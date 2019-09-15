Главная сенсация АПЛ. «Норвич» одержал невероятную победу над «Ман Сити»

Ожидалось, что в этом матче у новичков АПЛ не будет шансов. Британские букмекеры давали на их победу 20 к 1. Предполагалось, что «Норвич», который пострадал из-за травм и имел худший показатель по пропущенным мячам, не смог бы противостоять смертельной атаке действующего чемпиона, который не проигрывал в лиге с тех пор, как еще в январе уступил «Ньюкаслу».
Во время летнего трансферного окна «канарейки» потратили всего лишь 1,4 миллиона фунтов — это самый низкий показатель среди всех команд АПЛ. И вот они столкнулись с «Манчестер Сити», на текущий состав которого, согласно недавнему исследованию, было потрачено почти миллиард фунтов.
Но невыполнимая миссия оказалась «Норвичу» под силу. И это была одна из самых драматических игр за последнее время.
Как это произошло? Это «Норвич» был так хорош или «Ман Сити» столь плох? Возможно, правильный ответ где-то и в том, и в другом. Хотя по большей части такой результат можно объяснить замечательном выступлении хозяев поля. Они воплотили в жизнь тактический трюк, который, по мнению, большинства из нас, не был в их репертуаре.
Обычно «Норвич» — довольно смелая команда, которая быстро двигает мяч вперед, чтобы создать шансы для своего «козырного туза» Теему Пукки. Защита этой команды зачастую выглядела неким необязательным дополнением. Но в этот раз Даниель Фарке попросил свою команду обороняться глубоко и перекрывать все пути, по которым строит свои атаки «Ман Сити».
Это потребовало героизма от трех игроков, которые впервые в сезоне вышли в основе команды из-за череды травм в «Норвиче»: Сэма Байрема, который оказался не нужен «Вест Хэму», Ибрагима Амаду, взятого в аренду у «Севильи», и ветерана полузащиты Алекса Тетти, который играл за «Норвич» и во время предыдущей кампании команды в АПЛ четыре года назад.
Концентрация и способность «Норвича» закрывать зоны были настолько образцовыми, что команда Пепа Гвардиолы выглядела слишком прямолинейной и, возможно, самодовольной. И когда Кенни Маклин, еще один футболист, который, вероятно, не вышел бы на поле, если бы не травмированные, на 18-й минуте после редкой атаки и углового вывел «Норвич» вперед, хозяева начали верить в то, что могут добиться результата.
Атакующая четверка «Норвича» в лице Пукки, Эмилиано Буэндиа, Марко Штиперманна и Тодда Кентуэлла обеспечивала для команды опасные контрвыпады. И когда Пукки выкатил мяч на пустые ворота, чтобы Кентуэлл забил второй гол «Норвича», атмосфера стала еще более сумасшедшей.
Когда незадолго до перерыва Серхио Агуэро отыграл один мяч для «Ман Сити», казалось, что все вернется в «нормальное» русло. Но это было не так. Шокирующая ошибка Николаса Отаменди привела к тому, что Пукки отправил мяч в сетку через пять минут после перерыва. Счет стал 3:1, а чувство сюрреализма — уже куда более ощутимым.
Гвардиола выпустил на поле Кевина де Брюйне, Габриэла Жезуса и Рияда Мареза, но «Норвич», вдохновленный игрой 21-летнего защитника Бена Годфри, отражал все, пока точный дальний удар Родри не привел к нервной концовке. Финальный свисток был встречен фанатами «Норвича» оглушительным ревом и издевательскими криками в адрес чемпиона Англии.
Конечно, не стоит списывать команду Гвардиолы со счетов из-за одного плохого вечера, но по игре «Ман Сити» возникают вопросы. В частности, о том, насколько хороша защита «Ман Сити» без Эмерика Ляпорта, который из-за травмы колена выбыл до февраля. В его отсутствии Джон Стоунз и Отаменди выглядели, мягко говоря, неубедительно.
У «Ливерпуля», который продолжает собирать победы и имеет уже 5 очков преимущества над «Сити», теперь есть пара возможностей оступиться.
Что касается «Норвича», то «канарейки» одержали невероятную победу, которая была непрогнозированной, но вполне заслуженной и добытой тяжелым трудом. Именно такие матчи и такие результаты делают АПЛ столь захватывающим турниром. У «Ман Сити» впереди еще много радостных дней, но этот принадлежал «Норвичу». 0