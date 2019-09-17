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    Искупление Неймара. Бразилец ошибся и больше не является своим в Париже

    Бразилец стал героем матча со «Страсбургом», но болельщики встретили форварда очень холодно

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    Неймар
    Неймар
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    В прошлом туре Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Страсбург», а Неймар забил единственный мяч в добавленное время и принес парижанам победу. Тем не менее, после попыток летом покинуть клуб бразилец стал настоящим врагом болельщиков и эта проблема теперь вышла на первый план. В ситуации разбирался автор BBC Ян Холиман.

    Герой и враг в одном лице

    «Неймар должен исправиться» — гласит статья издания L'Equipe. Французская спортивная газета могла бы более ярко передать гневное настроение фанатов команды, добавив нецензурных слов.

    В своем первом матче в новом сезоне Лиги 1 Неймар определенно старался. Он забил классный гол роскошным ударом, который стал очередным подарком инопланетянина для нас, смертных.

    Однако более значимыми были насмешки, которые затмили любые другие звуки на стадионе. Фанаты просто больше не считают Неймара одним из своих. Его решительный, но неудачный рывок в направлении «Барселоны» этим летом оказался слишком жестким оскорблением для поклонников ПСЖ. Более того, бразилец даже был готов доплатить из своего кармана 20 миллионов евро, чтобы сделка состоялась.

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    • Неймар даже успел в июле вспомнить собственную успешную игру за «Барсу» против парижан в сезоне-2016/17. Это была последняя капля.

    «Мы приглашаем всех парижских фанатов, которые в тот или иной момент почувствовали себя обиженными, показать Неймару, что он больше не имеет права совершать ошибки, и что его путь искупления будет долгим... очень долгим», — заявили ультрас ПСЖ перед игрой со «Страсбургом».

    Бразилец унизил клуб

    Неймара освистывали весь матч
    globallookpress.com

    Люди чувствуют, что Неймар унизил их любимый клуб. Тысячи поклонников на стадионе освистывали и оскорбляли нападающего при каждой возможности.

    Бразилец уже должен был понять, что негативного отношения уже не избежать. Даже в его отстутствие на «Парк де Пренс» регулярно вспоминали «теплыми» словами Неймара в этом сезоне.

    Клуб, который потратил на форварда 222 миллиона в 2017 году, предупреждал фанатов, что не потерпит шоу выпадов в адрес Неймара, но никто не прислушался.

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    • «Продай своего сына в Вила Мимоза», — гласило обращение к отцу игрока на португальском языке. Речь идет о квартале красных фонарей в Рио.

    «Это было нелегко, потому что он чувствительный парень, но он преуспел в матче. Это жизнь. Ситуация не была проста для фанатов во время трансферного рынка. Вот почему надо принять их поведение. Не хочу судить их», — отметил наставник парижан Томас Тухель.

    Прощение — в трофее Лиги чемпионов

    Фанаты не готовы простить игрока
    globallookpress.com

    Стоит отдать должное Неймару. На поле он хорош практически всегда. Гол «Страсбургу» стал его 52-м голом при 27 ассистах в 58 матчах. При этом разочаровывают травмы бразильца, ведь всего с момента трансфера Неймара ПСЖ провел 112 игр. Еще больше раздражает, что нападающий «ломался», когда был нужен больше всего — в Лиге чемпионов против «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

    «Это не первый раз, когда меня освистывают. Это печально, но я просто буду отдаваться игре. Мне не надо, чтобы мое имя пели. Пусть поддерживают команду», — отметил Неймар.

    На защиту футболиста встал Арсен Венгер:

    «Несмотря на большие деньги, в футболе все равно сложно найти игроков такой величины. Поэтому, когда у команды есть такой футболист, его стоит беречь».

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    • Мы также верим, что пламя между Неймаром и Парижем еще можно разжечь. Путь к искуплению может быть завершен в финале Лиги чемпионов в Стамбуле. Для этого ПСЖ его и подписал.

    «Мой мальчик, мы тебя очень любим, но ты должен копать глубже, чтобы мы выиграли Лигу чемпионов. Если Неймар даст нам то, на что способен, то все будет прощено», — отметила мэр Парижа Анн Идальго.

    Судя по реакции на великолепный и победный гол, фанаты ПСЖ ждут намного большего. 0

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