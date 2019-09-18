Хороший результат при не самой яркой игре. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионов

«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» (1:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет в концовке первого тайма открыл нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун с передачи Артема Дзюбы. Французы смогли отыграться в начале второго тайма. Мемфис Депай точно пробил с одиннадцатиметровой отметки. «Зенит» провел свой первый матч в Лиге чемпионов с 2016 года.

Гибридный «Зенит»

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов оценивает стартовые составы команд, которыми тренеры попытались удивить друг друга.

«Состав одновременно и удивил, и не удивил. Можно было предположить, что Семак предпочтет разрушение созиданию и выберет расстановку с тремя защитниками. В конце концов, не просто же так "Зенит" арендовал у "Порту" Осорио — тренер понимал, что с Мевлей конструировать защитный блок рискованно, а в венесуэльце видел недостающий элемент для схемы.

"Зенит" остановился на гибридной расстановке: 3-4-1-2 в атаке с Дриусси в непривычной роли "десятки" и 5-3-2 в защите с Дриусси в непривычной роли обороняющегося хавбека. При этом в опорной зоне с Барриосом играл Дуглас Сантос, а на правом фланге вышел Караваев, а не Смольников.

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У "Лиона" тоже в составе были необычные вещи. В паре с выздоровевшим Денайером в центре обороны ожидалось появление Андерсена, но главный тренер Силвинью сделал ставку на Марселу. В полузащите тоже произошла нетипичная рокировка — место Ауара занял новичок Рен-Аделаид. Болельщики ожидали, что последний сыграет, но вместо Тузара. Тренер решил иначе».

Пассивное начало матча

Автор Rusfootball.info Иван Долинин признает, что начало матча не вышло слишком интересным для зрителей.

«Первые минуты матча дополнительно подтвердили обозначенные выше тезисы. "Лион" не форсировал события, не нагнетал темп, а скорее присматривался к "Зениту". Команда Семака, по большому счету, тоже была не против аккуратного начала. Обоюдная пассивность привела к тому, что первый более-менее опасный удар состоялся лишь на 21-й минуте — Азмун неплохо пробил издали. Правда, вскоре после этого "французы" стали играть бодрее, и успокаивающий настрой сменился на волнительный.

Караваев и Жирков давали соперникам чувствовать свободу на флангах. "Лион" активно использовал навесы, которые хоть и не приводили к опасным моментам, но держали в напряжении. И это самое напряжение копилось с каждой минутой, а затем все чаще воплощалось в фолы на своей половине поля, в ошибки отдельных игроков (в том числе Лунева) и в эмоциональные споры "зенитовцев" друг с другом.

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Нервозность не спадала еще и по той причине, что "питерцы" не могли создать что-то дельное впереди. В центре поля не было игрока, который мог бы выступить в роли диспетчера и отдать обостряющий пас. До Дзюбы и Азмуна мячи доставлялись не часто, а Дриусси словно и вовсе играл вхолостую. Позицию аргентинца вообще сложно было определить. Он был вроде бы и везде, но при этом ни в одной точке поля он не приносил должной эффективности. Хотя давайте отметим, что в обороне Себа временами очень здорово помогал».

Азмун прервал «сухую серию»

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов нахваливает иранского форварда, открывшего счет в матче.

«Ключевой момент матча — травма Азмуна в конце первой 45-минутки. После плотного единоборства с Мендесом форвард жестами попросил о замене — судя по картинке, голеностопу там досталось очень прилично. И когда Оздоев уже переоделся и был готов выходить на поле, Азмун передумал. Врачи "Зенита" привели ногу в порядок — и оставшееся до перерыва время нападающий решил доиграть. В тот момент, когда хавбек сборной России разочарованно садился обратно на скамейку, это казалось спорным выбором.

Кто-то вспомнил вратаря "Челси" Кепу, который в финале английского Кубка Лиги отказался уходить на замену и сильно подставил тренера Маурицио Сарри: лондонцы уступили в серии пенальти.

Но в случае с Азмуном все случилось с точностью до наоборот. Сердар оказался на сто процентов прав, когда почувствовал, что готов продолжать. Потому что всего через несколько минут "Зенит" провел главную атаку в этот вечер.

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Комбинацию начал Дуглас Сантос — далее ускорение Азмуна, обыгрыш в "стенку" с Дзюбой, и вот иранский форвард получает от Артема великолепный пас, выходит один на один и открывает счет. Как будто и не было никакого повреждения. Вот это характер!»

Оздоев привез пенальти

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов огорчается неудачному началу второго тайма, которое подарило французскому клубу пенальти в ворота «Зенита».

«По ударам первый тайм остался за "Лионом" — 10:6 (4:1). Тем не менее по счёту за "Зенитом". У петербуржцев возникали проблемы при фланговых атаках французов, но этого стоило ждать при схеме 5-3-2, когда соперник имеет численное преимущество на краях. Тем более справа действовала "сырая" связка Осорио — Караваев. Небольшой фан-сектор сине-бело-голубых на 200-300 человек, которому отвели место под самой крышей на угловом секторе "Гроупама Арены", стало слышно к перерыву.

Второй тайм начался кошмарно для "Зенита". Быстро вынужден был покинуть поле Азмун, чья травма оказалась всё-таки достаточно серьёзной, а заменивший иранца Оздоев привёз пенальти. Полузащитник оказался не готов к тому, что в ЛЧ соперники быстрее, нежели в РПЛ, — ударил по ноге Мемфиса Депая. Сам же голландец и забил с "точки".

