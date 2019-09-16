Трансферный дайджест. 10-16 сентября

Марио Манджукич
«Ювентус», нападающий, 33 года
Марио Манджукич неожиданно для себя обнаружил, что не входит в планы Маурицио Сарри (тренер не внес хорвата в заявку на Лигу чемпионов) и засобирался на выход.
Сообщалось о том, что Манджукич может продолжить карьеру в Катаре (и уйти прямо сейчас, ведь там трансферное окно еще открыто). Назывался даже клуб — «Аль Гарафа». Кроме того, СМИ говорили об интересе от «Лос-Анджелеса» из MLS.
Хорват, похоже, остановился на катарском варианте. Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи, комментируя то, что Манджукич не попал в заявку на матч против «Фиорентины», отметил, что форвард близок к уходу:
«Появилась возможность для его трансфера, и, переговорив с футболистом, его агентом и тренером, мы решили, что Манджукичу не стоит ехать с командой на матч с "Фиорентиной". Это предложение из Катара».
Наш прогноз: Катар
Гарет Бейл
«Реал», нападающий, 30 лет
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхем строит наполеоновские планы касательно старта своего клуба «Интер Майами» в MLS, который запланирован на 2020 год. В эти планы входит и приглашение в команду форварда «Реала» Гарета Бейла.
Летом Бейл так и не смог уйти из «Реала», хотя был близок к переезду в Китай. Новая попытка может быть осуществлена зимой.
Как сообщает Sky Sports, в зимнее межсезонье Бэкхем проведет с Бейлом переговоры и постарается убедить валлийца присоединиться к «Интер Майами» перед стартом нового сезона в MLS.
Наш прогноз: «Реал»
Александр Кокорин
свободный агент, нападающий, 28 лет
Александр Кокорин находится в поисках нового клуба после выхода на свободу. Его контракт с «Зенитом» истек прошлым летом, и питерский клуб пока, судя по всему, хочет, чтобы форвард набрал форму в другой команде.
Как сообщает «Чемпионат», у Кокорина появился вариант с подписанием контракта с «Сочи». Форвард может провести за сочинцев осеннюю часть сезона, набрать кондиции, после чего зимой уже присоединиться к «Зениту».
Клубы, которые активно сотрудничают на трансферном рынке, в настоящее время обсуждают данный вариант.
Наш прогноз: «Сочи»
Иско
«Реал», полузащитник, 27 лет
«Ювентус» планирует возобновить попытки подписать испанского полузащитника Иско. Хавбек «Реала» является одной из главных целей туринского клуба.
Как сообщает Calciomercato, в зимнее трансферное окно «Ювентус» приложит максимум усилий, чтобы подписать Иско, который не имеет регулярной игровой практики.
Трансферная стоимость Иско оценивается в 75 миллионов евро, однако не исключено, что «Реал» пойдет на некоторые уступки. Добавим, что текущий контракт Иско рассчитан до 2022 года.
Наш прогноз: «Реал»
Клаудио Маркизио
свободный агент, полузащитник, 33 года
После сезона в «Зените» экс-хавбек «Ювентуса» Клаудио Маркизио пока все никак не может найти себе клуб.
СМИ сообщали о том, что итальянцем, который не выходил на поле с февраля, интересуются три клуба: французский «Монако», шотландский «Глазго Рейнджерс» и бразильский «Фламенго».
Впрочем главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард уже опроверг информацию об интересе к Маркизио: «Это фантастический игрок, но это не правда, что он к нам присоединится».
Ранее Маркизио отказался от предложений итальянской «Брешиа» и китайского «Цзянсу Сунин».
Наш прогноз: «Монако»
Поль Погба
«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 26 лет
«Реал» не оставляет попыток подписать Поля Погба. Теперь планы по трансферу хавбека «МЮ» перенесены на зимнее межсезонье, и теперь появился новый вариант, при котором будет возможно осуществить трансфер.
Как утверждает El Chiringuito, «Манчестер Юнайтед» будет готов отпустить Погба только в том случае, если в обратном направлении проследует Тони Кроос. Манкунианцы готовы заплатить за Крооса 75 миллионов евро. О реакции «Реала» на данный вариант пока не сообщается.
Напомним, Зинедин Зидан хотел видеть Погба в команде еще летом, а сам француз также изъявлял желание покинуть «Ман Юнайтед».
Наш прогноз: «Реал»
Самюэль Умтити
«Барселона», защитник, 25 лет
Как сообщает Calciomercato, руководство «Барселоны» склоняется к тому, чтобы продать Самюэля Умтити в зимнее межсезонье. Причиной такого решения является травматичность защитника, который уже вновь успел получить повреждение.
Вариант с подписанием Умтити рассматривает туринский «Ювентус», который хочет арендовать игрока с правом выкупа.
Также на французского защитника претендуют два английских клуба: «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией вокруг француза.
Наш прогноз: «Барселона» 0