Аргентина)

Возраст: 32 года

Трансферная стоимость: 150 миллионов евро

Разве нужны слова о его величии?

Лео Месси globallookpress.com

Что говорят эксперты:

Ник Миллер: "Месси — человек моментов, а не полного доминирования в игре, но какие это моменты! Лео может стоять на месте на протяжении 87 минут, но использует три другие, чтобы оформить хет-трик, который позволит вам сказать 'спасибо, что я выбрал для просмотра эту игру'.

Грэм Хантер: 'Все просто. Он лучший. Непревзойденный ум, техника, которая позволяет по-прежнему выжигать все на поле, желание всегда побеждать, забивать, уничтожать соперников'.

Муса Оквонга: 'Свой первый Золотой мяч он выиграл в 2009 году. Прошло десять лет, а он по-прежнему остается лучшим бомбардиром, лучшим созидателем, дриблером, исполнителем штрафных ударов и лучшим игроком мира'.

Нападающий

Килиан Мбаппе (ПСЖ/Франция)

Возраст: 20 лет

Трансферная стоимость: 200 миллионов евро

Мы все еще ждем, когда у Мбаппе начнется спад после перехода во взрослый футбол. Однако француз продолжает добавлять в свою коллекцию как личные, так и командные трофеи, и не демонстрирует никаких признаков замедления. Мбаппе не понадобилось много времени, чтобы доказать, что он достоин роли лидера, несмотря на то, что он играет за звездную и эгоистичную команду, в которой есть такие игроки, как Неймар, Тьяго Силва и Эдинсон Кавани.

У него уже есть титул чемпиона мира, во Франции он выиграл почти все, что можно, и, безусловно, новый более серьезный вызов — это лишь вопрос времени.

Мбаппе уже фактически является лидером ПСЖ, а скоро станет и королем спорта. Просто немного подождем. Другие талантливые юноши (Джейдон Санчо и Жуан Феликс) также получили голоса экспертов, но 10 из 12 достались Мбаппе.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Что говорят эксперты:

Ник Миллер: 'Самый захватывающий футболист на данный момент. Мбаппе — это сила природы. И ему только 20. Если повезет, то у нас есть еще 15 лет, чтобы наслаждаться его игрой'.

Мелисса Редди: 'Футболист, который призван доминировать после эры Месси и Роналду. Независимо от того, где он располагается (слева или справа), он смертельно опасен'.

Том Уильямс: 'В прошлом сезоне он забил 39 голов на клубном уровне и в свои 20 лет уже затмил в ПСЖ Неймара. Теперь кажется лишь вопросом времени, как быстро он сдвинет с трона Месси и Роналду'.

Нападающий

Криштиану Роналду ("Ювентус»/Португалия)

Возраст: 34

Трансферная стоимость: 90 миллионов евро

Противостояние Месси и Роналду длится уже более десяти лет, но выбор между ними всегда был пустой тратой времени. Так что неудивительно, что оба попали в нашу сборную. На этот раз выбор Роналду был не столь единодушен, но его бескомпромиссное отношение к делу и стабильная производительность как в матчах за клуб, так и за сборную делают его X-фактором нашей команды.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Что говорят эксперты:

Том Уильямс: «Его ошеломляющая стабильность в Лиге чемпионов демонстрирует то, что Роналду — один из лучших игроков мира, даже когда ему вот-вот стукнет 35. Конечно, Роналду поможет этой символической команде забивать голы. Но, возможно, еще более важно то, что она получит в свои ряды сердце чемпиона.

Марк Огден: "Простыми словами: Роналду — машина для забивания голов. Несмотря на то, что ему уже за 30, он остается человеком, который с большой долей вероятности сможет сыграть свою роль в Лиге чемпионов, когда это будет нужно".

Запасные

Игроки, которые также получили голоса.

Вратарь: Алиссон Беккер (»Ливерпуль/Бразилия)

Габ Маркотти: «Не просто отличный вратарь, он превосходен в игре ногами, хороший парень, да еще и красивый. Что еще нужно?».

Правый защитник: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»/Англия)

Джеймс Хорнкасл: «Трент из Ливерпуля. Он был с этой командой с самого детства и всегда мечтал играть за нее. Когда Месси уйдет на пенсию, капитанскую повязку в этой символической сборной получит Александер-Арнолд. Уровень его передач в штрафную настолько высок, что нам пришлось попросить де Брюйне держать руки по швам, потому что он не может перестать инстинктивно аплодировать».

Центральный защитник: Серхио Рамос («Реал»/Испания)

Марк Огден: «Он не всем по душе, но капитан "Реала" — настоящий лидер. Возможно, он из числа умирающей породы. Рамос все еще один из лучших в мире».

Серхио Рамос globallookpress.com

Центральный защитник: Жерар Пике («Барселона»/Испания)

Грэм Хантер: «Просто блестящий футболист. Обладает всеми навыками, чтобы укрепить эту команду, чтобы прикрыть тылы, сохранить конкурентоспособность в воздухе. Но, прежде всего, он все еще голоден, чтобы продолжать побеждать».

Левый защитник: Жорди Альба («Барселона»/Испания)

Ник Миллер: «Жорди Альба демонстрирует стабильность на протяжении всех этих лет — с тех пор, как "Барса" подписала с ним контракт в 2012 году. Даже в 30 лет он, похоже, не растерял всю свою динамику».

Полузащитник: Бернарду Силва («Манчестер Сити»/Португалия)

Мелисса Редди: «Нужно ли говорить что-то большее, чем Гвардиола, который как-то сказал, что его стартовый состав в "Сити" — это Бернарду и еще десять игроков. Да? Ну ладно. Невероятно приятно наблюдать, как за его навыками, так и за тем, насколько неприятно соперникам обороняться против него».

Нападающий: Эден Азар («Реал»/сборная Бельгии)

Муса Оквонга: «Азар опережает Рахима Стерлинга и Садио Мане».

Нападающий: Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет)

Райан О'Хэнлон: «Лучший нападающий АПЛ гарантирует себе место в этой сборной. Его сезон 2017-2019 был невероятен, но затем он вновь участвовал в гонке за "Золотую бутсу" для себя, и выиграл главный европейский трофей со своим клубом. Ежегодное напоминание: он стоил дешевле, чем Гильфи Сигурдссон». 0