Обломали рога. «Быки» опозорились в Базеле

«Краснодар» проиграл «Базелю» (0:5) в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы. В первом тайме Кевин Буа оформил дубль, отличившись на 9-й и 40-й минутах. На 53-й минуте Лука Дзуффи сделал счет крупным, а на следующей минуте Вильена срезал мяч в свои ворота. Точку в игре на 79-й миунте поставил Ноа Окафор.

Игнатьев — в основе, Ари — на скамейке

Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов изучает стартовые составы команд, выбранные тренерами на матч Лиги Европы.

«К матчу первого тура Лиги Европы Сергей Матвеев избрал для своей команды вполне привычную расстановку — 4-3-3. В стартовом составе "Краснодара" тоже не было сюрпризов. Единственное изменение по сравнению с последней игрой "быков" — с "Крыльями" коснулось линии нападения. На позиции центрфорварда с первых минут начал играть Игнатьев вместо Ари.

Если тренер "Краснодара" располагал минимум двумя кандидатами при выборе центрального нападающего на игру, то у его коллеги Марселя Коллера подобных альтернатив не было. Два основных форварда "Базеля" — голландец Рикки Ван Волфсвинкель и немец Кемаль Адеми травмированы.

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Поэтому в старте на острие нападения появился 21-летний бразилец Артур Кабрал, который ранее провёл на поле в футболке швейцарского клуба лишь 16 минут. Против "Краснодар" Коллер использовал схему 4-1-4-1».

Сергей Матвеев Главный тренер «Краснодара» Очень плохое для нас начало. Мы совершили много ошибок, за которые нас наказали. Вина лежит на нас, тренерах, так стартовать в Лиге Европы нельзя. Недооценка? Это же «Базель», который постоянно играет в еврокубках. Сейчас главное — переключиться на ЦСКА, эта ошибка поможет лучше подготовится к воскресному матчу. А «Базель» нас ничем не удивил, мы удивили себя сами, мы могли тоже забивать, но не получилось.

Провал на старте

Редакция Sport24 удивляется слабому началу матча со стороны краснодарского клуба.

«На этом позитив закончился. Закончился со стартом матча. "Краснодар" с первых минут врубил примерно тот же режим, что в концовке гостевой игры с "Олимпиакосом". То есть режим самоуничтожения в обороне.

У "Базеля" проходило примерно все: долгие позиционки, резкие забеги по флангам, кроссы любого вида, вывод на удар со средней дистанции. Что угодно. Еще и сами защитники "Краснодара" создавали моменты для "Базеля" — так, на 9-й минуте голевую Буа отдал Мартынович. Идеальную такую голевую.

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Полный мрак, короче. "Базель" разрывал, уничтожал, выносил "Краснодар" — слов можно писать много. Но суть проста: швейцарцы смотрелись командой другого уровня. Грустная реальность. И это "Базель", который до последнего раунда квалификации Лиги чемпионов даже не дошел. В отличие от Краснодара».

Марсель Коллер Главный тренер «Базеля» «Краснодар» погнался за нами — нам повезло, что они не сумели нам забить, хотя моментов было у них предостаточно. У «Краснодара» очень индивидуально сильные футболисты, но мы подготовились к сопернику. 5:0, конечно, крупный счет, но у нас тоже были ошибки, и «Краснодар» мог нас наказать. Мы могли забить и больше, но надо быть довольными этим результатом. Номер 52 (Тонни Вильена) был очень быстр, номер 10 (Вандерсон) и, конечно, Сулейманов. Мы знали, как сильна левая нога у Сулейманова, и сумели подготовиться к его стилю игры. Нам удалась схема, по которой один нападающий был впереди, а игроки средней линии вторым темпом должны были его поддерживать.

Проснулись, но снова пропустили

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев не успел обрадоваться проснувшимся было «Быкам», как те усугубили свое положение вторым пропущенным мячом.

«Пропускать всегда неприятно, однако в данном случае гол "Базеля" выглядел, как повторный звонок будильника для человека, который провалился в сон после первого сигнала. Окончательно разбудил краснодарцев хороший дальний удар Камболова.

Гости наконец-то задвигались в близком к привычному ритме, и тут же соорудили полноценный голевой момент. Олссон прорвался в штрафную с правого фланга, и вратарь каким-то чудом остановил удар шведа с нескольких метров, а повторная попытка Сулейманова была заблокирована защитниками.

На гол "быки" к перерыву наиграли, однако Камболову и Вандерсону Масиэлу чуть-чуть не хватило точности, Спаич с Мартыновичем помешали друг другу при подаче с фланга, а Игнатьев из отличной позиции запустил мяч выше ворот. Все это, впрочем, не могло исключить угрозы собственным воротам, которых, к сожалению, хватало.

Как и потерь мяча, одна из которых за авторством Шапи обернулась вторым пропущенным голом. Правда, вопросы стоило задать и Спаичу с Рамиресом. Серб не перехватил классную передачу Штоккера, а эквадорец не добежал за смещавшимся из его зоны Буа и не подсказал партнеру, что ему за спину врывается соперник».

Магомед-Шапи Сулейманов Нападающий «Краснодара» Нет никакого понимания, что произошло. С самого начала хотели выиграть. Хотелось бы попросить прощения у наших болельщиков, потому что мы не должны были так играть. «Базель» не показал чего-то особенного. Это наши ошибки, мы за них поплатились. Нельзя так ошибаться на таком уровне. Лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз 0:1

Провал во втором тайме

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко поражается беспомощности российской команды во втором тайме.

