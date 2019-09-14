Величие Бундеслиги. Неочевидные причины следить за футболом в Германии

В то время как спорт заполонили суперкоманды, немыслимые гонорары и стремление к развлечениям, иногда хочется понять, где можно просто понаблюдать за рождением следующего поколения звезд. В европейском футболе это место — немецкая Бундеслига.

«Мы чувствительны к словосочетанию "лига развития". Когда люди слышат слово "развитие", то думают о чем-то низкопробном, но мы не должны чувствовать себя маленькими даже на фоне Премьер-лиги», — сказал спортивный директор «Майнца» Рувен Шредер.

Шредер прав. Назвать Бундеслигу банальным «инкубатором» — значит упустить много того, что делает эту лигу столь приятной, а именно силу болельщиков, блестящую атмосферу на стадионах, и, конечно же, звезд. Марко Ройс, Роберт Левандовски и Джейдон Санчо — три самых талантливых игрока в мире, но стоит помнить, что такие футболисты, как Кевин де Брейне, Роберто Фирмино и Лерой Сане, достаточно ярко светились в Бундеслиге, прежде чем отправились за большими деньгами в Премьер-лигу. Странно, что во многом из-за них и появился ярлык «лига развития».

Семь титулов «Баварии» подряд создали восприятие чемпионата Германии, как лиги с одной командой. Удивительно, что в первую очередь критикуют Бундеслигу, хотя в тех же Лиге 1 и Серии А тоже имеется один явный фаворит, а в Премьер-лиге лишь две команды борются за чемпионство. Возможно, такая ситуация сложилась из-за неспособности немецких клубов на равных бороться с грандами в еврокубках. И все же не стоит огульно критиковать чемпионат Германии.

Немецкая футбольная лига (DFL) заинтересована в том, чтобы соответствовать идеальному слогану: «Футбол таков, каким должен быть». Но как это выглядит в реальной жизни?

Экономический отчет DFL за этот год показывает, что в течение 14-го сезона подряд два сильнейших дивизиона Германии увеличивают совокупный доход. В прошлом сезоне выручка Бундеслиги составила 4,2 миллиарда долларов, что почти вдвое больше, чем восемь лет назад. В отчете также подчеркивается о рекордной уплате налогов и сборов государству, а также о том, что в клубах или их дочерних компаниях работают более 55 тысяч человек — рекордный показатель за все время.

Наряду с Премьер-лигой, Ла Лигой и Серией А, Бундеслига — единственная лига, которая управляет данными, производит контент и продает его внутри страны. «Мы единственные, кто может разрабатывать, производить и распространять контент», — заявил в этом году генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт.

Деловые отношения также относятся к самому спорту. Футбол должен быть направлен на страсть, креативность, развитие и сообщество. Бундеслига во многих отношениях — футбольный колледж в европейском футболе.

Развитие игроков

Это может показаться нелогичным, но финансовая мощь и игровое доминирование «Баварии» фактически помогли остальной части лиги, заставив клубы мыслить иначе и копать глубже в своих академия, ускоряя смену поколений. Возникла лига экспериментов и уникальных личностей. В NCAA Алабама и Оберн имеют самые привлекательные программы, но их сила побуждает другие команды находить смелые ответы.

В Бундеслиге другие команды дают молодым игрокам возможность играть в первоклассный футбол на самом высоком уровне, а сами футболисты попадают в поле зрения сильнейших клубов по всей Европе. В чемпионате Германии игроки могут приходить и уходить, но приверженность развитию и инновациям здесь остается неизменной.

«Вот как мы это делаем, и именно так все должно происходить. Когда Жан-Филипп Гбамен перешел в "Эвертон", наша реакция заключалась в том, что полученный доход позволит нам реструктурировать и перестроить команду», — объяснил Шредер.

Продажа Гбамена за 22,5 миллиона долларов позволила «Майнцу» принимать правильные решения в плане клубного развития. Интересно, что увеличение трансферных доходов за последнее время не привело автоматически к увеличению трансферных расходов. Дело в том, что за последние десять лет клуб перевел в первую команду из «молодежек» 26 футболистов.

Чистые расходы клуба за последние три сезона на трансферном рынке составили 33 миллиона долларов. «Фрайбург» остановился на отметке 4 миллиона, «Айнтрахт», во многом из-за минувшего лета, — на отметке 25 миллионов.

