Время Кононова сочтено. Тренеру пора уйти из «Спартака»

«Спартак» в выездном матче десятого тура российской Премьер-лиги со счетом 0:1 проиграл «Уфе». Ключевым стал автогол защитника «красно-белых» Николая Рассказова на 13-й минуте. Мы решили узнать, как на это отреагировали СМИ.

Сплошной упадок

Захар Мощенко в своем материале для «Советского спорта» признал, что «Спартак» находится в серьезном кризисе.

«В дебюте встречи "Спартак" еще что-то создавал у чужих ворот — преимущественно после нескольких угловых. Но когда команду Кононова постигло очередное несчастье — смачный автогол Николая Рассказова после прострела Тилля, игра москвичей превратилась в нечто ужасное.

В какой-то момент даже подумалось: хорошо, что "красно-белые" не пробились в групповой этап Лиги Европы — иначе накануне их наверняка ждала бы еще более печальная участь, нежели "Краснодар" и ЦСКА.

Подопечным Вадима Евсеева даже не понадобилось брать мяч под постоянный контроль — соперники владели им примерно поровну. Но едва ли не любая атака уфимцев, будь она позиционная или скоростная, с ходу, доводилась до логического завершения. А потому Тилль с Кротовым могли еще до перерыва отличиться минимум по одному разу.

Ближе к перерыву театр спартаковского абсурда едва не привел к уникальному достижению: Рассказов мог оформить дубль из автоголов. После навеса с углового защитник молодежной сборной России неуклюже подвернулся под мяч, который от его головы или плеча полетел в ближний угол ворот. И лишь по счастливой для гостей случайности угодил в штангу.

Олег Кононов Главный тренер «Спартак» Нам нужно меньше терять мячей перед штрафной, играть более раскрепощено. Как раз раскрепощенности, забитого гола нам и не хватило в последних матчах, которые мы проиграли. Большинство наших игроков молоды, их возраст — до 25 лет и только сейчас мы основательно стали работать над командной игрой. В такие периоды могут быть и спады, и я верю, что у нас еще будут выигрыши. В любом случае мы будем бороться за каждое очко, за каждую победу. Сейчас у нас период, который нам нужно всем вместе перетерпеть. Ни в коем случае не отчаиваться, вставать с колен и двигаться дальше!

В концовке встречи "Спартак" все больше напоминал выжатый лимон: ни хотя бы элементарного навала с физическим давлением на соперника, ни игровых идей, ни морального подъема. Во всем наблюдался сплошной упадок. Еще и "Уфа" напоследок могла забить второй мяч. Интересно, какой будет реакция владельца клуба Леонида Федуна на такую провальную — не по счету, а по сути — игру "красно-белых" в Уфе?», — задается вопросом Мощенко.

Кононов должен уйти

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров призвал главного тренера «Спартака» Олега Кононова уйти в отставку, поскольку специалист не справляется со своими обязанностями.

«Даже если бы "Спартак" не проиграл "Уфе", мы всё равно сказали бы эти слова: "Кононов должен уйти". Должен уйти, потому что при нём команда не только прекратила развитие, но и играет всё хуже и хуже. Должен уйти, потому что не сдержал ни одного из обещаний — ни игровых, ни турнирных. Должен уйти, потому что остаётся последним героем токсичной эпохи времён увольнения Массимо Карреры и травли Дениса Глушакова.

Да, если брать третий пункт, то Кононову было непросто. Он приходил в "Спартак" времён смуты, когда значительная часть болельщиков выступала против своего же тренера. Он зацепил этап чистки, когда игроки уходили и приходили скорее всего без его ведома. Он стал участником скоростной и хаотичной закупки, направленной не на сиюминутные победы, а на какие-то там перспективы.

Андрей Тихонов Экс-игрок «Спартака» Если пишут, что Кононов написал заявление об отставке, но Федун его не принял, то теперь, я думаю, если он вновь напишет заявление, владелец «Спартака» может принять его. Точно сказать не могу, но такой вариант не исключен. Всегда говорят, что нужно время, но «Спартак» такая команда, где не дают этого времени. Там постоянно меняются тренеры. Всегда идет давление со стороны болельщиков и прессы, и не все справляются с этим. Я вот сейчас смотрю на Олега Георгиевича, у него немного потухшие глаза. Я не думаю, что он спит хорошо по ночам или уделяет много времени семье. Думаю, что он весь в футболе, думает о том, как лучше сделать, но не получается. Когда Олег Георгиевич возглавлял «Краснодар», я работал вместе с ним и видел его подход. Команда показывала хорошие результаты и играла в тот футбол, который называют спартаковским. Потом он пришел в «Спартак» и сказал, что поставит этот футбол здесь за четыре месяца. Но тот «Краснодар» был сильнее нынешнего «Спартака» в два раза. Плюс там в Краснодаре у Кононова была поддержка руководства, Сергей Николаевич Галицкий присутствовал на тренировках, и футболисты видели это. Там не было в команде группировок, ничего. А здесь ему отдали команду — иди, тренируй.

Но кто Кононов такой, чтобы ему сочувствовать? Разве не он, а кто-то другой согласился на уход играющего в пас Романа Ерёменко? Разве не он не упёрся из-за Зе Луиша и Фернандо? Разве не он согласовал двух лосей в центре поля за 30 млн евро, которые умеют много бегать, но не очень качественно играют в футбол? И разве не он должен был отвечать за себя как за тренера, который умеет если уж и не сразу побеждать, то ставить комбинационный футбол? За всё это Олег Георгиевич получил больше миллиона евро — расскажите шахтёрам, что в такой ситуации кого-то нужно жалеть», — заявляет Егоров.

Честь еще можно спасти

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов также обратился с призывом к Кононову, который, по его мнению, превратился в посмешище.

