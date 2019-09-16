Архитекторы своего провала. «Арсенал» наступил на те же грабли

Кике Санчес Флорес ознаменовал свое возвращение в «Уотфорд» шикарным камбеком в матче с «Арсеналом». На «Викарэйдж Роуд» команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Его соотечественник Унаи Эмери по завершении основного времени был в шоке, так и не поняв, как «канониры» умудрились потерять два ценных очка.

Но на самом деле они сами виноваты в этом, поскольку подарили хозяевам веру в собственные силы. Обозреватель Squawka Мохамед Моалим выделил пять основных сюжетных линий игры.

1. Та же старая история

Проще говоря, «Арсенал» вырвал ничью из челюстей победы. «Канониры» сами стали архитекторами своего провала. Маттео Гендузи, который совсем недавно получил первое приглашение в сборную Франции, дважды дарил мяч соперникам, но «шершни» этими подарками не воспользовались.

Однако все изменилось спустя восемь минут после перерыва, когда Сократиса подловили около ворот «Арсенала», что привело к тому, что Том Клеверли до минимума сократил отставание хозяев. Эта ошибка, приведшая к голу, стала для «канониров» уже 14-й с начала сезона — худший показатель среди всех клубов Премьер-лиги.

На этом гости не остановились, и за несколько минут до финального свистка Давид Луис позволил Роберто Перейре точно пробить с пенальти. Это уже десятый пенальти в ворота «Арсенала» с августа 2018 года.

Данная статистика вызывает беспокойство. В нынешнем сезоне «Арсенал» трижды пропустил с 11-метровой отметки, что, опять же, является худшим показателем в чемпионате (наравне с «Шеффилд Юнайтед»). Для клуба, претендующего на борьбу за чемпионство, это неприемлемо.

В начале недели Эмери подвергся критике со стороны экс-нападающего «Арсенала» Алана Смита, который заявил, что некоторые футболисты разочарованы его тактикой. От старых привычек избавиться очень сложно, но «канониры» должны это сделать, если надеются хоть как-то побеспокоить оторвавшихся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

2. Отскок Кике Санчес Флореса

Нам часто говорят, что в одну реку нельзя войти дважды. Однако в случае с Флоресом, который никогда не хотел покидать «Уотфорд» эта фраза не сработала. Испанец вернулся в свой бывший клуб всего за несколько дней до того, как «Арсенал» посетил Хартфордшир.

Уже в начале матча тренер хозяев оказался под серьезным давлением с точки зрения результата, но для уроженца Мадрида вторая глава в отношениях с «Уотфордом» началась как нельзя лучше.

Его команда не стушевалась перед «канонирами», нанеся 30 ударов по чужим воротам. В любой другой день с такими показателями можно было бы рассчитывать и на три очка. Но выступление «Уотфорда» в любом случае не стоит недооценивать.

«Шершни» нуждались в том, чтобы стереть из памяти неудачный старт в сезоне 2019/20, и эта ничья помогла им это сделать. Они избежали пятого подряд домашнего поражения, что стало бы худшим результатом с апреля 1988 года.

3. Обамеянг продолжает доказывать свою ценность

Отличительной чертой качественного бомбардира является умение забивать даже в самых неожиданных ситуациях. Никто не может поставить под сомнение талант Пьера-Эмерика Обамеянга, и меткий форвард из Габона вновь оказался на высоте через пять месяцев после своего последнего визита на «Викарэйдж Роуд».

14-й номер «Арсенала» извлек выгоду из того, что соперники снова сыграли невнимательно. Если в конце прошлого сезона это сделал вратарь Бен Фостер, то в этот раз его партнеры, которые прозевали атаку «канониров» ожидая свистка арбитра, который так и не прозвучал.

Еще через десять минут Эйнсли Мэйтленд-Найлс сделал результативную передачу на бывшего форварда дортмундской «Боруссии», позволив ему оформить дубль. К слову, в этой результативной атаке было сделано 20 передач — рекордный показатель для Премьер-лиги нынешнего сезона.

Точные удары Обамеянга говорят нам о том, что со времени своего дебюта в Премьер-лиге нападающий поучаствовал уже в 46 результативных атаках — 37 голов и 9 результативных передач. Только Мохамед Салах в течение этого же периода был более плодовитым (53 очка по системе «гол+пас»).

4. Беги Деулофеу, беги

Хави Грасия привез соотечественника Жерара Деулофеу в «Уотфорд», и с тех пор ни разу не пожалел. Испанский вингер забил 13 голов в 44 матчах во всех турнирах, а также отдал шесть результативных передач. При этом на старте нынешнего сезона казалось, что он не играл на своем оптимальном уровне.

Но в матче против «Арсенала» он выглядел оживленным уже с первых минут, когда регулярно прессинговал оборону «канониров». Деулофеу часто получал мяч от своих партнеров, поэтому смог сделать сразу семь успешных обводок, то есть больше, чем любой другой игрок на поле, включая Николя Пепе (3).

Помимо безжалостного дриблинга, Деулофеу запомнился нацеленностью на ворота Бернда Лено. Он нанес пять ударов, три из которых вынудили немецкого голкипера вступать в игру. В итоге он не забил, но сделал результативную передачу на Клеверли: Сократис попытался сделать пас на Гендузи, но тут же был накрыт испанцем, мяч сразу же был отдан экс-игроку «Манчестер Юнайтед», который инстинктивно отправил его в цель.

5. Необработанный бриллиант

Сложно было не заметить отсутствие в большинстве матчей в составе «Арсенала» загадочного плеймейкера Месута Озила, который в прошлом сезоне тоже часто куда-то исчезал в выездных встречах.

Эмери, настроенный вернуть «Арсенал» на вершину, не скрывал, что решение отказаться от услуг Озила во многом связано с нежеланием хавбека отрабатывать в обороне.

Многие не согласились с позицией тренера. Озила можно наделить большим количеством обязанностей, но это негативно скажется на его креативных возможностях в атаке, которые являются его самой сильной стороной.

Отсутствие Александра Ляказетта, который восстанавливается после серьезной травмы лодыжки, позволило Озилу претендовать на место в «бриллиантовой» полузащите «Арсенала»: Месут расположился за Обамеянгом и Пепе. Чуть позади немца оказался Гранит Джака, прикрывавший четверку защитников, тогда как Гендузи и Дани Себальос расположились на флангах.

Успешное начало позволило «Арсеналу» схватить соперника за шею, и основным моментом стал аккуратный пас Озила на Мэйтленд-Найлса, который затем сделал передачу на Обамеянга, оформившего дубль. Впрочем, как раз после этого момента все начало рушиться. 0