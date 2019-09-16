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    Трансферный дайджест. 10-16 сентября

    Где продолжит карьеру Манджукич, кого Бекхэм зовет в MLS, кем хотят обменяться «МЮ» и «Реал» и другие трансферные новости последних дней.

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    Марио Манджукич
    Марио Манджукич
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Марио Манджукич

    «Ювентус», нападающий, 33 года

    Марио Манджукич неожиданно для себя обнаружил, что не входит в планы Маурицио Сарри (тренер не внес хорвата в заявку на Лигу чемпионов) и засобирался на выход.

    Сообщалось о том, что Манджукич может продолжить карьеру в Катаре (и уйти прямо сейчас, ведь там трансферное окно еще открыто). Назывался даже клуб — «Аль Гарафа». Кроме того, СМИ говорили об интересе от «Лос-Анджелеса» из MLS.

    Хорват, похоже, остановился на катарском варианте. Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи, комментируя то, что Манджукич не попал в заявку на матч против «Фиорентины», отметил, что форвард близок к уходу:

    «Появилась возможность для его трансфера, и, переговорив с футболистом, его агентом и тренером, мы решили, что Манджукичу не стоит ехать с командой на матч с "Фиорентиной". Это предложение из Катара».

    Наш прогноз: Катар

    Гарет Бейл

    «Реал», нападающий, 30 лет

    Гарет Бейл
    http://globallookpress.com

    Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхем строит наполеоновские планы касательно старта своего клуба «Интер Майами» в MLS, который запланирован на 2020 год. В эти планы входит и приглашение в команду форварда «Реала» Гарета Бейла.

    Летом Бейл так и не смог уйти из «Реала», хотя был близок к переезду в Китай. Новая попытка может быть осуществлена зимой.

    Как сообщает Sky Sports, в зимнее межсезонье Бэкхем проведет с Бейлом переговоры и постарается убедить валлийца присоединиться к «Интер Майами» перед стартом нового сезона в MLS.

    Наш прогноз: «Реал»

    Александр Кокорин

    свободный агент, нападающий, 28 лет

    Александр Кокорин
    LiveSport.Ru

    Александр Кокорин находится в поисках нового клуба после выхода на свободу. Его контракт с «Зенитом» истек прошлым летом, и питерский клуб пока, судя по всему, хочет, чтобы форвард набрал форму в другой команде.

    Как сообщает «Чемпионат», у Кокорина появился вариант с подписанием контракта с «Сочи». Форвард может провести за сочинцев осеннюю часть сезона, набрать кондиции, после чего зимой уже присоединиться к «Зениту».

    Клубы, которые активно сотрудничают на трансферном рынке, в настоящее время обсуждают данный вариант.

    Наш прогноз: «Сочи»

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    • Иско

    «Реал», полузащитник, 27 лет

    Иско
    globallookpress.com

    «Ювентус» планирует возобновить попытки подписать испанского полузащитника Иско. Хавбек «Реала» является одной из главных целей туринского клуба.

    Как сообщает Calciomercato, в зимнее трансферное окно «Ювентус» приложит максимум усилий, чтобы подписать Иско, который не имеет регулярной игровой практики.

    Трансферная стоимость Иско оценивается в 75 миллионов евро, однако не исключено, что «Реал» пойдет на некоторые уступки. Добавим, что текущий контракт Иско рассчитан до 2022 года.

    Наш прогноз: «Реал»

    Клаудио Маркизио

    свободный агент, полузащитник, 33 года

    Маркизио
    globallookpress.com/

    После сезона в «Зените» экс-хавбек «Ювентуса» Клаудио Маркизио пока все никак не может найти себе клуб.

    СМИ сообщали о том, что итальянцем, который не выходил на поле с февраля, интересуются три клуба: французский «Монако», шотландский «Глазго Рейнджерс» и бразильский «Фламенго».

    Впрочем главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард уже опроверг информацию об интересе к Маркизио: «Это фантастический игрок, но это не правда, что он к нам присоединится».

    Ранее Маркизио отказался от предложений итальянской «Брешиа» и китайского «Цзянсу Сунин».

    Наш прогноз: «Монако»

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    • Поль Погба

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 26 лет

    Поль Погба
    globallookpress.com

    «Реал» не оставляет попыток подписать Поля Погба. Теперь планы по трансферу хавбека «МЮ» перенесены на зимнее межсезонье, и теперь появился новый вариант, при котором будет возможно осуществить трансфер.

    Как утверждает El Chiringuito, «Манчестер Юнайтед» будет готов отпустить Погба только в том случае, если в обратном направлении проследует Тони Кроос. Манкунианцы готовы заплатить за Крооса 75 миллионов евро. О реакции «Реала» на данный вариант пока не сообщается.

    Напомним, Зинедин Зидан хотел видеть Погба в команде еще летом, а сам француз также изъявлял желание покинуть «Ман Юнайтед».

    Наш прогноз: «Реал»

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    • Самюэль Умтити

    «Барселона», защитник, 25 лет

    Самюэль Умтити
    globallookpress.com

    Как сообщает Calciomercato, руководство «Барселоны» склоняется к тому, чтобы продать Самюэля Умтити в зимнее межсезонье. Причиной такого решения является травматичность защитника, который уже вновь успел получить повреждение.

    Вариант с подписанием Умтити рассматривает туринский «Ювентус», который хочет арендовать игрока с правом выкупа.

    Также на французского защитника претендуют два английских клуба: «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией вокруг француза.

    Наш прогноз: «Барселона» 0

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