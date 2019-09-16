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    Успех построен на везении. ЦСКА едва не потерял очки в матче с «Тамбовом»

    «Армейцы» забили два гола в концовке встречи

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    В девятом туре российской Премьер-лиги ЦСКА на выезде одержал победу над «Тамбовом» со счетом 2:0. Оба гола «армейцы» забили в концовке встречи, когда «волки» уже играли в меньшинстве из-за удаления Валерия Чуперки. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    Четыре года спустя

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов заметил, что для ЦСКА матч в Саранске стал первым за последние четыре года.

    «В Саранске ЦСКА последний раз играл ровно четыре года назад — в сентябре 2015 года. Да, еще на стареньком стадионе "Старт". Да, с "Мордовией". Но что это была за игра! Команда Леонида Слуцкого к 15-й минуте уступала со счетом 0:3 и из-за удаления потеряла Мариу Фернандеса, но в перерыве тренер сказал команде: "Если не выиграем — все полетят в Иркутск на матч за Кубок". Подействовало: ЦСКА победил 6:4.

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  • Вчера

    • В воскресенье из тех, кто играл в той встрече за ЦСКА, на поле вышли только Фернандес и Акинфеев. Хотя прошло всего четыре года. Да и соперник был другим, и ход встречи. Никакого намека на десять голов не было. Напротив, команды бережливо относились к мячу и старались не рисковать.

  • Виктор Гончаренко
  • Главный тренер ЦСКА
  • В первом тайме у нас мало что получалось, но мы по чуть-чуть наращивали преимущество, заработали пенальти. Не забили его, но это не выбило из колеи, продолжили оказывать давление. Путем замен удалось еще взвинтить темп. Судьбу матча решил отличный удар Бистровича. После паузы на сборы не чувствуешь состояние команды. Мы одержали победу, довольны этим и идем вперед. Ложка дегтя — травмы и дисквалификации, но будем с этим справляться.

    • "Тамбов" намеренно отдал мяч гранду и на максимуме отрабатывал стандартные положения — каждый угловой и каждый штрафной либо приводил к еще одному "стандарту", либо завершался ударом. Неудивительно, что к исходу часа Грицаенко лидировал по числу ударов в матче», — подчеркивает Чернов.

    Шелия отразил пенальти

    Журналист «Чемпионата» Олег Лысенко похвалил вратаря «Крыльев Советов» Гиорги Шелию, который в середине второго тайма взял пенальти от Федора Чалова.

    «Обе команды на игру вывели в капитанском звании вратари. Полевые игроки до перерыва относились к ним сообразно статусу — уважительно и бережно. Гости за 45 минут допустили всего один удар в створ, хозяева — два. На полноценный сейв тянет разве что полет Шелии после набега Гогуа на угловой.

    В середине второго тайма грузинский кипер подтвердил заявку на звание лучшего игрока матча. ЦСКА легко заработал пенальти (Осипенко рукой погасил "свечу" над штрафной) и столь же легко его не использовал. Чалов с "точки" пробил совсем уж бесхитростно, практически по центру. Шелия не стал заваливаться до удара и парировал мяч ногой.

  • Александр Григорян
  • Главный тренер «Тамбова»
  • Очень ровная игра была до нашего удаления. Ну а после — уже, естественно, комментировать нечего. Хотя мы и в меньшинстве выглядели достойно, но до 70-й минуты была абсолютно равная игра. Преимуществом никто не владел. Мы же должны понимать, что играет ЦСКА и играет «Тамбов». Конечно, опытный арбитр ждет ошибку у «Тамбова». Это естественно. Просто об этих вещах никто не говорит. Сегодня, пожалуй, можно будет и ответить на этот вопрос. Мы можем как угодно назвать вот эту часть тела. Там не было никакого эпизода, который нес опасность нашим воротам, и мяч попал в предплечье случайно. Ну хорошо, бог с ним. А вот что касается удаления Чуперки, с моей точки зрения, он был одним из лучших на поле до этого эпизода. Естественно, я опять скажу об этом. Я неоднократно слышал от игроков ЦСКА оскорбления в адрес арбитра. Но он их не слышал. Не прав был арбитр, удалив Чуперку? Абсолютно прав. Мы же «Тамбов», вы поймите, мы не ЦСКА. У нас очень скудный ресурс. Мы неинтересны арбитру. Поэтому все претензии исключительно к нам и к Чуперке. Здесь нужно говорить не о том, что двойные стандарты, а о том, что наши футболисты понимают, что мы находимся в особом положении по многим параметрам. Поэтому и выдержку нужно сохранять.

