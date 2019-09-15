Без тренера и без игры. Гол Жиго не спас «Спартак» от очередного унижения

«Спартак» уступил «Уралу» (1:2) в матче 9-го тура чемпионата России. Подопечные Олега Кононова открыли счет на 12-й минуте после удара Самюэля Жиго. «Урал» ответил на 48-й минуте точным выстрелом Владимира Ильина, а на 60-й минуте победный гол забил Отман Эль-Кабир.

Перестановки Кононова

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли отмечает, что наставник «Спартака» попытался провести тактические изменения.

«Только минут через 20 после начала матча на "Открытие Арене", уже после забитого Самюэлем Жиго гола, стало окончательно ясно, кто напряженнее всех трудился в ходе двухнедельного перерыва в чемпионате. Олег Кононов не столько даже перекроил состав "Спартака", сколько полностью изменил расстановку футболистов.

Дисквалифицированного Аяза Гулиева никто по позиции не заменил, в опорной зоне хозяйничал (в меру умения) Роман Зобнин. Наличие улетавшего на матчи сборной Алекса Крала не должно вводить в заблуждение, чех располагался значительно выше, а Гус Тиль и вовсе под нападающими. Зелимхан Бакаев играл на излюбленном правом фланге, на левый отправился Андре Шюррле.

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Йордан Ларссон на час стал центральным нападающим. Атакующая схема во всей красе, и Кононов по такому случаю облачился в костюм. На его фоне Дмитрий Парфенов в тренировочном одеянии смотрелся провинциально. Игра, правда, рассудила иначе».

Жиго — лучший бомбардир

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов хвалит защитника «Спартака», в очередной раз исполнившего роль форварда.

«На игру "Урал" вышел с двумя нападающими, но первые десять минут не делал ничего, кроме попыток помешать продвижению красно-белых. Из-за этого возникало ощущение, будто команды лишь топчутся в центре — и в этом заключается футбол.

Но "Спартаку" повезло в очередной раз в этом сезоне. Гениальная оборона Екатеринбурга (у неё были серьёзные проблемы ещё в прошлом году) догадалась при угловом бросить Жиго — лучшего бомбардира красно-белых в чемпионате, который, если что, два мяча из трёх забил после корнеров.

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Если быть точным, упустил француза Рафал Аугустыняк. Совсем ещё не опытный Олег Баклов, заменявший в воротах Годзюра, шансов при первом пропущенном в премьер-лиге мяче имел мало. При такой безалаберности защитников и сам Буффон бы наверняка растерялся.

"Спартак" после этого, естественно, и не подумал форсировать: команду Кононова максимально устраивало такое начало. У гостей получалось спорадически — за весь первый тайм Екатеринбургу удалось лишь два момента. Оба раза себя хорошо показал Эль-Кабир — сначала он обыграл Ещенко и пробил в ближний, а затем выдал неплохую передачу на Панюкова».

Нокаут от Парфенова

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко удивляется тому, как екатеринбургский клуб сумел перевернуть игру во втором тайме.

«В очередной раз разочаровал и Ларссон, ничего не показавший ни в атаке, ни в подыгрыше, меняясь местами с Шюррле. Не случайно первой реакцией Кононова на голы "Урала" в начале второго тайма была именно замена шведа на Эсекиэля Понсе.

А гости действительно после перерыва нокаутировали москвичей за четверть часа. Если таким был план Парфенова на игру, остается только снять перед тренером шляпу. Убаюканные соперником красно-белые по выходу из раздевалки получили сразу несколько увесистых ударов (зря что ли именно в Екатеринбурге в эти дни проходит чемпионат мира по боксу!) и откровенно "поплыли".

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Обе результативные атаки уральцы провели через свой левый фланг, что в очередной раз обнажает проблему как с правым защитником красно-белых (и замена Ещенко на Рассказова это тоже подтверждает), так и в целом с организацией игры в обороне. Да и, говоря откровенно, с организацией игры команды вообще.

…Когда после финального свистка игроки "Спартака" с поникшими головами побрели к фанатской трибуне поблагодарить болельщиков за поддержку, их встретил мощный свист».

