Прекрасный вечер для Парижа. ПСЖ разгромил «Реал» без Неймара и Мбаппе

В составе испанской команды было больше французов (три), чем во французской (один). А у французской команды было больше испанцев (два), чем у испанской (один). Темно-синий комплект формы «Реала», по крайней мере, издалека выглядел, как домашняя форма ПСЖ. А если убрать вертикальную полосу, то белая ретро-форма «Пари Сен-Жермен» для неопытного глаза выглядела как подделка формы «сливочных».

Все это вполне вписывалось в матч, который завершился казавшимся маловероятным результатом — победой хозяев со счетом 3:0.

ПСЖ играл без Неймара, Эдинсона Кавани, Килиана Мбаппе и с Преснелем Кимпембе, который с мая провел на поле 20 минут, в роли центрального защитника, с Тома Менье на правом фланге защиты, с Эриком-Максимом Шупо-Мотингом в роли первой опции со скамейки запасных. И тем не менее, ПСЖ обыграл «Реал».

Игроки ПСЖ globallookpress.com

Были ли какие-то смягчающие факторы для команды Зинедина Зидана?

Конечно. Серхио Рамос был дисквалифицирован, Лука Модрич и Марсело получили травмы. Плюс можно указать на отсутствие Начо, Федерико Вальверде, Иско и Марко Асенсио. Но есть один нюанс. Из всех вышеперечисленных футболистов только Рамосу и Марсело было бы гарантировано место в стартовом составе. Но не тому же Модричу, которому, напомним, 34 года и который проводит свой худший сезон на «Бернабеу».

Более того, когда речь шла о стартовом составе и не набравших форму футболистах, ПСЖ мог противопоставить свой выбор составу «Реала». У вас Менди и Икарди? А у нас Кимпембе и Азар.

Возможно, неудивительно то, что Зидан не искал оправданий поражению своей команды: «Они были лучше нас во всех аспектах игры. Они вполне заслужили победу».

Зинедин Зидан globallookpress.com

Для нейтральных болельщиков наиболее раскрученное противостояние 1-го тура ЛЧ не пострадало из-за отсутствия вышеупомянутых звезд. Во всяком случае не с точки зрения развлечения и атмосферы большой игры.

Фанатов, которые собрались перед стадионом, до матча, похоже, не волновало, что вместо Неймара на красной дорожке появился не особо известный до недавнего времени в Париже Пабло Сарабия, а Икарди, который с мая провел на поле 30 минут, был призван заменить Мбаппе.

Фанаты ПСЖ сделали свое дело, восхитив гигантской хореографией на трибунах, а затем классическим пиро-шоу, и казалось, что игроки ПСЖ хотят вознаградить болельщиков за старания с первых же минут.

Уже на 14-й минуте гол парижан застал врасплох оборону «Реала». Хуан Бернат нашел в штрафной Анхеля Ди Марию, а тот пробил под ближнюю штангу, забив своему бывшему клубу.

ПСЖ — «Реал» globallookpress.com

Девятнадцать минут спустя Ди Мария красивым ударом из-за пределов штрафной оформил дубль, что стало возможным благодаря провалу полузащиты «Реала».

Третий гол, который был забит в компенсированное ко второму тайму время, стал возможен благодаря контратаке, которую начал Ди Мария, а завершили фуллбэки Бернат и Менье.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель теперь может черпать силы из многих аспектов этой игры. Для парижан этот вечер был столь же прекрасным, как голубое небо перед началом встречи. ПСЖ набрал три очка и создал как минимум вдвое больше голевых моментов. И дело не только в Ди Марии, который как будто отправился в прошлое — в 2014 год, когда помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов.

Маркиньос включил режим зверя, Идрисса Гуйе за 90 минут на позиции «бокс-ту-бокс» полузащитника сделал больше и продемонстрировал больше интеллекта, чем за три года в «Эвертоне», где выполнял преимущественно роль разрушителя. Эта команда, конечно, лучше с Неймаром, который наблюдал за игрой из VIP-ложи, но она показала, что может процветать и без него.

ПСЖ — «Реал» globallookpress.com

Что касается «Реала», то Зидан выглядел откровенно растерянным, особенно с учетом впечатляющего первого тайма в игре с «Леванте» на выходных.

Гарет Бейл несколько раз был активен в атаке и даже забил гол, который мог бы претендовать на награду Пушкаша, но был справедливо отменен из-за VAR. Он также нанес несколько неточных ударов, прежде чем превратиться в манекена на поле.

На другом фланге Азар, который впервые вышел в основном составе «Реала» в официальных матчах, выглядел как инородное тело.

ПСЖ — «Реал» globallookpress.com

Полузащиту «Реала» соперники перебегали. Отчасти по той причине, что Хамес Родригес не является центральным полузащитником, а еще отчасти, потому что Тони Кроос не может быть продуктивен против полузащиты такого качества, когда играет рядом с Каземиро.

Уже можно начинать считать цыплят после летней трансферной кампании «Реала». По ее итогам осталось больше вопросов, чем ответов. Парни, от которых клуб пытался избавиться (Хамес и Бейл) внезапно оказались регулярными игроками на поле.

«Больше всего в игре нашей команды меня раздражало отсутствие интенсивности. Я не беспокоюсь об обороне или полузащите, меня беспокоит недостаточный уровень интенсивности как для матча такого уровня», — сказал Зидан.

Дело в том, что с Азаром и Бейлом в атакующей тройке и Кроосом, который работает на оборону за двоих, добиться интенсивности будет непросто. По большому счету, кроме моментов Бейла и неудачных попыток Бензема, «Реал» создал на поле довольно мало.

«Мне не понравилось это. Не создавать моменты, имея на поле игроков такого высокого качества... Это было странно и неловко. Обычного такого не происходит», — отметил Зидан.

В последнем утверждении есть ирония. Обе команды в атаке, возможно, выглядели беспорядочно, потому что в составе были новички, у которых еще не было времени, чтобы наладить командную химию. Но нельзя было ошибиться в том, какая команда до стартового свистка, по крайней мере, на бумаге имела более высокое качество. И именно эта команда была разгромлена. 0