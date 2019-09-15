Победа «Ливерпуля» должна вызвать содрогание в АПЛ

В рамках пятого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» переиграл на своем поле «Ньюкасл» (3:1). Публикуем самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

«Ливерпуль» еще сильнее укрепил лидерство

«Бывают дни, когда вы должны признать великолепие в рядах соперника и свое наказание — это был один из них для Стива Брюса. Его "Ньюкасл" отдавался игре, был дисциплинирован и боевит: именно он ошеломляюще вышел вперед, после чего был бит блестяще точной атакой "Ливерпуля". я. Это был идеальный день для лидера, пока "Манчестер Сити" так неожиданно провалился на "Кэрроу Роуд" вечером», — пишет на страницах The Guardian Энди Хантер.

«Садио Мане дважды забил, а Мохамед Салах — один раз, тогда как "Ливерпуль" одержал 14-ю победу в Премьер-лиге подряд и увеличил свою непобедимую серию в АПЛ до 22 матчей — самую длинную под руководством Юргена Клоппа.

Атакующий дуэт в долгу грандиозными передачами Роберто Фирмино, который появился на поле со скамейки, чтобы превратить свое неловкое предназначение в комфортный триумф с некоторыми магическими штрихами. Ранний гол Йетро Виллемса и трудности мерсисайдцев к тому моменту уже были забыты, в то время, как их отрыв наверху таблицы уже составляет пять очков».

Медленный старт матча должен беспокоить Клоппа

«Несмотря на ранний пропущенный мяч, у "Ливерпуля" не было никакой паники, и его терпение было вознаграждено двумя быстрыми голами, которых оказалось достаточно, чтобы захватить контроль над игрой. Фанаты клуба при этом могут быть довольны превосходными выступлениями Мане и Фирмино», — рассуждает в материале ESPN Джеймс Каппс.

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«Правда, с учетом того, что матч против "Наполи" в гостях уже через три дня, Юрген Клопп может быть обеспокоен медленным в этом матче. И несмотря на относительно быстрое возвращение в игру, "Красные" так и не проявили свой быстротекущий стиль против упрямых "Сорок". Рулевой мерсисайдцев позволил себе две замены в составе после международной паузы, и его коллектив хорошо справился против глубоко обороняющегося соперника».

«Ньюкасл» умело сыграл тактически

«Единственная победа "Ньюкасла" в этом сезоне неожиданно случилась в гостях против "Тоттенхэма", когда его владение мяча составляло лишь в 19,8 процента, но при этом он мужественно защищал свое преимущество. План игры был таким же и на "Анфилде" — где гости закончили с показателем контроля сферы в 24,4 процента — и выглядели неплохо. Но после того, как хозяева восстановили равновесие, у визитеров было намерений в атаке», — отмечает Том Ростенс в отчете BBC о матче.

«Единственная возможность отметиться во втором тайме была у Крафта, который подобрал снаряд на дальней стойке, но ударил сильно неточно после небольших колебаний, позволивших Вирджилу ван Дейку оказать на него давление. К заверешнию игры Дубравка совершил пять приличных сейвов, и только поднятый флаг по поводу офсайда не позволил Мане оформить хет-трик. Теперь Брюс, который уже провел два выездных матча против команд из топ-4, может надеяться на более легкие испытания впереди».

Победа «Ливерпуля» дает тревожный сигнал конкурентам

«Это 14-я победа кряду для "Ливерпуля". Но что было более значительным, чем количество побед, так это манера игры. Отбросив в сторону "Ньюкасл" с легкостью, которая порой граничит с презрением, это была та победа, что должна вызвать всеобщее содрогание по всему дивизиону», — пишет на страницах The Telegraph Джим Уайт.

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«Потому что гости сделали все возможное в этом поединке: пара неудачных пасов и неудачный отскок в своей штрафной — их поражение не было следствием их собственной неполноценности. В своем предыдущем выездном матче они победили "Тоттенхэм", и здесь были полны решимости повторить свой успех. Размещая девять человек в обороне и полузащите, они выдержали раннее владение мяча хозяев, а затем внезапно вспыхнули». 0