Команда без тренера

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что наставник «Спартака» недостаточно хорошо управляет командой по ходу матча.

«Мы часто в этом сезоне задавали себе вопрос — чем занимается Кононов в перерыве? Что он говорит игрокам? Как их мотивирует? Как маневрирует тактически? Да никак! Лучше бы перерывов в матчах "Спартака" не существовало вообще. Вот Парфенов за 15 минут в раздевалке явно проделал какую-то работу, "Урал", который в этом сезоне на выезде не набрал вообще ничего, вышел на второй тайм злым, собранным и конкретным. Командой, которая разорвала "Спартак", повела в счете и спокойно довела дело до победы.

Бесполезно разбирать голы и искать виноватых в составе хозяев. Да, Ещенко накосячил, престарелый защитник уже не везде успевает — и это мягко говоря. Да, вообще не попал в игру Крал. Да, отсутствует как класс опорная зона (вы где все, ау!). Да, снова мимо кассы активность Шюррле. Но знаете, что общего у всех этих "да"? Это все — результат работы тренера. Точнее — ее отсутствия».

Кононов так и не поставил игру

Автор «Соккер.ру» Станислав Горин считает, что красно-белые держатся в группе лидеров только благодаря удаче.

«И если судить поверхностно, и если изучить разрывы между линиями, пересмотреть матч, зафиксировав количество точных передач подряд и посчитав варианты развития каждой атаки, то придете к одному выводу. Кононов пока не поставил "Спартаку" игру.

Почему повели в счете? Потому что Жиго и потому что "Урал" поначалу был мертвым, пассивный и помогал сопернику. При этом, как только сам пытался надавить — и по флангах проходили, и опорную зону "Спартака" не замечали, поскольку Зобнину и Кралу плохо объяснили, что в первой совместной игре делать.

Возможно, Кононову просто дико повезло в предыдущих матчах? Против "Сочи" могли не забить и пропустить. С "Динамо" судья не указал на "точку" — ошибочно. "Ростов" тоже мог выиграть. С "Ахматом" победа 1:3, но там соперник сыграл ужасно — один удар в створ Максименко дома. А "Зениту" хватило одного гола для выездной победы.

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"Спартак" Кононова легко мог заработать вместо 14 всего 9 пунктов, а это шанс оказаться на одиннадцатом месте, или даже в зоне стыковых матчей. "Красно-белым" делали скидки из-за перемен в составе, но это не проблема соперников и не индульгенция.

Тактической четкости нет, Кононова вытаскивают игроки. Видно, что молодые футболисты хотят побеждать, как мечтали их коллеги после отставки Аленичева и в первом сезоне Карреры. Большой плюс для "Спартака", но знак вопроса по поводу главного тренера. Нужно ли отправлять Кононова в отставку уже сегодня?»

Кононову грозит отставка

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер считает, что главный тренер «Спартака» почти исчерпал лимит доверия со стороны руководства клуба.

«И хоть и отвечает Кононов на ретрансляцию фанатских требований о его отставке, что в "Спартаке" каждое поражение — это одно и то же, проигрыш проигрышу рознь. Так скверно, как после "Урала", в этом сезоне было разве что против "Тамбова" — и то там были четыре попадания в каркас ворот и грубые ошибки Михаила Вилкова. Здесь игра была дома, по судейству не может быть никаких вопросов, а штангами-перекладинами после перерыва не пахло. Как и моментами.

Календарь у "Спартака" сейчас щадящий, и если в двух ближайших матчах с "Уфой" и "Оренбургом" красно-белые потеряют больше или даже столько же очков, чем наберут, и, что не менее важно, не будет видно прогресса в игре, — не удивлюсь, если Леонид Федун, известный своей эмоциональностью, потеряет терпение.

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Если команда играет в живой, умный, искристый и неравнодушный футбол — за это можно простить поражения. С "Уралом" без, скажем так, уважительных причин "Спартак" дома на демонстрацию хорошей игры не явился. Вот что Кононову надо исправлять даже более рьяно, чем счет на табло. Он ведь верно говорит: результат через игру и достигается. Пора бы». 0