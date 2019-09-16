Трансферный дайджест. 10-16 сентября

Марио Манджукич

«Ювентус», нападающий, 33 года

Марио Манджукич неожиданно для себя обнаружил, что не входит в планы Маурицио Сарри (тренер не внес хорвата в заявку на Лигу чемпионов) и засобирался на выход.

Сообщалось о том, что Манджукич может продолжить карьеру в Катаре (и уйти прямо сейчас, ведь там трансферное окно еще открыто). Назывался даже клуб — «Аль Гарафа». Кроме того, СМИ говорили об интересе от «Лос-Анджелеса» из MLS.

Хорват, похоже, остановился на катарском варианте. Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи, комментируя то, что Манджукич не попал в заявку на матч против «Фиорентины», отметил, что форвард близок к уходу:

«Появилась возможность для его трансфера, и, переговорив с футболистом, его агентом и тренером, мы решили, что Манджукичу не стоит ехать с командой на матч с "Фиорентиной". Это предложение из Катара».

Наш прогноз: Катар

Гарет Бейл

«Реал», нападающий, 30 лет

Гарет Бейл http://globallookpress.com

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхем строит наполеоновские планы касательно старта своего клуба «Интер Майами» в MLS, который запланирован на 2020 год. В эти планы входит и приглашение в команду форварда «Реала» Гарета Бейла.

Летом Бейл так и не смог уйти из «Реала», хотя был близок к переезду в Китай. Новая попытка может быть осуществлена зимой.

Как сообщает Sky Sports, в зимнее межсезонье Бэкхем проведет с Бейлом переговоры и постарается убедить валлийца присоединиться к «Интер Майами» перед стартом нового сезона в MLS.

Наш прогноз: «Реал»

Александр Кокорин

свободный агент, нападающий, 28 лет

Александр Кокорин LiveSport.Ru

Александр Кокорин находится в поисках нового клуба после выхода на свободу. Его контракт с «Зенитом» истек прошлым летом, и питерский клуб пока, судя по всему, хочет, чтобы форвард набрал форму в другой команде.

Как сообщает «Чемпионат», у Кокорина появился вариант с подписанием контракта с «Сочи». Форвард может провести за сочинцев осеннюю часть сезона, набрать кондиции, после чего зимой уже присоединиться к «Зениту».

Клубы, которые активно сотрудничают на трансферном рынке, в настоящее время обсуждают данный вариант.

Наш прогноз: «Сочи»

Иско

«Реал», полузащитник, 27 лет

Иско globallookpress.com

«Ювентус» планирует возобновить попытки подписать испанского полузащитника Иско. Хавбек «Реала» является одной из главных целей туринского клуба.

Как сообщает Calciomercato, в зимнее трансферное окно «Ювентус» приложит максимум усилий, чтобы подписать Иско, который не имеет регулярной игровой практики.

Трансферная стоимость Иско оценивается в 75 миллионов евро, однако не исключено, что «Реал» пойдет на некоторые уступки. Добавим, что текущий контракт Иско рассчитан до 2022 года.

Наш прогноз: «Реал»

Клаудио Маркизио

свободный агент, полузащитник, 33 года

Маркизио globallookpress.com/

После сезона в «Зените» экс-хавбек «Ювентуса» Клаудио Маркизио пока все никак не может найти себе клуб.

СМИ сообщали о том, что итальянцем, который не выходил на поле с февраля, интересуются три клуба: французский «Монако», шотландский «Глазго Рейнджерс» и бразильский «Фламенго».

Впрочем главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард уже опроверг информацию об интересе к Маркизио: «Это фантастический игрок, но это не правда, что он к нам присоединится».

Ранее Маркизио отказался от предложений итальянской «Брешиа» и китайского «Цзянсу Сунин».

Наш прогноз: «Монако»

Поль Погба

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 26 лет

Поль Погба globallookpress.com

«Реал» не оставляет попыток подписать Поля Погба. Теперь планы по трансферу хавбека «МЮ» перенесены на зимнее межсезонье, и теперь появился новый вариант, при котором будет возможно осуществить трансфер.

Как утверждает El Chiringuito, «Манчестер Юнайтед» будет готов отпустить Погба только в том случае, если в обратном направлении проследует Тони Кроос. Манкунианцы готовы заплатить за Крооса 75 миллионов евро. О реакции «Реала» на данный вариант пока не сообщается.

Напомним, Зинедин Зидан хотел видеть Погба в команде еще летом, а сам француз также изъявлял желание покинуть «Ман Юнайтед».

Наш прогноз: «Реал»

Самюэль Умтити

«Барселона», защитник, 25 лет

Самюэль Умтити globallookpress.com

Как сообщает Calciomercato, руководство «Барселоны» склоняется к тому, чтобы продать Самюэля Умтити в зимнее межсезонье. Причиной такого решения является травматичность защитника, который уже вновь успел получить повреждение.

Вариант с подписанием Умтити рассматривает туринский «Ювентус», который хочет арендовать игрока с правом выкупа.

Также на французского защитника претендуют два английских клуба: «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией вокруг француза.

Наш прогноз: «Барселона» 0