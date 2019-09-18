«Челси» слишком молод для Лиги чемпионов

Накануне в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Челси» проиграл на своем поле «Валенсии» со счетом 0:1. Приводим самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

Родриго вернул радость «Валенсии»

«СУПЕР! Под руководством Альберта Селадеса "Валенсия" дала ответ — и выиграла! — на футбольном поле благодаря голу Родриго», — не скрывает восхищения земляками валенские издание Super Deporte.

«Родриго утолил печали "Валенсии", — вторит своим соотечественникам испанская Marca.

"Баркли — не пенальтист", — с таким заголовком вышла британская Daily Star, имея в виду, что полузащитник "Челси" не реализовал 11-метровый удар.

Победа над "Челси" придаст импульс "Валенсии"

"Кто бы мог подумать, что команда, переживающая конфликт из-за увольнения экс-наставника Марселино, одержит победу в Лондоне над 'Челси'? И благодаря голу игрока, которого владелец клуба Питер Лим хотел продать за 60 млн евро!", — отмечает в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

"Голкипер сборной Голландии Яспер Силлессен был надежен в воротах, тогда как гостям повезло, что Росс Баркли не реализовал пенальти в конце матча. Победа станет идеальным импульсом для нового рулевого левантийцев Селадеса, чьи подопечные все еще отходят от увольнения его предшественника. Прошлое — это прошлое, и приятно видеть, что игроки проявляют себя так, как случилось в Лондоне".

"Челси" слишком уязвим без Канте

"Это был вечер, когда 'Челси' обнаружил, что ни один турнир не является настолько беспощадным, как Лига чемпионов. Это было жестокое поражение для молодой команды Фрэнка Лэмпарда, которая имела проблемы в созидательной игре, прежде чем заплатить цену за потерю концентрации ближе к концу матча. И ее проблемы в краткой форме выразил Баркли, угодивший в перекладину ударом с пенальти", — пишет на страницах The Guardian Джейкоб Стейнберг.

"Было ощущение, что система 3-4-2-1, которая так хорошо сработала в победе над 'Вулверхэмптоном' в прошлую субботу, оказалась неподходящей для игры, в которой задача 'Синих' — сломать организованную оборону. Абрахам редко выглядел способным стряхнуть с себя Эзекиэля Гарая и Габриэла Паулисту, которые жестко опекали его в обороне. Педро выглядел сонным, а Виллиан поблек после трех моментов в первом тайме, в то время как Кристиан Пулишич, купленный за 58 млн фунтов, так и остался в запасе.

Лэмпард мог бы чувствовать себя более комфортно, вернувшись к четверке игроков в защите, если бы в его распоряжении был Н'Голо Канте. Воздух уязвимости нависает над Челси, когда француза нет в строю, и были моменты, когда аккуратные передачи 'Валенсии' оставляли не у дел Матео Ковачича и Жоржиньо, тогда как влияние Даниэля Парехо в полузащите только усиливалось".

"Челси" столкнулся с реальностью

"Поражение в первой игре группового раунда означает, что у 'Челси' почти нет возможности для ошибки. Команде теперь нужно выигрывать на 'Месталье' 27 ноября в ответном матче. 'Аякс' разбил 'Лилль' 3:0 в другом поединке группе, а поэтому лондонцам необходимо побеждать французский клуб на выезде в следующем месяце", — убежден в материале The Telegraph Сэм Уоллес.

"Лэмпарду есть над чем подумать: он защищал выступление своей команды, но та выглядела односторонней в атаке, и ей не повезло пропустить во втором тайме от Родриго, однако такова разница между соперниками в главном еврокубке. Такова также и реальность для фанатов 'Челси' в этом сезоне, если они хотят поддержать своего менеджера и его молодежный проект, поскольку те конкурируют с более опытными оппонентами. 'Валенсия' обыграла 'Манчестер Юнайтед' в групповом этапе прошлого сезона на своем поле". 0