«Из тренера с репутацией вы превращаетесь в посмешище. В мем. Я врагу такого не пожелаю. И даже за деньги это не выдержать. Но еще можно спасти честь. Все потеряно кроме нее.

Победами, как считаете вы? Нет, потому что вы уже пытались и это хуже с каждым днем. Спастись можно только честным признанием: я не справился, я ухожу.

Роман Павлюченко Экс-игрок «Спартака» Всех футболистов не выгонишь, поэтому всю вину пытаются свалить на тренера. Рано делать выводы, все валят на Кононова, футболисты тоже виноваты. Это такая футбольная жизнь — если у команды не идет игра и команда с таким именем претендует на чемпионство, естественно, появятся слухи об отставке тренера. Даже специалист уровня Гуса Хиддинка ничего не сделает с этим составом. С такими футболистами, при всем уважении к ним, невозможно решать большие задачи. Не следует все валить на Кононова: на сборах была одна команда, теперь другая. Пришли другие игроки, но они не могут за такой короткий срок стать как Месси. На мой взгляд, проблемы в составе, а не в тренере. С таким составом нельзя решать больших задач. За месяц-два невозможно построить игру, наладить командные действия. Но виноват не только тренер.

Поберегите здоровье. Будут и другие контракты, поработаете еще. Ведь вы же тренер? Но "Спартак" — не ваше. Уйдите сами, не мучайте себя и команду, войдите в историю как первый за много лет тренер в русском футбол, который подал в отставку, наплевав на отступные. И, поверьте, вам все простят. Наши люди великодушны», — убежден Зеленов.

Большой регресс

Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев тоже раскритиковал Олега Кононова за то, что он не научил свою команды играть против аутсайдеров.

«Оказалось, что против "Спартака" не так уж и сложно играть. Против активных фланговых футболистов в лице Андре Шюррле и Зелимхана Бакаева достаточно создать численное преимущество на флангах. Крайние защитники Айртон и Николай Рассказов съедят сами себя, если не будет помощи от партнеров выше, так происходит уже не первый матч кряду, а в игре с "Уфой" они на двоих допустили 32 потери мяча!

А больше-то "Спартаку" и предложить нечего. Вот и выясняется, что команда у Кононова не такая уж сильная. Особенно, если у соперника мотивация зашкаливает.

С какой страстью в первых матчах играл Андре Шюррле! Но увидев, как работает Кононов, ему даже расхотелось бежать в атаку. Главный тренер заявляет, что верит в прогресс футболистов, но на протяжении всей его работы в "Спартаке" есть только большой регресс.

Сергей Юран Экс-игрок «Спартака» Он понимал, куда идет и с какой критикой столкнется. Знал, что 80% страны будет ждать от команды только положительного результата. А еще он был осведомлен о задачах и должен был трезво оценивать свои возможности. Иначе это выглядит так: я тренер «Спартака». А что дальше? Если ты приходишь в клуб как пиджак, который можно повесить туда, потом перевесить обратно, то ждать иного результата не приходится. Становится все хуже и хуже. С чем это связано? Я говорил об этом еще в межсезонье. Команда провела неубедительную трансферную кампанию. Игроки, которые пришли, не в состоянии заменить тех, кто был раньше. И вот тут возникает главный вопрос. Их хотел Кононов или их купили без его визы? Если инициатива исходила от тренера, то все, что сейчас происходит, — это его ошибка. Если это было сделано без его ведома, тоже вопрос: зачем он на это согласился? Кононову нужно найти мужество, чтобы уйти сейчас самому. Возможно, болельщики бы стали относиться по-другому. Я бы сказал, это было бы вовремя, люди бы поняли. В противном случае нужно быть морально готовым к новой волне критики и негодования со стороны спартаковских фанатов.

Вот главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев после матча честно заявил, что наигрывали вариант с голом, когда Рассказов забил в свои. Сразу понятно, что команда действительно готовилась к "Спартаку" и работала явно не вхолостую. Но по Олегу Кононову так и не ясно, во что надеются играть его футболисты», — подчеркивает Валеев.

Леонид, проснись!

Колумнист Soccer.ru Александр Чистяков уже потерял веру в то, что Олег Кононов сам уйдет из «Спартака», поэтому надеется, что на смену тренера все же решится Леонид Федун.

«Вспомните, каким был Кононов в "Спартаке". Лучился энергией и сиял улыбками, сыпал мотивирующими лозунгами, подхваченными на модных тренингах, обещал вернуть футбол Бескова и Романцева, автоматы с газировкой, Аляску. Загляните сейчас в глаза Кононова. Там пустота. Глубокая, унылая, всепоглощающая пустота.

Я уже даже не предлагаю оценивать тренерскую работу Олега Георгиевича, это лишнее, ведь Кононов по-человечески сломался. Можно злорадствовать или пожалеть его, но факт остается фактом: мужчина, который почти год назад бравировал своей энергичностью и идеями, принимая главный вызов в карьере, превратился в тряпичную куклу с пуговичными глазами.

Вам могут говорить всякое, но вы поверьте на слово: тряпичная кукла не может быть успешным футбольным тренером. Да она вообще не способна ничего делать хорошо и добиваться результатов, не важно, о какой работе идет речь. Потерявшие мотивацию, перегоревшие, утратившие веру в себя люди — это обуза для любого коллектива.

И чем выше в иерархии находится эта обуза, тем серьезнее ущерб. У "Спартака" в прострации ключевая фигура, и Кононов с этой болезнью не справится. Возможно, вообще никогда, не говоря о том, чтобы перенести недуг "на ногах". Предохранители сгорели, система обесточена, пахнет горелым. Спасать Олега уже поздно, достучаться бы до Леонида», — пишет Чистяков. 0