Кризис «Реала». Зидан вновь страдает в Мадриде

Во время общения с прессой на прошлой неделе после съемок сериала о себе Серхио Рамос пошутил: «У меня с Amazon уже больше сезонов, чем с мадридским клубом».

У центрального защитника сборной Испании осталось два году по контракту с «Реалом», но его клуб не проводит попыток продлить соглашение.

И хотя Рамос играет за «Реал» в течение 14 лет, неопределенность, связанная с его будущим, только усиливает чувство нестабильности вокруг клуба, который выиграл четыре Лиги чемпионов из шести последних, пишет журналист BBC Гильем Балаге.

С момента возвращения Зинедина Зидана на тренерский мостик и к концу прошлого сезона процент побед «сливочных» не превышал 50 процентов, а с начала этого сезона ситуация существенно не улучшилась.

«Реал» по-прежнему выглядит неуверенным и нестабильным, что является тревожным признаком, поскольку мадридцы вступают в важный двухнедельный период, во время которого они встретятся с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, а также с «Атлетико» и «Севильей» в Ла Лиге.

Подобные моменты не являются чем-то новым для «Реала», в котором регулярно возникают теории заговора, интриги и страсти. В этой мыльной опере всегда используется клиффхэнгер.

Впрочем, поскольку многократные триумфаторы Лиги чемпионов готовятся к старту очередной еврокубковой кампании, хотелось бы понять, действительно ли Зидан вновь теряет контроль над ситуацией, и есть ли опасность того, что француз не продержится на своем посту до начала лета?

А может не стоило возвращаться?

Зидан вычеркнул себя из сюжета «Реала» после того, как каким-то чудом выиграл Лигу чемпионов в конце сезона 2017/18. Он чувствовал, что летом в клубе должны произойти большие изменения, из-за которых он не сможет реализовать все свои идеи.

Возможно, он решил отойти от дел лишь для того, чтобы со стороны полюбоваться своей прекрасной игровой и тренерской карьерой. Но если это так, то он, вероятно, не сталкивался со словами поэта Феликса Денниса:

Никогда не возвращайся назад. Никогда не возвращайся назад.

Никогда не подчиняйся будущему, которое ты укротил.

Держись проторенного пути.

Никогда не иди к сожженным мостам.

И при этом француз не прислушивался к советам близких людей. В марте он вернулся по просьбе президента Флорентино Переса, который перед этим безуспешно вел переговоры с Маурисио Почеттино и Антонио Конте.

Зидан приступил к работе еще до завершения прошлого сезона, поскольку ему сказали, что, если он откажется это сделать, выбор падет на Жозе Моуринью (подробнее об этом позже). Ему также пообещали, что он будет главным в принятии всех трансферных решений. И что в клубе начнутся перемены.

Так должно было произойти. Последний успех Зидана в Лиге чемпионов настолько сбивал с толку, что забылось даже отставание в 17 очков от «Барселоны».

Но с тех пор мало что поменялось. С момента возвращения на тренерскую скамью француз выиграл семь из 15 матчей в Ла Лиге, то есть победный коэффициент составляет 46,7 процента. Сантьяго Солари, которого как раз заменил Зидан, выиграл 22 из 32 встреч, а его победный коэффициент составлял 68,8 процента.

Команда Солари играла лучше нынешней, но даже этого не хватило, чтобы завоевать доверие президента, и аргентинец был уволен всего через четыре с половиной месяца после назначения.

Травмы жизненно важных игроков, таких как Марко Асенсио и Эден Азар, сыграли важную роль в тусклом старте команды. Но то же самое можно сказать о постоянно меняющейся тактике Зидана.

Только левый защитник Ферлан Менди, перешедший из «Лиона», похоже, быстро встроился в состав. Лука Йович, приехавший из «Айнтрахта», где забивал регулярно, не выглядит так, будто готов играть с первых минут. По крайней мере, по мнению Зидана, который включил его в старт лишь один раз, да и то заменил на полузащитника Луку Модрича на 68-й минуте.

«Реал» также успел подписать дорогие контракты с молодыми игроками — 21-летним Эдером Милитао (куплен у «Порту» за 42,7 миллиона фунтов) и 18-летним форвардом Родриго (куплен у «Сантоса» за 40,2 миллиона фунтов). Последний получил травму еще до начала сезона, а первый практически не играл.

