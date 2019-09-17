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    Златан. Лицо MLS или динозавр в новой эпохе лиги?

    MLS перестает быть домом престарелых для звезд из Европы

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    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович
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    Автор Squawka.com Крис Смит объясняет, почему Златан Ибрагимович не является главным действующим лицом в MLS.
    Безжалостный бомбардир Златан Ибрагимович зажигает в MLS. Экс-игрок сборной Швеции перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» в середине сезона MLS в 2018 году, и несмотря на то, что в тот раз ему не удалось вывести команду в плей-офф, он забил 22 гола в 27 матчах

    Теперь же, включая этот сезон, на счету Златана уже 48 голов и 11 результативных передач в 52 матчах. Такая статистика не может не впечатлять. Златан делает свое дело.

    Ибрагимович настолько хорош, что главный тренер «Гэлакси» Гильермо Баррос Скелотто даже предположил, что швед все еще на одном уровне с Криштиану Роналду и Лионелем Месси: «Думаю, что Златан на одном уровне с Роналду и Месси. Непросто иметь в команде такого игрока, он очень хорош».

    Златан Ибрагимович
    globallookpress.com

    «Если передача находит Златана вблизи к воротам, мы знаем, что он собирается забить. Как только мяч оказывается у него, он очень хладнокровен в принятии решений и выбирает лучшее из возможных», — добавил тренер.

    Кто-то может утверждать, что даже во время своих впечатляющих выступлений за ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» или в Серии А Ибрагимович никогда не был на одном уровне с Месси и Роналду. Что уж говорить о 37-летнем Златане...

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    • Реальный вопрос заключается в следующем: достаточно ли Златан хорош, чтобы оправдать такое публичное потворство? Не говоря уж о фразе Златана «Я и есть MLS».

    Что ж, если взглянуть на вышеупомянутые статистические данные Ибрагимовича более детально, то можно увидеть, что шесть его голов в текущем сезоне были забиты с пенальти. Конечно, с ними тоже нужно считаться, но забить с одиннадцати метров все же проще, чем завести мяч в ворота а-ля Карлос Вела или Эзекиль Барко.

    Гол Карлоса Велы
    globallookpress.com

    Возможно, мы слишком резки в отношении Златана. Его игрой можно наслаждаться, и у него хватает поклонников. В то же время его эго и умение делать шоу способны заставить людей смеяться, плакать или даже запускать свой стаканчик с пивом прямо в экран телевизора.

    Просто спросите экс-защитника «Ман Сити» и «КПР» Недума Онуоху, который почувствовал на себе весь гнев Златана в апрельском матче между «Реал Солт Лейк Сити» и «Гэлакси». «На этот раз он ударил меня по голове. Я снова подумал о том, что же здесь происходит», — сказал он BBC после того, как Златан схватил его за шею и повалил на землю, за что был предупрежден.

    «Он продолжал говорить мне, что собирается сделать мне больно, что у него достаточно времени, чтобы сделать меня», — отмечал Онуоха.

    Позже в том матче Ибрагимович забил победный гол и отпраздновал его криком прямо в лицо Онуохе. После игры он извинился за свое поведение. Но Онуоха отверг эти извинения, назвав нападающего «высокомерным». Вся эта история казалась ненужной и не соответствующей новому пути MLS.

    Златан Ибрамович и Недум Онуоха
    as.com

    Американский топ-дивизион давно известен всем, как дом престарелых для футболистов из Европы. Дэвид Бекхэм и Робби Кин в свое время преуспели в MLS, Тим Ховард в меньшей степени делает это сейчас в «Колорадо Рэпидс». Бастиан Швайнштайгер сейчас является самым узнаваемым лицом «Чикаго Файр», а Уэйн Руни зажигает в «Ди Си Юнайтед».

    Однако в одной команде со Швайнштайгером играет 20-летний Джордже Михайлович, а рядом с Руни — Лусиано Акоста, который является целью ПСЖ. Такие игроки, как Пакстон Помикал и Бренден Ааронсон также впечатляют на старте своей карьеры в MLS.

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    • «Расширение» — теперь модное слово в MLS. «Атланта Юнайтед» выиграла Кубок MLS уже во втором своем сезоне в лиге. Под руководством экс-тренера «Барселоны» Херардо Мартино «Атланта» продемонстрировала всему миру свою способностью справляться с давлением и безжалостной линией атаки. Мигель Альмирон стал парнем с плакатов, Джозеф Мартинес забил невероятные 35 голов в 39 матчах.

    Мигель Альмирон и Джозеф Мартинес
    globallookpress.com

    В январе Альмирона за 21 миллион фунтов забрал «Ньюкасл», что принесло «Атланте» солидную прибыль (за него было заплачено 6 миллионов). Вместо него был подписан игрок прошлого года в Южной Америке и победитель Копа Либертадорес Гонсало Мартинес. Молодой талант высоким потенциалом и высокой потенциальной стоимостью.

    Теперь то же самое происходит с «Лос-Анджелес FC». Имя Велы, у которого 28 голов и 10 передач в 27 играх, упоминается во всех заголовках. Но, кроме него, еще есть уругваец Диего Росси, на счету которого 15 голов и 5 передач после 17 голов в прошлом сезоне. Это также второй сезон «Лос-Анджелеса» в MLS, и если они будут в отличной форме в плей-офф, то смогут забрать титул у «Атланты».

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    • После того, как Ибрагимович оформил хет-трик в победном матче против «Спортинга» (7:2), он объявил себя «лучшим игроком в истории MLS». Но давайте взглянем правде в глаза — он даже не лучший игрок текущего сезона MLS.

    Подписание Ибрагимовича по-прежнему имеет смысл. «Гэлакси» нужен бомбардир, «Гэлакси» нужно лицо для франшизы. Но выкупленная рекламная полоса LA Times с надписью: «Dear Los Angeles, you’re welcome», его выходки с Онуохой и все остальное, что окружает Златана, возвращает нас в другое время в истории MLS. Что-то из всего этого забавляет. Но в целом все это по большей части сильно раздражает.

    Златан Ибрагимович
    globallookpress.com

    Ибра по-прежнему играет роль на поле. Его голы и влияние на молодых партнеров по команде, таких, как 17-летний мексиканец Эфрейн Альварес, чрезвычайно важны. Но он не символизирует MLS.

    После многих лет, которые сопровождались приездами в MLS престарелых звезд из Европы, теперь лига стала яркой, молодой и процветающей, полной талантов. Тайлер Адамс и Альмирон — лишь два примера, которые перебрались в Европу. Например, вратарь «Коламбус Крю» Зак Стеффен перешел в «Ман Сити» и на правах аренды играет за «Фортуну» из Дюссельдорфа.

    Если Ибрагимович не хочет быть злодеем в этом спектакле, ему нужно немного отступить от «шоу Златана», чтобы мы все могли услышать голос свежей крови MLS. 0

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