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Держать на поле тройку опорных полузащитников при пяти защитниках имело смысл, когда "Зениту" требовалось удержать преимущество. При счёте 1:1 отказываться от контригры было самоубийством. Разумеется, это понимал и Семак, который отреагировал на изменившуюся ситуацию заменой: Далер Кузяев вышел на подмогу Дзюбе с Себастьяном Дриусси, а проводивший солидный матч Дуглас Сантос занял место Юрия Жиркова слева».

Победить могла любая команда

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко отмечает, что в концовке матча обе команды имели шансы выйти вперед в счете.

«Гол придал уверенности хозяевам, и вскоре они организовали — и упустили — отличный шанс выйти вперед. В контратаке "4 в 3" Люка Тузар выложил удобный пас Джефф Рейне-Аделеду, который спокойно мог отправить мяч в ворота примерно с 11-метровой отметки, но толком пробить не сумел.

По ходу второго тайма выяснились две вещи. Первая — что Юрий Жирков все-таки сделан не из металла и не может по два раза в неделю пахать все матчи от первой и до последней минуты. На 64-й вместо него на поле появился Далер Кузяев. Вторая — Семак заменами инициировал тактические перестроения, отказавшись от игры в пять защитников (когда вместо Караваева вышел Олег Шатов), демонстрируя готовность до конца бороться на выезде за победу.

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И шанс взять три очка у "Зенита" был. В одном из эпизодов Дзюба черпачком забросил мяч себе за спину, где в очень хорошей позиции оказался Кузяев. Бить полузащитнику пришлось головой, и удар пришелся прямо в Лопеша. А будь Далер чуть удачливее, питерцы могли снова выйти вперед».

Сработал ли план Семака?

Автор Soccer.ru Александр Чистяков считает, что «Зенит» мог добиться большего в матче с «Лионом».

«Сработал ли план Семака? Ну, раз "Зенит" не проиграл, значит, в той или иной мере сработал. Лига чемпионов — это не поле для экспериментов, а витрина достижений, поэтому и решения Сергея Богдановича нужно воспринимать сквозь эту призму.

Тренерский штаб "Зенита" посчитал, что схема с тремя защитниками позволит в матче с "Лионом" добиться правильного игрового баланса и, в конце концов, положительного результата. Ничья на выезде — результат позитивный, что же касается игры, то были отрезки, когда "Зенит" терялся под прессингом, сиротливо атаковал двумя-тремя игроками, в общем, осторожничал сверх меры.

И ведь "Лион" не выглядел априори и не показался по ходу матча командой, от которой нужно прятаться и с которой опасно играть на равных. Впрочем, никто не знает, стало бы хуже или лучше, сыграй "Зенит" смелее. А так была хорошая позиционная оборона, характер и понимание внятного плана на игру.

У Семака не самая изобретательная команда, но, в отличие от предыдущих версий "Зенита", эти ребята не носят корону, знают свои плюсы и минусы, готовы терпеть и драться за результат. Если говорить не о классе и звездности, а об уровне коллективной осознанности и ответственности, такой команды в Санкт-Петербурге не было с 2007-2008 года».

Будущее «Зенита» яснее не стало

Главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков размышляет о перспективах питерского клуба в Лиге чемпионов.

«Может ли "Зенит" побеждать на новом для себя уровне (сколько уж не было нас в Лиге чемпионов) — остается вопросом даже после формально позитивного результата в Лионе.

У "Зенита" действительно есть теперь подбор игроков, которые могут обеспечить взаимозаменяемость. У Краневиттера, наконец-то, нет ни единого шанса выйти на поле. Навесы Караваева не заставляют команду тут же с синими лицами отрабатывать назад. Осорио при каждом столкновении с Депаем подтверждал правоту Жозе Моуринью. Оздоев больше не считается случайным приобретением, а Азмун убил в себе сомнение на 41-й минуте. И тем не менее, сыграв первый матч в Лиге чемпионов, "Зенит" не объяснил ровным счетом ничего насчет своего будущего в этом турнире.

Весь понедельник в Лионе отчаянно крутили гол Дембеле "Амьену". Он действительно получился красивым и размашистым. Фланговый прорыв с обыгрышем, подача, замыкание в одно касание. Не повторяли французы только одно: что ни одна из десяти подобных атак в оставшееся время уже не имела шансов на успех. Если что, нам точно так же показывают европейский футбол — а он уже далеко не такой, как рассказывает фаншоп "Лиона".

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"Зениту" нужно научиться думать, что он сильнее. И тогда шесть очков с "Бенфикой" и четыре с "Лионом" позволят пережить то, что может устроить "Лейпциг". Пережить на втором месте».

«Зенит» готов к Лиге чемпионов

Автор Sport24 Владимир Колос напротив считает, что питерский клуб готов успешно выступить в еврокубках.

«Главный вывод по матчу — "Зенит" готов к Лиге чемпионов. Просто небольшое напоминание: еще год назад за команду было страшно в групповом раунде Лиги Европы. Гостевые ничьи с "Копенгагеном" и "Бордо" считались за счастье. Сейчас от гостевой ничьей с "Лионом" остается чувство неудовлетворения.

Да, состав "Зенита" серьезно изменился. Но команда не жалась к своим воротам со старта. И явно не приехала играть на ничью. И тот факт, что питерцам попалась довольно ровная группа, где явных фаворитов (»Лейпциг«, извини) и аутсайдеров нет, следить за "Зенитом" будет интересно. Если, конечно, команда не будет останавливаться». 0