Зидан остается без козырей

Зидан никогда не считался футбольным Эйнштейном в качестве тренера, но его козырем в «Реале» всегда были отношения, которые он поддерживал с игроками. Многие описывали их как мирное и гармоничное сосуществование.

Но есть признаки того, что эти отношения рушатся. Решая, кто должен остаться, а кто должен уйти, 47-летний специалист поставил себя под удар. Многие мадридские болельщики посчитали продажу «Атлетико» Маркоса Льоренте, племянника великого Генто, как своего рода предательство.

Они также остались разочарованы арендой в «Севилью» Серхио Регилона, еще одного игрока академии, который мог бы занять место Марсело, набравшего в прошлом сезоне 11 лишних килограммов. Ну и как же не вспомнить Дани Себальоса, который, безусловно, мог бы успешно играть в центре поля, что он сейчас делает в «Арсенале».

Сложно понять одержимость Зидана в вопросе приобретения соотечественника Поля Погба, ведь «Манчестер Юнайтед» изначально не собирался его продавать, а Перес, казалось, вовсе не был заинтересован в покупке 26-летнего футболиста.

Клуб согласовал условия с Кристианом Эриксеном из «Тоттенхэма» и Донни ван де Беком из «Аякса», но Зидан прекратил с ними переговоры, потому что хотел видеть только Погба.

Реальность такова, что Зидан надеялся продать Иско, Гарета Бейла и Хамеса Родригеса, но никаких предложений не поступало. Теперь он использует этих игроков, чтобы лишний раз упрекнуть президента: «Ты не получил того игрока, которого я хотел, так что теперь я использую отработанный материал».

Как ни странно, проблемы во взаимопонимании между Бейлом и тренером вызвали именно ту реакцию, на которую рассчитывал Зидан. Валлийский вингер решил показать всю свою силу и записал на свой счет два гола и одну результативную передачу в трех матчах. Недостатком стало лишь то, что он заработал две желтые карточки менее чем за две минуты и получил автоматическую дисквалификацию.

И, наконец, решение клуба продать вратаря Кейлора Наваса «Пари Сен-Жермен» Зидан так и не поддержал.

Общее мнение в офисах «Бернабеу» сводится к тому, что отношения между Зиданом и Пересом не самые лучшие. Напряженность между ними нарастает из-за разногласий по Погба и Навасу, из-за неспособности клуба избавиться от ненужных тренеру игроков, и из-за путаницы в тактике: команда начинает одну игру с тремя защитниками, затем переходит на схему 4-3-3, после этого — на 4-4-2.

Перес расстроен тем, что некоторые дорогостоящие новички не получают игрового времени, и, впервые за долгое время, президент чувствует, что не полностью контролирует ситуацию, а тренер поступает не так, как ему хотелось бы.

Зидан тоже не может быть счастлив, ведь он остался с командой, в которой много ветеранов и неопытных футболистов.

Как следствие, мадридские СМИ, близкие к Пересу, уже начинают понемногу критиковать тренера. Зидан должен понимать, что в определенный момент критика станет полноценной, а затем будут предприняты радикальные меры.

Моуринью ждет своего часа

Имя Моуринью, который отклонил по крайней мере одно крупное предложение из Китая, неизбежно всплывало, когда «Реал» был занят поиском тренера.

Примерно в конце 2015 года, когда Рафаэль Бенитес еще пытался завоевать сердца и умы не «Бернабеу», и до того, как Моуринью перешел в «Манчестер Юнайтед», Перес обсуждал с ним возможное возвращение в Мадрид.

Икер Касильяс, один из инициаторов увольнения Моуринью из «Реала» уже ушел. Вратарь стал жертвенным агнцем, бесцеремонно отданным «Порту» после многолетней карьеры в Мадриде.

Оставались еще две проблемы: Криштиану Роналду и Рамос, которых Моуринью обвинял в своем уходе. «Избавься от них», — сказал он Пересу, — «И мы сможем поговорить».

Сейчас Роналду в «Ювентусе». Один уже ушел, второй пока остается, но я бы не ставил деньги на то, что в ближайшее время Рамос получит предложение о продлении контракта. 0