Дефицит немецких клубов за последние три сезона на трансферном рынке составил 269 миллионов, что ничтожно мало в сравнении с клубами Премьер-лиги, которые за тот же период потеряли 2,92 миллиарда долларов. Прибыль же получила только французская Лига 1.

«Игроки доверяют нам, поскольку знают, что, перейдя в "Майнц" даже на меньшую зарплату, они будут развиваться. Если я, как клуб, заставлю их подписывать долгосрочные контракты, которые будут их насильно удерживать здесь, то я ничего не добьюсь. Они используют "Майнц" как шанс, чтобы продемонстрировать свои таланты перед очередным шагом, и мы пользуемся этим. Мы нашли свою нишу. Теперь мы сопровождаем игроков и течение того периода, пока они не выходят на следующий уровень, как это было в случае с Гбаменом или Абду Диалло, который сначала переехал в Дортмунд, а затем в Париж. Мы гордимся тем, что они играли у нас», — отметил Шредер.

Богатство Премьер-лиги позволяет ей по большей части опираться на игроков, окрепших в Германии. Самопровозглашенная «сильнейшая лига в мире» ждет мгновенного эффекта, из-за чего у молодых игроков остается меньше возможностей для развития. Конечно, в Премьер-лиге на две команды больше, чем в Бундеслиге, но средний возраст нынешней АПЛ близок к 27 годам, что заметно выше, чем текущий средний возраст Бундеслиги в 25,5 лет. Отметим, что в прошлом сезоне средний возраст АПЛ составлял 24,7 года.

Таким образом, Бундеслига стала своеобразной школой талантов для европейских грандов, и немецкие клубы щедро вознаграждены за свою работу по воспитанию футболистов. Возможно, ни один другой клуб не делал бизнес лучше, чем «Айнтрахт» этим летом. Клуб выручил на продаже Себастьяна Алле и Луки Йовича 100 миллионов евро, потратив на них в свое время всего по семь миллионов.

И это лишь два недавних примера тенденции, которая уже давно стала реальностью. Роберто Фирмино присоединился к «Хоффенхайму» за 4,5 миллиона долларов, а затем перешел в «Ливерпуль» за 46,7 миллиона. Девятый номер «Ньюкасла» обошелся ему в 50 миллионов долларов, а ведь «Хоффенхайм» привез Жоэлинтона из Бразилии за 2,5 миллиона. Пьер-Эмерик Обамеянг был куплен дортмундской «Боруссией» чуть менее чем за 15 миллионов долларов и продан за более чем 70 миллионов, в то время как Усман Дембеле подписал контракт со «шмелями» менее чем за 20 миллионов, а затем отправился в «Барселону» за невероятные 142 миллиона.

Многие опасаются по поводу будущего клубов Бундеслиги, пошедших по этой модели развития, но нельзя отрицать тот факт, что модель работает. Как уже упоминал Шредер, нужно лишь найти баланс.

«Я думаю, тот факт, что мы даем шанс большему количеству молодых игроков, должен быть отмечен в первую очередь. Это очень важно для нас. У нас гораздо больше молодых футболистов на поле. На молодежном уровне в Англии проделана большая работа, просто посмотрите на их "молодежки", но на взрослом уровне они не играют», — подчеркнул Шредер.

Отец Кристиана Пулишича в интервью Penn Live заявил, что его сын в свое время выбрал Дортмунд, потому что «Германия — великая страна для развития таланта». Бундеслига сыграла важную роль в становлении, пожалуй, самого талантливого американского футболиста современного поколения, после чего по его стопам пошли Уэстон Маккенни, Джош Сарджент и Тайлер Адамс.

Тренерская инновация

«Мы сознательно выбрали молодого главного тренера, который знает свое дело и идеально подходит клубу», — сказал Шредер о 40-летнем наставнике «Майнца» Сандро Шварце, ранее игравшем за клуб. — «Я думаю, многие мыслят также, как и мы. У нас много талантливых специалистов».

В Германии тренеры гораздо чаще получают возможность применить на практике свои знания и ценный опыт, приобретенный на молодежном уровне (часто в одном клубе). Развитие местных тренеров стало тенденцией Бундеслиги. Юлиан Нагельсманн (32 года) в свое время получил шанс в «Хоффенхайме», где изначально он работал с «молодежкой». Работа с молодыми игроками также ценится за пределами Германии: просто посмотрите, как она помогла Давиду Вагнеру (47), Даниелю Фарке (42) и Даниелю Штенделю (45), каждый из которых успел поработать за рубежом с сильными командами.

