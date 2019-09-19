Гроссмейстерская победа. «Локомотив» сделал заявку на плей-офф

Московский «Локомотив» обыграл на выезде «Байер» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. На 16-й минуте первый гол в матче забил польский хавбек москвичей Гжегож Крыховяк. Через 10 минут хозяева сумели сравнять счет после неудачной срезки со стороны Бенедикта Хеведеса. Ближе к концу первого тайма голкипер хозяев Лукаш Градецки допустил ошибку, которой воспользовался Дмитрий Баринов.

Семин ставит 5 защитников

Редакция Sport24 изучает составы команд и схему, выбранную Юрием Семиным на матч с «Байером».

«Старт Лиги чемпионов у "Локомотива" — дико сложный. Понятно, что в ЛЧ просто не бывает, но командировка в Леверкузен в первом же туре не самый лучший календарь. "Байер" не топ-команда, но "почти топ". Забудьте про 0:4 с дортмундской "Боруссией" — дома "аспириновые" могут вынести кого угодно.

Не допустить такой сценарий должны были вот эти мужики. Семин выставил 5 защитников и Жемалетдинова с Жоау Мариу в качестве главных помощников Смолова. Крыховяк и Баринов — опорная зона. Она же бокс-ту-бокс зона.

У "Байера" тоже состав имелся. Очень внушительный — Беллараби, Бэйли, Фолланд и Хаверц. Все атакующие звезды (по меркам Бундеслиги) — на месте».

Крыховяк открыл счет голам в ЛЧ

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко радуется удачному для российского клуба началу матча.

«В дебюте встречи гости предсказуемо отдали мяч сопернику, заняв выжидательную позицию. Вполне себе обычная манера для "Локо", тем более — на выезде, тем более — в Германии. Но все же один неплохой момент железнодорожники создать сопернику позволили: Кай Хаверц, получивший слишком много пространства и времени на месте левого инсайда, пробил из хорошей позиции прямо в руки Гилерме.

Можно было приготовиться к тому, что в такой манере будет протекать весь первый тайм, но "Локомотив" совершил маленький подвиг, сумев забить быстрый гол. Его соавторами стали два темнокожих игрока "Байера", играющие на левом фланге. Бразилец Венделл вбросил аут на ямайца Леона Бэйли, и, наверное, Усэйн Болт смог бы обработать мяч более качественно!

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А так к дальнему отскоку первым успел Мариу, мгновенно оценил ситуацию и сделал разрезающий пас на Крыховяка. Хорошо, что поляку не помешал принять мяч Федор Смолов, находившийся в явном офсайде. И хорошо, что польская бригада арбитров здорово разобралась в ситуации и не сорвала голевую атаку своего соотечественника. Крыховяк, в последнее время регулярно забивающий в РПЛ, классным ударом открыл счет и в матче Лиги чемпионов».

Усмешка Хеведеса

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев отмечает, что пропущенный гол не выбил игроков «Локомотива» из седла.

«Отдельно стоит отметить действия Смолова. Форвард показательно выключился из эпизода, и его офсайд оказался пассивным. Активно же Федор включился спустя несколько минут, когда ворвался в штрафную и пытался раскачать защитников финтами. Те не купились и удар заблокировали, а включившийся вторым темпом Жемалетдинов послал мяч мимо дальнего угла. Шанс был отличный, и вскоре за этот промах пришлось расплатиться.

Несмотря на отсутствие разрывов между линиями и высокую плотность на подступах к штрафной, у "Байера" имелся достаточный запас мастерства, чтобы находить пути к воротам Гильерме. Нырнувший за спины защитника Хавертц лишь размял голкипера, удару Фолланда не дал состояться блестящий подкат Игнатьева, и, в конце концов, случился автогол Хеведеса.

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В таких эпизодах обычно хватаются за голову, а немецкий защитник лишь саркастически усмехнулся. Словно знал: это досадная случайность, и все будет хорошо».

📹 Автогол Бенедикта Хёведеса на 25-й минуте встречи #БайерЛоко

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Баринов не прощает ошибок

Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов фиксирует, что прессинг «Локомотива» второй раз за матч принес москвичам успех в виде забитого мяча.

«Этот гол "Байера" выбивался из логики игры. В первом тайме нападение хозяев смотрелось беззубо, а полузащита и защита даже порой жалко. "Железнодорожнки", используя активный прессинг, частенько ловили леверкузенцев на ошибках и перехватывали мяч. Если футболисты хозяев и добирались до чужой штрафной, то сталкивалась со стеной из 9 человек.

В позиционном нападении через треугольник в центре поля (Крыховяк, Мурило, Баринов) немцы пройти практически не пытались, а находя пространство на флангах, воспользоваться преимуществом они не могли.

Тем временем гости продолжали кошмарить соперников высоким прессингом. Да так, что ошибся вратарь хозяев. Торопясь, Градецки отдал слабый и неточный пас через центр поля. Баринов оказался в нужное время в нужном месте. Пробив в касание, он попал в пустые ворота».

⚽ Гол Дмитрия Баринова в концовке 1-го тайма матча #БайерЛоко.

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«Локомотив» заслуженно побеждает

Автор «Спорта День за Днем» Веня Пьянов радуется тому, то «Локомотив» сумел выстоять во время навала леверкузенцев во втором тайме.

