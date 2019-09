Размялись перед Лионом. Дзюба и Дриусси исправили ошибки Азмуна

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов оценивает стартовые составы, выбранные тренерскими штабами команд на матч 9-го тура.

«Новички чемпиона Вячеслав Караваев и Йордан Осорио, которых петербургский клуб представил за два дня до игры, остались на скамейке. Дисквалифицированного Магомеда Оздоева заменил в лимите Далер Кузяев, попавший в основу сине-бело-голубых впервые с марта. А по позиции — Дуглас Сантос. У туляков не сыграли хавбеки Даниил Лесовой (по условиям аренды с "Зенитом"), Александр Ломовицкий (дисквалификация) и Игорь Горбатенко.

В начале игры Кузяев создал самый опасный момент… "Арсенала" до перерыва. Полузащитник "Зенита" неожиданно поскользнулся на ровном месте, после чего Виктор Альварес выскочил один на один с Андреем Лунёвым. Голкипер сборной России совершил классный сейв. Для испанца сегодня действительно был кошмарный день: вскоре он получил травму и был заменён.

Игорь Черевченко отошёл от привычной модели игры, выбрав на матч в Петербурге схему с пятью защитниками. Возможно, причина не в том, что главный тренер "Арсенала" боялся чемпиона, но своим решением перейти на осторожную тактику он как будто вселил страх в игроков. Гости играли робко, совершали много простых ошибок и пропустили уже на 6-й минуте».

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко отмечает удачное для питерского клуба начало матча.

«Подопечные Игоря Черевченко использовали расстановку 4-4-2, причем на месте правого защитника оказался Александр Денисов, а недавний новичок туляков Роберт Бауэр расположился на том же фланге, но выше. Центр поля пыталась контролировать связка Кантемир Берхамов — Георги Костадинов, а в атаке Евгению Луценко составил компанию вернувшийся в строй Эванс Кангва.

Впрочем, дело даже не тактической схеме соперника — репетиция старта в Лиге чемпионов скорее не удалась по той причине, что в дебюте матча "Зениту" все далось как-то само собой, поразительно легко. Начался аттракцион неслыханной тульской щедрости с нереализованного выхода Виктора Альвареса один на один с Луневым — после того как Кузяев элементарно поскользнулся на ровном месте. Продолжилось все незамысловатым навесом Дугласа Сантоса со штрафного и результативным кивком головы Дзюбы, которому на втором этаже почему-то пытался помешать Бауэр, а не кто-то из центральных защитников "Арсенала".

Следующим пунктом программы стала травма Альвареса, которого пришлось заменять уже на исходе четверти часа игрового времени. И, наконец, "Зенит" получил право на пенальти, когда кто-то из защитников гостей неосторожно коснулся мяча рукой у своих ворот. Если бы Азмун пробил более хитро, без шансов для Михаила Левашова, игру можно было бы заканчивать уже в середине первого тайма».

Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев сетует на очередной неудачный матч иранского форварда «Зенита», который никак не может прервать свою безголевую серию.

«Есть опасения за состояние Сердара Азмуна. Весной прошлого сезона мы обращали внимание на то, что иранец никак не может реализовать выход один на один. В этом сезоне общий процент реализованных моментов сократился еще больше. Создается ощущение, будто Азмун находится в сложном психологическом состоянии и это влияет на его игру. Но также есть мнение, что он банально в плохой форме.

Перед матчем с "Арсеналом" "сухая" серия Азмуна за "Зенит" составляла 436 минут. В паузе на матчи сборных он забил за Иран в ворота Гонконга. Но в команде решили, что для возвращения уверенности в себе ему нужно забить и за "Зенит". Поэтому после того, как Александр Денисов сыграл рукой в своей штрафной, дали пробить пенальти Азмуну. Пусть под руководством Курбана Бердыева он никогда не бил одиннадцатиметровые, но в "Зените" у него было два реализованных пенальти из двух.

Но рано было радоваться. Азмун совсем бесхитростно ударил слабо в левый угол, куда и завалился Михаил Левашов, продлив "сухую" серию. Впоследствии иранец упустил еще две хорошие возможности забить. В актив себе Азмун может записать только своевременный прессинг на чужой половине поля и созданный момент для Далера Кузяева, который вернувшийся после травмы защитник не реализовал».

Редакция Sport24 не считает, что вратарь «Зенита» виноват в мяче, пропущенном в начале второго тайма.

«Очевидно, что игроки "Зенита" держали в уме, что уже во вторник им предстоит сложнейшая игра с "Лионом" в Лиге чемпионов, потому не нагнетали темп. Этим в начале второго тайма воспользовался "Арсенал", который получил право на штрафной у самых ворот.

Кантемир Берхамов со всей силы прошил угол Лунева, но Андрея винить не стоит. Обратите внимание на Максима Беляева, который встал перед стенкой и целенаправленно перекрыл вратарю "Зенита" обзор так, что он не видел момент удара.

В целом рисунок игры не изменился. "Зенит" долго разыгрывал мяч, но обилия моментов у ворот Левашова не изменился. Ярослав Ракицкий и вовсе почувствовал себя полноценным атакующим полузащитником».

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов удивляется тому, что победный гол был забит аргентинским легионером «Зенита» именно с пенальти.

«Перемены в счете не вынуждали Семака идти на перестановки. "Зенит" продолжал давить на оборону "Арсенала" со всех сторон и все-таки был вознагражден голом. Володько сбил Смольникова, арбитр Кукуян указал на 11-метровую отметку... И к мячу неожиданно подошел Дриусси. Номинально штатным пенальтистом "Зенита" считаются Дзюба и Азмун, но лидер сборной России на этот раз решил не бить. Ну а аргентинец был точен и забил победный мяч.

В середине второго тайма впервые в домашних матчах этого сезона на поле вышел Шатов. Он опять пропустил старт чемпионата, но сыграл со "Спартаком". Сейчас он сменил Кузяева — и забил в концовке игры. 3:1 — победа сине-бело-голубых».

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой обращает внимание на забавный эпизод в концовке матча, который спас «Зенит» от потенциального удаления.

«Дальше "Арсенал" пытался выправить ситуацию, но во второй раз отыграться гости не смогли. Более того, "Зенит" был намного ближе к третьему мячу. И его питерцы забили в концовке, когда на поле появился Олег Шатов. Хавбек "Зенита" здорово подключился к атаке и после отличного навеса Жиркова головой пробил в угол.

К тому моменту поле уже покинул Сердар Азмун. Иранец так и толком не проявил себя в этом матче, зато повеселил публику во время замены. Форвард "Зенита" решил покинуть поле через центр, за что получил выговор от арбитра, который ещё и сопроводил его жёлтой карточкой. В итоге в эпизод вмешался Дзюба, который в прямо смысле слова вынес иранца с поля. Вряд ли стоит говорить о конфликте двух игроков, но эпизод получился весьма любопытным.

