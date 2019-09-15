Главная сенсация АПЛ. «Норвич» одержал невероятную победу над «Ман Сити»

В рамках пятого тура АПЛ «Норвич» со счетом 3:2 обыграл «Манчестер Сити». «Горожане»

То, что произошло на «Кэрроу Роуд» в субботу, является одной из причин, по которой мы любим футбол. Даже если фанаты «Манчестер Сити» могут не разделять это мнение. В то же время болельщики «Норвича» должны ущипнуть себя, чтобы поверить в то, что они увидели. Победа их команды стала самой большой сенсацией текущего сезона АПЛ.

Ожидалось, что в этом матче у новичков АПЛ не будет шансов. Британские букмекеры давали на их победу 20 к 1. Предполагалось, что «Норвич», который пострадал из-за травм и имел худший показатель по пропущенным мячам, не смог бы противостоять смертельной атаке действующего чемпиона, который не проигрывал в лиге с тех пор, как еще в январе уступил «Ньюкаслу».

Во время летнего трансферного окна «канарейки» потратили всего лишь 1,4 миллиона фунтов — это самый низкий показатель среди всех команд АПЛ. И вот они столкнулись с «Манчестер Сити», на текущий состав которого, согласно недавнему исследованию, было потрачено почти миллиард фунтов.

Но невыполнимая миссия оказалась «Норвичу» под силу. И это была одна из самых драматических игр за последнее время.

«Норвич» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

Как это произошло? Это «Норвич» был так хорош или «Ман Сити» столь плох? Возможно, правильный ответ где-то и в том, и в другом. Хотя по большей части такой результат можно объяснить замечательном выступлении хозяев поля. Они воплотили в жизнь тактический трюк, который, по мнению, большинства из нас, не был в их репертуаре.

Обычно «Норвич» — довольно смелая команда, которая быстро двигает мяч вперед, чтобы создать шансы для своего «козырного туза» Теему Пукки. Защита этой команды зачастую выглядела неким необязательным дополнением. Но в этот раз Даниель Фарке попросил свою команду обороняться глубоко и перекрывать все пути, по которым строит свои атаки «Ман Сити».

Даниель Фарке globallookpress.com

Это потребовало героизма от трех игроков, которые впервые в сезоне вышли в основе команды из-за череды травм в «Норвиче»: Сэма Байрема, который оказался не нужен «Вест Хэму», Ибрагима Амаду, взятого в аренду у «Севильи», и ветерана полузащиты Алекса Тетти, который играл за «Норвич» и во время предыдущей кампании команды в АПЛ четыре года назад.

Концентрация и способность «Норвича» закрывать зоны были настолько образцовыми, что команда Пепа Гвардиолы выглядела слишком прямолинейной и, возможно, самодовольной. И когда Кенни Маклин, еще один футболист, который, вероятно, не вышел бы на поле, если бы не травмированные, на 18-й минуте после редкой атаки и углового вывел «Норвич» вперед, хозяева начали верить в то, что могут добиться результата.

Атакующая четверка «Норвича» в лице Пукки, Эмилиано Буэндиа, Марко Штиперманна и Тодда Кентуэлла обеспечивала для команды опасные контрвыпады. И когда Пукки выкатил мяч на пустые ворота, чтобы Кентуэлл забил второй гол «Норвича», атмосфера стала еще более сумасшедшей.

«Норвич» — «Ман Сити» globallookpress.com

Когда незадолго до перерыва Серхио Агуэро отыграл один мяч для «Ман Сити», казалось, что все вернется в «нормальное» русло. Но это было не так. Шокирующая ошибка Николаса Отаменди привела к тому, что Пукки отправил мяч в сетку через пять минут после перерыва. Счет стал 3:1, а чувство сюрреализма — уже куда более ощутимым.

Гвардиола выпустил на поле Кевина де Брюйне, Габриэла Жезуса и Рияда Мареза, но «Норвич», вдохновленный игрой 21-летнего защитника Бена Годфри, отражал все, пока точный дальний удар Родри не привел к нервной концовке. Финальный свисток был встречен фанатами «Норвича» оглушительным ревом и издевательскими криками в адрес чемпиона Англии.

«Норвич» — «Вест Хэм» globallookpress.com

Конечно, не стоит списывать команду Гвардиолы со счетов из-за одного плохого вечера, но по игре «Ман Сити» возникают вопросы. В частности, о том, насколько хороша защита «Ман Сити» без Эмерика Ляпорта, который из-за травмы колена выбыл до февраля. В его отсутствии Джон Стоунз и Отаменди выглядели, мягко говоря, неубедительно.

У «Ливерпуля», который продолжает собирать победы и имеет уже 5 очков преимущества над «Сити», теперь есть пара возможностей оступиться.

Что касается «Норвича», то «канарейки» одержали невероятную победу, которая была непрогнозированной, но вполне заслуженной и добытой тяжелым трудом. Именно такие матчи и такие результаты делают АПЛ столь захватывающим турниром. У «Ман Сити» впереди еще много радостных дней, но этот принадлежал «Норвичу». 0