«В перерыве главный тренер леверкузенцев Петер Бош заменил быстрого вингера Леона Бэйли на центрфорварда Лукаса Аларио с целью… убыстрить игру. Бывают в футболе такие парадоксы. Хозяева действительно добавили в агрессии и скорости развития атак, но, с другой стороны, риск "Байера" давал "железнодорожникам" больше возможностей для контрвыпадов.

Какой шанс "Локомотив" имел, соорудив атаку три в два! Немцам стало бы совсем тяжело при счете 1:3, однако Смолов загубил момент плохой передачей. Хотя Федора можно было простить за технические ошибки — он много и полезно работал на поле.

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"Локомотив" сохранял стройность в линиях и отдельных звеньях до самого конца. Практически все ходы немцев разгадывались командой Семина. Иногда напряжение в штрафной Маринато Гильерме возрастало, в том числе из-за ошибок самого голкипера сборной России, но "Байер" безнадежно проигрывал этот матч. Блестяще играл экс-защитник леверкузенцев Ведран Чорлука. Показательно, что Семин не сделал ни одной замены до 93-й минуты».

Такой футбол нам нужен!

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов приятно удивлен игрой, показанной «Локомотивом» в Леверкузене.

«За это нужно сказать спасибо Гильерме, ну а за то, что от него сэйв понадобился всего однажды — абсолютно всем присутствовавшим на поле и тренерскому штабу. Несмотря на потери и кадровый дефицит, всё решила блестящая подготовка к матчу, характер и мастерство футболистов.

И в плане класса это не лучшая версия "Локомотива", но вместо того, чтобы сокрушаться убийственному жребию и потере лидеров, мужики сыграли как настоящая команда — просто посмотрите, насколько быстро в неё вписался проблемный Жоау Мариу.

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Сегодня никто не имел права выпадать, и все выдали свой максимум. Оказывается, он лежит повыше беспросветного четвёртого места. Наш футбол умеет приятно удивлять. Жаль только, что радует он только тогда, когда в него никто не верит».

«Локомотив» сделал заявку на плей-офф ЛЕ?

Автор Soccer.ru Вадим Багров отдает должное Юрию Семину, который хорошо разобрал игру соперника и сумел подобрать к нему ключ.

«Выездная победа против главного конкурента в борьбе за третье место — прекрасный результат. Конечно, впереди еще достаточно матчей, чтобы огорчить фанатов после бодрого старта, но что важно — сегодня сломали "Байер" морально, и бонус — временное лидерство в группе.

Немцы вышли на поле с чувством превосходства, ведь не сомневались, что будут с мячом. Казалось, и первым номером играют, и прессингуют нормально, и потенциал есть. А потом выяснилось, что метод ряда победителей "Байера" — отдать мяч, перекрывать зоны и контратаковать, может сработать не только у них.

Сейчас не худшая пора года, чтобы у поляка получалось победить немцев, и к превосходному Крыховяку можно добавить солдат Семина других кровей. А отдельно сегодня нужно отметить самого наставника. Юрий Павлович мало того, что понял о "Байере" все необходимое, так еще и грамотно выбрал тактику, нигде не ошибся.

Раз не было атакующих братьев — с Миранчуками на поле "Байер" мог проиграть крупнее, то решили использовать сильные стороны перевеса количеством в опорной зоне, где неуютно было всем чужакам. Играя в три центральных хавбека, тренер не только нашел для Мурильо позицию, где от бразильца меньше всего вреда — опорник по игре один в один, но и помог Баринову с Крыховяком чаще быть в зонах созидания.

Если вычесть последние минуты, когда просто остановились физически, поскольку без замен выдохлись — Семин явно боялся сломать "химию", которая зародилась между игроками в первом тайме, то "Локомотив" провел образцовый поединок в Лиге чемпионов на выезде против соперника, который представляет серьезную лигу. Бош снова проиграл клубу из РПЛ — после "Ростова" и "Краснодара", но это его проблемы».

Золотой век «Локомотива»

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов хвалил селекцию «Локомотива», благодаря которой клуб успешно выступает на двух фронтах.

«Принято говорить, какой же красавец Семин. И я вообще не оспариваю данное утверждение. Юрий Палыч — лучший. Одно то, что 72-летний тренер спокойно рубится в 1-м туре ЛЧ в гостях против очень системной немецкой команды, которая блестяще играет в контроль, лишает соперника мяча и душит его — это круто.

Нашего Семина порой пытаются представить деактуализированным дедом, но он превзошел модного Петера Боша. Заставил нервничать, маневрировать по ходу встречи, сбиваться, в конце концов, на навал. Браво, Палыч!

Но хочется сказать несколько теплых слов и в адрес руководства "Локо" и селекционеров красно-зеленых.

Молодцы те, кто продавил подписание Крыховяка. Сначала — аренду, а потом и полноценный трансфер. Это было недешево, но эффективно. Прежняя команда во главе с Ильей Геркусом подготовила поляну, сделала "голевую передачу", нынешняя красиво завершила комбинацию.

И поляк не менее красиво забил в ворота "Байера" — после того, как Жемалетдинов вступил в отбор и заставил ошибиться соперника, от которого мяч отскочил к Жоау Мариу. Это еще два комплимента селекции».

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