Средний возраст главных тренеров в Премьер-лиге, Ла Лиге и Бундеслиге находится на примерно одном уровне — в пределах 48-49 лет, но чемпионат Германии выделяется как раз за счет возможностей. Семь новых главных тренеров со средним возрастом 43,8 года были назначены перед стартом сезона 2019/20. Хотя на самом деле, возраст здесь не имеет большого значения.

В Майце на это тоже не обращают внимания. Каждый работник клуба понимает, насколько важна его работа, и ценит то, что он находится на своем месте для того, чтобы каждый футболист чувствовал себя как дома. Этот семейный подход отражает сильные общественные ценности, которые лежат в основе всего.

«Мы даем им тепло. У них должно быть чувство, что кто-то в клубе их понимает. Очень важно иметь кого-то в клубе, с кем они могут всегда быть на связи», — говорит Шредер.

Фанатский опыт

Благодаря клубам, создающим настоящее чувство общности, игрокам предоставляется возможность не только играть, но и быть частичкой некоего гордого сообщества. Возможно, они ненадолго задержаться в Германии, но их игра будет оценена по достоинству.

«Я видела, как многие великие игроки приходили и уходили. У нас стабильная финансовая ситуация, но мы не можем платить огромные деньги за трансферы. Некоторые игроки приходят на постоянной основе или играют в аренде, и мы понимаем, что они не задержатся здесь надолго. Но я рада наслаждаться их развитием здесь. Было грустно видеть, как уходит Месут Озил. Однако теперь, видя игрока, которым он стал, я горжусь, что он был частичкой нашего клуба», — сказала Кирсти, обладательница сезонного абонемента бременского «Вердера».

Кристелл, болельщица «Аугсбурга», чувствует то же самое. «Эти таланты фактически являются нашими чемпионами. Нам проще продать окрепшего игрока в Премьер-лигу, чем завоевать титул в Бундеслиге. И если он станет чемпионом в другой стране, в этом будет и наша заслуга», — заявила Кристелл.

Хотя большинство людей, которые провели хотя бы один день в Дортмунде или Бремене, согласятся с тем, что чемпионат Германии в настоящее время предлагает истинный футбол, а не спонсорское шоу, в котором чувствуешь себя клиентом, а не фанатом, проблема заключается в том, как долго это будет продолжаться.

Стремление удержать игроков и стать более конкурентоспособными в Европе вызвало общенациональную дискуссию об изменении некоторых центральных аспектов игры в Германии, в частности «правила 50+1», согласно которому члены клуба сохраняют контрольный пакет акций, тем самым защищая клубы от влияния внешних инвесторов.

Пересмотр правила сильно бы повлиял на игру и сделал бы немецкие клубы уязвимыми перед той же судьбой, которая постигла «Бери» и продолжает угрожать «Болтону». В обеих странах фанаты вовлечены в жизнь клуба, но в Германии они имеют жизненное значение.

Цены на билеты также могут быть пересмотрены. Члены клуба «Вольфсбурга» сейчас могут получить сезонный абонемент всего за 100 евро. Для членов «Баварии» эта сумма равна 145 евро. Очередь за абонементом в Дортмунде настолько велика, что клуб закрыл их продажу после получения 50 тысяч заявок. Поскольку спрос растет, Бундеслига старается удержать больше денег в карманах постоянных фанатов. Все это и многое другое изменится, если убрать «правило 50+1».

Вышеупомянутые опасения, вероятно, вернутся в следующем сезоне, но вместо того, чтобы думать о них, возможно, пришло время просто оценить то, что делает Бундеслигу действительно уникальной. Здесь так много талантливых игроков. Чемпионат полон драматичными моментами, как, например, поражение «Боруссии» от «Униона» со счетом 1:3. Хватает и развлекательных игр, как победа «Байера» над «Падерборном». Здесь есть удивительные команды, умные тренеры, и самое главное — лига доступна для фанатских сообществ.

«Нам не нужны звезды, мы бы хотели сами их воспитывать», — сказал Шредер с улыбкой на лице. 0