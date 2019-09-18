Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Но есть ли им место в командах?

Во вторник, 17 сентября, Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули по УДО колонию в Белгородской области, где мотали срок за участие в драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

«Крылья Советов» позвали бы Кокорина, да «Зенит» вряд ли отпустит

«Конечно, это приятно нам, представителям бизнеса. Наконец-то закончилась эта эпопея, слава богу, люди вышли на свободу, и дай бог им поскорее определиться с командами. Я лично очень хочу их увидеть на поле. Кокорин и Мамаев — неординарные футболисты. Таких в РПЛ совсем немного. А как они себя проявят в дальнейшем, от них самих зависит.

"Зенит" все делает правильно. Кокорину, как и Мамаеву, надо побыстрее приступать к тренировкам. После колонии не так просто набрать форму, поэтому нельзя терять время. А где тренироваться, не так уж важно. Главное — чтобы это был полноценный футбольный процесс.

Можете не сомневаться, даже после всех этих потрясений Кокорин и Мамаев получат приличные контракты. И будут востребованы грандами. Тот же "Зенит" вряд ли куда-то отпустит своего нападающего. Я, кстати, с самого начала был уверен, что Кокорин поедет в "Сочи".

#КокоринМамаев Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев вышли на свободу pic.twitter.com/p3YkzcZrQT — СЭ Футбол (@se_football) 17 сентября 2019 г.

Что касается "Крыльев", то мы, безусловно, попробуем вступить в переговоры по Мамаеву. А чем они завершатся, не берусь сказать. Будем отталкиваться от цифр. Сейчас сложно что-то прогнозировать. Должно пройти какое-то время», — цитирует спорт. директора самарцев «Советский Спорт».

Кокорин и Мамаев останутся в прежних командах

«Александр Кокорин и Павел Мамаев наконец на свободе. Больше всего их возвращения ждали их клубы. Или нет? "Зенит" еще до официального объявления, что их нападающий выйдет по УДО, открыто заявлял: "Мы будем рады видеть такого футболиста в составе своей команды".

Слухи о том, что Кокорин отправится в "Сочи", не выглядят такими уж неправдоподобными. Южный клуб — почти официально фарм-клуб "Зенита", причем не только подбирает за старшим братом ненужных игроков, но и развивает молодых и перспективных, как Андрея Мостового. Кокорин, конечно, уже не молод, но набирать форму ему будет намного удобнее на "Фиште", где конкуренция явно поменьше.

"Краснодар" — наоборот, в течение всего судебного процесса и уже во время того, как Павел отбывал срок, пытался расторгнуть контракт со своим игроком. Но сейчас, похоже, изменили мнение. По информации Sport24, руководство клуба в ближайшее время обсудит с Павлом возможность продолжения сотрудничества.

Все дело в том, что у "Краснодара" все еще проблемы с центром поля. Вместо травмированного Виктора Классона на юг переехал звездный Реми Кабелла, но тоже порвал кресты и выбыл до конца сезона. Третий креативщик для центра поля "Краснодара" — 33-летний Ману Фернандеш, но экс-железнодорожник был без команды больше трех месяцев и все никак не может набрать форму», — автор Sport24 Александр Мысякин ожидает, что футболисты останутся в своих прежних клубах.

Безумие с Паком, судами и колонией позади

«Каких-либо ограничений, связанных с выездом за пределы РФ для футболистов нет. Соответственно, эти ограничения могут налагаться только решениями каких-либо других органов, например, службой судебных приставов.

В данном случае по постановлению есть следующие обязанности: Павел должен вести себя надлежащим образом, не совершать уголовных и административных преступлений, а также в установленный день, который ему назначен, являться для отметки.

Турция (если это все не выдумки, конечно) неплохой вариант для Мамаева: "Краснодар", судя по всему, не собирается с ним церемониться. Это означает, что до зимы он футбольной работы в России не найдет. Да и в другой стране будет поспокойнее — не будет такого внимания.

Кокорину в этом плане гораздо легче. "Зенит" уже объявил: футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. ФК "Зенит" готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды, — опубликовала пресс-служба.

Главное теперь — не ехать праздновать освобождение вместе. От греха подальше», — говорится в материале Rusfootball.info.

Кем не смогут работать Кокорин и Мамаев после судимости?

«Очень часто судимость закрывает человеку ряд возможностей. Жизненно необходимыми их точно не назовёшь, но такие ограничения есть. Проблемы могут быть разными — от невозможности получить лицензие на оружие до сложностей с выездом за границу.

Профессия сидевшего — отдельная история. В законодательстве немало запретов для бывших заключённых. И хотя Кокорин с Мамаевым нацелены на продолжение футбольной карьеры, рано или поздно встанет вопрос: чем они будут заниматься, закончив с футболом?