    • Промежуточные нули на табло — не самая плохая новость для ЦСКА из первого тайма. Предупреждение "в раздевалку" стало для Облякова четвёртым в сезоне, а это значит, что Виктору Гончаренко опять придётся ломать голову над составом. В концовке "лишний" "горчичник" отхватил ещё и Магнуссон. Против "Краснодара" Иван с Хёрдуром не сыграют», — отмечает Лысенко.

    Ключевое удаление

    Автор rusfootball.info Григорий Каленов раскритиковал Валерия Чуперку, который на ровном месте умудрился заработать две желтые карточки подряд.

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    • «Почти сразу после эпизода судья принял ещё одно решение в пользу гостей. Чуперка сфолил на Облякове в центре поля и начал психовать. Арбитру Вилкову это настолько не понравилось, что он показал хавбеку сначала жёлтую, а потом и красную. Если хотите узнать, как сломать удачно складывающийся матч, спросите у полузащитника "Тамбова"...

    Этот момент стал ключевым. Гончаренко постарался освежить команду: выпустил новичка Сантоса, а потом и Бистровича. Последний и сделал результат. Первым же касанием хорват пробил из опорной зоны так, что у Шелии не было шансов.

    ЦСКА здорово убивал время. У хозяев был только один момент, опасный штрафной, на который пришёл даже Шелия, но получилось совсем не важно. А потом отличился Магнуссон и снял все вопросы в этой встрече. Получается, из московских команд в Саранске влетел пока что лишь "Спартак".

  • Кристиян Бистрович
  • Полузащитник ЦСКА
  • Был угловой. Они выбили мяч, и я в касание пробил — гол. Это просто фантастика. Думаю, что с первого касания еще не забивал. Но я в последнее время много отрабатываю удары. Очень приятно забить. Просто ударил и смотрел, куда летит мяч. Каждая игра в чемпионате Россия очень тяжелая. Все соперники хорошо обороняются, и мы знаем, что нам будет сложно в каждом матче. Мы готовы к этому. Просто нужно терпеть, контролировать мяч и пытаться выиграть.

    • Правда, в случае с ЦСКА остались вопросы по судейству. Что такого сказал Чуперка, чтобы быть незамедлительно удалённым? Да и пенальти в пользу гостей был назначен крайне спорный», — считает Каленов.

    Не без везения

    Обозреватель «Спорта День за Днем» Андрей Нойманн заявил, что ЦСКА пока не смотрится лучше «Спартака» в чемпионате России.

    «Пока вся атака ЦСКА держится на какой-то спонтанности. Удастся Марио Фернандесу пройти по флангу и отдать передачу — хорошо. Нет — придется что-то выдумывать.

    Определенное умение креативить полузащитники "армейцев" продемонстрировали, но все это больше похоже на игру индивидуальностей, а не на выстроенный командный организм. Именно за это и критикуют "Спартак".

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    • Единственная разница между двумя московскими командами — в результате. "Армейцам" чуть больше везет, и они поднялись на второе место. "Спартаку" фартит не так сильно, и у Кононова три поражения подряд.

    Так что будет неудивительно, если вскоре и на Виктора Гончаренко начнется серьезное давление. Особенно если в Лиге Европы везти не будет», — убежден Нойманн. 0

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