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    «Ливерпуль» не остановится. Неудача в Неаполе — хороший знак

    Мерсисайдцы стартовали в новом розыгрыше Лиги чемпионов с поражения от «Наполи»

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    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» принимал «Ливерпуль» и сумел обыграть действующего победителя турнира со счетом 2:0. Минувший поединок анализировала Мелисса Редди из ESPN.

    «Наполи» очень повезло

    «Ливерпуль» может считать поражение от «Наполи» хорошим знаком. Год назад «красные» также уступили в Неаполе, но в итоге сумели стать чемпионами.

    Как и в той ситуации, этот матч стал первым выездом английского гранда в нынешней еврокубковой кампании. Стадион и соперник оказались теми же, но «Ливерпуль» все равно выглядел намного лучше, чем 349 дней назад. Даже наставник «Наполи» Карло Анчелотти признал, что гости чувствовали себя очень уверенно этим вечером.

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    • Более того, итальянский специалист отметил, что два гола в исполнении его команды были забиты в «любопытных обстоятельствах». Дрис Мертенс реализовал пенальти за неоднозначный фол Энди Робертсона. Повтор показал, что Хосе Кальехон «нарисовал» фол. «Когда игрок падает до контакта с соперником — это не пенальти», — подчеркнул Юрген Клопп.

    Второй гол состоялся в добавленное время, когда Льоренте воспользовался неразберихой между защитниками «красных» и переиграл вратаря.

    «Ливерпуль» подвело атакующее трио

    Фол в случае с пенальти был сомнительным
    globallookpress.com

    «Ливерпулю» не очень радостно ехать домой с таким счетом, учитывая игру, которую показала команда. «Наполи» удалось создать больше моментов, но и подопечные Клоппа упустили все свои возможности. Салах, Мане и Фирмино выглядели не лучшим образом в завершающей стадии.

    «Мы провели несколько хороших атак, которым не хватило точного завершения. Это наша главная неудача в данном поединке. "Наполи" — классная команда, которая дома настроена атаковать. Мы были готовы к этому и в основном справлялись с задачами в защите. Нам удавалось контратаковать, но нам надо поработать над завершением. Мы способны на большее. Будем двигаться вперед и исправлять ошибки», — отметил капитан мерсисайдцев Джордан Хендерсон.

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    • Клопп говорил примерно о тех же вещах: «Думаю, что мы контролировали игру во многих моментах, у нас было много перехватов и контратак».

    Обе команды с уважением подошли друг к другу, действовали очень компактно и не забывали про защиту. Второй тайм получился более диким и ничья в целом была закономерной, но все перечеркнул пенальти.

    «Думаю, что повтор вносит ясность — фола не было. Что я могу сказать по этому поводу? Это был ключевой эпизод, но ничего уже не изменить», — констатировал наставник «Ливерпуля».

    Самое сложное для мерсисайдцев уже позади

    «Ливерпуль» провел самый сложный матч в группе
    globallookpress.com

    Было несколько положительных моментов для «Ливерпуля». Например, выступление Фабиньо, которое было просто образцовым для полузащитника. Его умные, своевременные отборы сдерживали атаки «Наполи», он мгновенно переводил движение команды из обороны в атаку.

    Голкипер Адриан выдал свой лучший матч с момента перехода в «Ливерпуль». Он отразил два подряд удара Руиса, а также выстрел Мертенса. Это было топ-выступление.

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    • Главное, что уже после первого тура «Ливерпуль» оставил позади самый сложный этап в своей группе. «Наполи» стал сильнее и играл дома, поэтому теперь «красным» будет проще с «Генком» и «Зальцбургом». Велика вероятность, что «Ливерпуль» и «Наполи» вместе отправятся в плей-офф.

    Да, «Ливерпуль» проиграл четыре подряд матча на выезде в группе Лиги чемпионов, но этот результат не сильно навредит «красным». Во всяком случае, это поражение укрепит их желание исправить ошибки, как это было в прошлом сезоне.

    «Челси», который неожиданно уступил дома «Валенсии» в своей группе, будет ждать «Ливерпуль» на «Стэмфорд Бридж». Крайне важно, чтобы игроки быстро забыли неудачу в Италии и продолжили свою безупречную серию в АПЛ. 0

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