Мы изучили мнение юристов и составили список профессий, в которых могут или не могут попробовать себя футболисты в будущем. Чаще всего именно в них возникают проблемы с трудоустройством у сидевших. Но варианты есть. Возможно, один из них в ближайшее время выберет младший брат Александра — Кирилл», — выделила ряд профессий в шутливой форме для Кокорина и Мамаева редакция «Чемпионата».

Что ждет футболистов?

Обозреватель «Eurosport.ru» Данил Тармасинов высказался о будущем футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые вышли из тюрьмы.

«В пресс-службе Российского футбольного союза подтвердили, что "Зенит" вовремя подал документы по Кокорину на дозаявку в чемпионат России-2019/20.

Главред спортивной дирекции Первого канала Василий Конов в телеграм-канале прояснил ситуацию с возможной арендой Александра в "Сочи". "В теории все возможно. Если сразу после подписания контракта была оформлена заявка (вчера был дедлайн и физическое присутствие игрока не нужно, все делают удаленно в той самой электронной системе РПЛ), и затем его отдали в аренду", — написал Конов.

В "Зените" и "Сочи" никак не прокомментировали освобождение футболиста, его новый контракт с питерским клубом и возможную сделку.

Павел Мамаев находится в процессе расторжения контракта с "Краснодаром". Клуб Сергея Галицкого не отзывал заявление о прекращении соглашения, бумага все так же лежит в палате РФС по разрешению споров. "Если решение по УДО вступит в силу через 10 дней, то в конце сентября рассмотрим заявление. Точная дата будет известна, когда Мамаев выйдет на свободу, и мы согласуем все со всеми арбитрами и сторонами. Затягивать рассмотрение не будем", — сообщил глава палаты Виктор Березов.

О желании пригласить Кокорина и Мамаева публично заявили президент "Урала" Григорий Иванов и главный тренер "Сочи" Александр Точилин. За два дня до освобождения Паши и Саши коуч "Крыльев Советов" Миодраг Божович пригласил Мамаева в самарский клуб. "С ним 'Краснодар' играл лучше, и он был одним из лучших футболистов в команде. Он бы мог и нас усилить", — сказал черногорец».

Кокорин точно нужен «Зениту», а Мамаев легко впишется в «Ростов»

«В "Зените" Кокорин будет выходить как минимум на замену. Когда футболист оказался в СИЗО, еще не было Азмуна, Дриусси перевели налево, место второго нападающего под Дзюбой был вакантно. Сейчас ситуация другая: Азмун классно сыгрался с Дзюбой, но у Сердара есть проблемы с физикой. В матче со "Спартаком" он подсел минуте на 65-й, такое происходило в "Рубине" и "Ростове". Да, в "Зените" весной иранец провел 9 полных матчей. По информации Sports.ru, тренеры тогда понимали, что Азмуна надо менять, но выпускать было некого. Сердар играл много даже в режиме три матча в неделю. Сейчас у "Зенита" вообще нет альтернативы в нападении: Заболотный ушел, Сутормин туда не рассматривается, Дриусси травмирован. Даже когда Себастьян вернется, то будет играть слева. Замены Дзюбе и Азмуну пока нет.

Поэтому Кокорина для начала могут выпускать по ходу матчей, если все будет в порядке со здоровьем. А дальше — посмотрим, потому что Азмун сейчас смотрится хуже, чем весной.

Мамаев может сыграть на нескольких позициях. Допускаю, что его может взять неплохая команда вроде "Ростова". У них в центре есть Попов, Норманн, Еременко. Пример Еременко это подтверждает, Роман долго не играл, но "Ростов" не побоялся, сейчас полузащитник в порядке.

Еще один вариант для Мамаева — "Спартак". Кононов сказал, что после прихода Крала возможно изменение схемы. Если они перейдут на трех центральных полузащитников, то позиции закроет Тил (тут без вопросов — точно в старте), тот же Крал (непонятно, как заиграет), Гулиев (нестабилен, чаще играет плохо) и Зобнин (сейчас всегда играет плохо), Умяров (качественно играет под давлением, может улучшить позиционные атаки "Спартака", но Кононов ему не слишком доверяет).

"Ахмат", "Арсенал", "Урал", "Сочи" тоже наверняка будут заинтересованы в Мамаеве. Возможно — "Динамо" (позицию левого защитника укомплектовали, теперь нужно больше центральных полузащитников). Не удивлюсь, если Павел окажется в одном из этих клубов, но все-таки кажется, что он еще поиграет в более статусной команде», — написал в своей статье автор Sports.ru Александр Дорский.

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