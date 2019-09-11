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    Виртуальные скорости. Самые быстрые игроки в FIFA 20

    Возглавляет список нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе

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    FIFA 20 появится в продаже в России и по всему миру в конце сентября, но EA Sports уже начала дразнить фанатов серии различными игровыми подробностями.
    Компания-разработчик опубликовала свежие трейлеры, последнюю порцию карточек для Ultimate Team и рейтинг топ-100 лучших игроков.

    Более того, начала появляться внутриигровая статистика для отдельных игроков, включая показатели скорости, точности ударов и передач, дриблинга, обороны и физической силы.

    Но кого волнует, какие трюки отдельный футболист может сделать с мячом, если он обладает достаточной скоростью, чтобы убежать от всех противников?

    Самые быстрые игроки в FIFA 20
    squawka.com

    Обозреватель Squawka Бен Грин выделил десятку самых скоростных игроков из FIFA 20, подчеркнув при этом, что использовал дополнительную статистику, поскольку слишком много футболистов получили рейтинг 94.

    10. Иньяки Уильямс («Атлетик»)

    Иньяки Уильямс

    Летом многие ожидали его перехода в «Манчестер Юнайтед», но он заключил девятилетний контракт с «Атлетиком» из Бильбао. Интерес со стороны грандов не вызывает вопросов, ведь скоростной испанец буквально летает по футбольному полю.

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    • Рейтинг скорости: 94.

    9. Дуглас Коста («Ювентус»)

    Дуглас Коста

    Никаких сюрпризов. Туринский ловкач быстро заработал в Италии репутацию скоростного игрока и, без сомнения, он станет взрывным элементом в «Ювентусе» Маурицио Сарри. Скорость, низкий центр тяжести и уверенный контроль мяча — смертельная комбинация, которой владеет Коста.

    Рейтинг скорости: 94.

    8. Садио Мане («Ливерпуль»)

    Садио Мане

    Мане может похвастаться молниеносной работой ног на чужой половине поля. Обладатель «Золотой бутсы» в сезоне 2018/19 — кошмар для любого правого защитника и фаворит среди фанатов «Ливерпуля», которые, как правило, остаются в восторге от его великолепного темпа.

    Рейтинг скорости: 94.

    7. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»)

    Пьер-Эмерик Обамеянг

    И еще один обладатель «Золотой бутсы», который занимает седьмое место в рейтинге. Обамеянг обладает впечатляющими скоростными данными и является известной фигурой среди поклонников FIFA, поскольку всегда получает высокие рейтинги от разработчиков.

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    • Рейтинг скорости: 94.

    6. Желсон Мартинш («Монако»)

    Желсон Мартинш

    Быстроногий португалец обладает не только невероятной скоростью, но и имеет высокий рейтинг дриблинга (86), поэтому в грядущем издании серии FIFA будет представлять серьезную угрозу для любой команды.

    Рейтинг скорости: 95.

    5. Лерой Сане («Манчестер Сити»)

    Лерой Сане

    Мастер спринта с «Этихада» известен утонченными навыками бомбардира, великолепным дриблингом и строгим контролем мяча, что в сочетании с олимпийской скоростью приведет его к разрушительным показателям.

    Рейтинг скорости: 95.

    4. Кэнсукэ Нагаи («Токио»)

    Кэнсукэ Нагаи

    Самому возрастному игроку в этом списке уже 30 лет, но это не значит он является отстающим среди этой элитной группы виртуозов темпа. Нападающий ФК «Токио» ослепляет японский футбол своей скоростью уже десять лет.

    Рейтинг скорости: 95.

    3. Анибаль Чала («Толука»)

    Анибаль Чала

    Футболист сборной Эквадора выступает на левом фланге, возводя линию скромной «Толуки» до элитного уровня.

    Рейтинг скорости: 95.

    2. Адама Траоре («Вулверхэмптон»)

    Адама Траоре

    Не только атлет мирового уровня, но и футболист мирового уровня! Треоре известен своими скоростными рывками, которые он выполняет на фланге. Невероятный бегун.

    Рейтинг скорости: 96.

    1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»)

    Килиан Мбаппе

    Он способен забивать, вести мяч, выполнять результативные передачи и создавать самые яркие моменты. Этот чудо-парень может многое, но прежде всего чемпион мира в составе сборной Франции славится своей скоростью. Его сверхзвуковые рывки часто заставляют защитников лишь глотать пыль.

    Рейтинг скорости: 96.

    Рейтинг почета

    Другими игроками с рейтингом скорости 94 стали: Дэниел Джеймс, Исмаила Сарр, Кристиан Бэрбуц, Пшемыслав Плахета, Эллиотт Лист, Хонас Агирре, Алекс Кивомья, Франк Ачимпонг, Кекута Манне, Ким Ин Сеон, Юрген Дамм, Том Баркхузен, Матис Болли, Луис Адвинкула.

    Десятки из сильнейших европейских чемпионатов

    Премьер-лига: Адама Траоре, Лерой Сане, Садио Мане, Пьер-Эмерик Обамеянг, Рахим Стерлинг, Аллан Сен-Максимен, Мохамед Салах, Маркус Рашфорд, Дэниел Джеймс, Исмаила Сарр.

    Бундеслига: Ила Бебу, Шералдо Беккер, Карим Беллараби, Кингсли Коман, Ашраф Хакими, Тимо Вернер, Леон Бейли, Кевин Мбабу, Бенито Раман, Алфонсо Дейвис.

    Ла Лига: Иньяки Уильямс, Винисиус Жуниор, Усман Дембеле, Эрнани, Нелсон Семеду, Эден Азар, Гарет Бейл, Жорди Альба, Гонсалу Гедеш, Родриго.

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    Серия А: Дуглас Коста, Ирвинг Лосано, Тео Эрнандес, Джордан Лукаку, Хуан Куадрадо, Далберт, Жервьньо, Криштиану Роналду, Кевин Лазанья, Стефи Мавидиди. 0

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