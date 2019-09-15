«Барселона»: смешанные чувства перед выездом в Дортмунд

В 4-м туре испанской Примеры «Барселона» разгромила «Валенсию» (5:2). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этом в медиа.

Вальверде должен быть доволен игрой «Барселоны»

«Поражение "Атлетико" от "Реал Сосьедада" (0:2) означает, что в этом дивизионе нет ни одной команды со 100-процентным показателем в этом сезоне, несмотря на то, что было сыграно всего четыре тура. "Барселона" максимально использовал потери "Матрасников", чтобы приблизиться к лидеру на расстояние двух очков, в то время, как выступление даст Вальверде повод для оптимизма — особенно перед стартом в Лиге чемпионов», — рассуждает Джо Райт в отчете Goal.com.

«Фати начал сезон, пробиваясь в основной состав "Барселоны-Б", что сделало его появление под руководством Вальверде еще более удивительным. Он продемонстрировал разящее умение завершать атаки, отличную игру на фланге, а также был близок к двум голам ударами издалека, прежде чем удостоиться стоячим овациям».

Де Йонг, Артур и Гризманн заметно прибавили

«Вальверде должен быть в восторге от игры своей команды: три очка и множество позитивных индивидуальных проявлений, на которых стоит сосредоточиться. Ансу Фати, несомненно, будет уделено много внимания — со стороны федераций, а также СМИ. Но такие, как Френки де Йонг, Артур и Гризманн, заслуживают отдельного упоминания», — пишет на страницах AS Калум Роч.

«Накануне этой игры над гостями поднялись настоящие тучи, и то, возможно, повлияло на доминирование хозяев, но первые также продемонстрировали, что они могут предложить, и новый наставник "Летучих Мышей" Селадес может поработать над этими аспектами в ближайшие недели.

Следующая задача "Барсы" — "Дортмунд" в Лиге чемпионов: немцы должны подвергнуть каталонцев более жестким испытаниям, но чемпион Испании подойдет к матчу в приподнятом настроении, тогда как дубль Суареса — еще одна причина радоваться этой победе, поскольку он стремится развеять любые идеи Месси-зависимости».

Ансу играет не по годам зрело

«Героем снова стал Ансу. Дебютировав против "Бетиса" и став самым молодым бомбардиром клуба в Примере против "Осасуны", Вальверде впервые выпустил его в основу против "Валенсии". Помимо голов, с его это было действительно зрелое представление», — рассуждает в материале ESPN Сэм Марсден.

«Кажется, он все понимает и знает, какое решение принять и когда — теперь все дело в управлении ожиданиями. Выступление Суареса, также должна порадовать Вальверде: поскольку Лионель Месси и Усман Дембеле все еще травмированы, своевременное возвращение уругвайца на поле, не говоря уже о том, насколько остро он выглядел, может быть так важно в преддверии старта в Лиге чемпионов в Дортмунде».

«Барселона» все еще уязвима в обороне

«Чемпион одержал комфортную победу над левантийцами, в которой Ансу Фати, Френки де Йонг и Луис Суарес показали впечатляющие выступления, но их ахиллесова пята осталась. Они пропустили еще два гола, доведя их количество до четырех матчей. Эти проблемы вызывают беспокойство, если учитывать, что во вторник команду ожидает выезд к "Боруссии" в Лиге чемпионов», — пишет на страницах Marca Луис Рохо.

«В еврокубках проблемы в обороне видны еще сильнее, а трудности с концентрацией и большие ошибки уже оказались дорогостоящими для каталонцев в этом сезоне, что привело к потере пяти очков в первых трех турах. Недавнее повреждение Самуэля Умтити, очевидно, не помогает команде, равно как и постоянные замены Артура. С тех пор как он появился в Испании, его заменяли в каждом матче». 0