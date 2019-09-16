Успех построен на везении. ЦСКА едва не потерял очки в матче с «Тамбовом»

Четыре года спустя
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов заметил, что для ЦСКА матч в Саранске стал первым за последние четыре года.
«В Саранске ЦСКА последний раз играл ровно четыре года назад — в сентябре 2015 года. Да, еще на стареньком стадионе "Старт". Да, с "Мордовией". Но что это была за игра! Команда Леонида Слуцкого к 15-й минуте уступала со счетом 0:3 и из-за удаления потеряла Мариу Фернандеса, но в перерыве тренер сказал команде: "Если не выиграем — все полетят в Иркутск на матч за Кубок". Подействовало: ЦСКА победил 6:4.
В воскресенье из тех, кто играл в той встрече за ЦСКА, на поле вышли только Фернандес и Акинфеев. Хотя прошло всего четыре года. Да и соперник был другим, и ход встречи. Никакого намека на десять голов не было. Напротив, команды бережливо относились к мячу и старались не рисковать.
"Тамбов" намеренно отдал мяч гранду и на максимуме отрабатывал стандартные положения — каждый угловой и каждый штрафной либо приводил к еще одному "стандарту", либо завершался ударом. Неудивительно, что к исходу часа Грицаенко лидировал по числу ударов в матче», — подчеркивает Чернов.
Шелия отразил пенальти
Журналист «Чемпионата» Олег Лысенко похвалил вратаря «Крыльев Советов» Гиорги Шелию, который в середине второго тайма взял пенальти от Федора Чалова.
«Обе команды на игру вывели в капитанском звании вратари. Полевые игроки до перерыва относились к ним сообразно статусу — уважительно и бережно. Гости за 45 минут допустили всего один удар в створ, хозяева — два. На полноценный сейв тянет разве что полет Шелии после набега Гогуа на угловой.
В середине второго тайма грузинский кипер подтвердил заявку на звание лучшего игрока матча. ЦСКА легко заработал пенальти (Осипенко рукой погасил "свечу" над штрафной) и столь же легко его не использовал. Чалов с "точки" пробил совсем уж бесхитростно, практически по центру. Шелия не стал заваливаться до удара и парировал мяч ногой.
Промежуточные нули на табло — не самая плохая новость для ЦСКА из первого тайма. Предупреждение "в раздевалку" стало для Облякова четвёртым в сезоне, а это значит, что Виктору Гончаренко опять придётся ломать голову над составом. В концовке "лишний" "горчичник" отхватил ещё и Магнуссон. Против "Краснодара" Иван с Хёрдуром не сыграют», — отмечает Лысенко.
Ключевое удаление
Автор rusfootball.info Григорий Каленов раскритиковал Валерия Чуперку, который на ровном месте умудрился заработать две желтые карточки подряд.
«Почти сразу после эпизода судья принял ещё одно решение в пользу гостей. Чуперка сфолил на Облякове в центре поля и начал психовать. Арбитру Вилкову это настолько не понравилось, что он показал хавбеку сначала жёлтую, а потом и красную. Если хотите узнать, как сломать удачно складывающийся матч, спросите у полузащитника "Тамбова"...
Этот момент стал ключевым. Гончаренко постарался освежить команду: выпустил новичка Сантоса, а потом и Бистровича. Последний и сделал результат. Первым же касанием хорват пробил из опорной зоны так, что у Шелии не было шансов.
ЦСКА здорово убивал время. У хозяев был только один момент, опасный штрафной, на который пришёл даже Шелия, но получилось совсем не важно. А потом отличился Магнуссон и снял все вопросы в этой встрече. Получается, из московских команд в Саранске влетел пока что лишь "Спартак".
Правда, в случае с ЦСКА остались вопросы по судейству. Что такого сказал Чуперка, чтобы быть незамедлительно удалённым? Да и пенальти в пользу гостей был назначен крайне спорный», — считает Каленов.
Не без везения
Обозреватель «Спорта День за Днем» Андрей Нойманн заявил, что ЦСКА пока не смотрится лучше «Спартака» в чемпионате России.
«Пока вся атака ЦСКА держится на какой-то спонтанности. Удастся Марио Фернандесу пройти по флангу и отдать передачу — хорошо. Нет — придется что-то выдумывать.
Определенное умение креативить полузащитники "армейцев" продемонстрировали, но все это больше похоже на игру индивидуальностей, а не на выстроенный командный организм. Именно за это и критикуют "Спартак".
Единственная разница между двумя московскими командами — в результате. "Армейцам" чуть больше везет, и они поднялись на второе место. "Спартаку" фартит не так сильно, и у Кононова три поражения подряд.
Так что будет неудивительно, если вскоре и на Виктора Гончаренко начнется серьезное давление. Особенно если в Лиге Европы везти не будет», — убежден Нойманн. 0