«Понятно, что одному из лидеров РПЛ не пристало столь бездарно отдавать игру пусть и крепкому по европейским меркам, но все же не топ-клубу. И сразу после перерыва "Краснодар" должен был забивать ответный мяч. Сулейманов, выведенный тет-а-тет с Йонасом Омлином, мог уложить мяч в любой угол, но позволил голкиперу сделать суперсэйв. А затем еще и успеть помешать Ивану Игнатьеву добить мяч в ворота.

Пожалуй, этот момент стал ключевым во втором тайме. "Быки" словно поняли, что игра в этот вечер категорически не идет, поникли, и соперник забил еще два мяча за три минуты. Апофеозом краснодарской беспомощности и расхлябанности стал автогол Вилены: голландец зачем-то потянулся за мячом после не самого острого прострела игрока "Базеля" и отличным ударом с лета… отправил мяч в угол своих ворот!

Месяц назад в Пирее, получая четыре мяча от "Олимпиакоса" в квалификации Лиги чемпионов, "Краснодар" не выглядел таким разобранным. Тогда можно было говорить о нехватке опыта встреч столь высокого уровня и излишнюю ориентированность команды на атаку в тот момент, когда нужно было отойти назад и сохранить хотя бы разницу в счете в два мяча. Но теперь ни о каких последствиях атакующей игры речи не шло, поскольку ни игровой дисциплины, ни должного настроя команда Мусаева в Базеле не показала».

Надо было дома сидеть?

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов рассуждает о европейском комплексе «Краснодара», проваливающего еврокубковую кампанию.

«На 53-й минуте счёт стал 3:0, а комментаторы до самого четвёртого гола "Базеля" обсасывали тему о том, что этот матч перед ЦСКА был не нужен, что лучше было получить технарь 0:3 или сыграть молодёжным составом. Что? То есть о ЦСКА думал Мусаев, выставляя абсолютно основной состав? "Краснодар" был обречён ещё до матча, что стоило везти молодёжку? Хотя какие вопросы могут быть к Черданцеву в принципе, а особенно после фразы "Не думаю, что 'Базель' чем-то принципиально сильнее Крыльев Советов".

Да даже при 0:2 "Краснодар" обречён не был! Вандерсон с партнёром поджали на чужой половине, бразилец вывел Шапи 1 на 1, Игнатьев добивал его удар — 2 супермомента в одном! Или та же потеря Альдерете в первом тайме — Ольссон обязан был сравнивать счёт.

Но единственный хороший удар от краснодарцев на счету Вильены, по своим воротам. Природа этого смачного выстрела настолько загадочна, что привела меня к совсем бредовому предположению: может, он просто психанул? Ну а что, приезжаешь из Голландии в амбициозный клуб, стремящийся в Лигу чемпионов, и получаешь в трёх матчах от европейских середняков десятку (к концу матча стало 11).

Ничего "Краснодар" не сливал. Господину Черданцеву надо вспомнить матчи с "Олимпиакосом", узнать, что за команда "Базель", и понять: краснодарцы столкнулись с очень сильным соперником, к противостоянию с которым сейчас почему-то неготовы. Это уже вопросы к комплектованию команды, к тренерскому штабу (который нейтрализовывал и "Байер", и "Севилью", и "Валенсию"), к футболистам: ещё один такой матч, и можно будет говорить о европейском комплексе "Краснодара" (а о каком-либо характере уже и не заикаешься). Старт Лиги чемпионов показал, что наш футбол небезнадёжен, но только если к еврокубкам подходить боеспособным и максимально собранным».

«Базель» победил за счет организации игры

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли ругает российйскую команду за отсутствие характера и поставленной игры.

«С начала матча инициативой завладели хозяева. Гостям никак не удавалось перевести игру на половину поля швейцарцев. У тех скорость и командная выучка. У "быков" разрывы между линиями и все фантазии на уровне отдать мяч Кристиану Рамиресу или Сергею Петрову, чтоб те по флангу его потащили. При аккуратной, плотной игре швейцарцев это не работало.

Можно жаловаться на травмы. О стоимости составов и, соответственно, их глубине, уже сказано, так вот у "Базеля" по той же причине не смогли выйти на поле 2 основных форварда Рикки ван Волфсвинкел и Кемаль Адеми, но 5 мячей команда забила.

За счет организации игры. "Краснодар" проиграл большинство подборов, на российской половине поля и даже в штрафной Матвея Сафонова хозяева перехватывали мяч. Продуманная расстановка, да и каждый знал свой маневр. В составе "быков" каждый пытался что-то придумать в одиночку, позже и это желание исчезло, сменившись паникой.

Можно сколько угодно ссылаться на отсутствие Юрия Газинского в опорной зоне (вот он — проигранный подбор) или Реми Кабелла, Виктора Классона (организация атак), но не тот состав сегодня у "быков", чтоб так гореть синим пламенем в Базеле, отнюдь, заметьте, не в Мадриде».

«Краснодару» не хватило характера

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов также винит кубанский клуб в безволии и отсутствии характера.

«А разгрому в Базеле оправданий нет. "Быкам" оторвали и рога, и все остальное, что есть у быков. На поле паслись вялые и безвольные коровы. Которые закончили играть уже на десятой минуте. Которых может подкосить индивидуальная ошибка одного защитника. Которые не могут взять себя в руки и хотя бы уйти от позора.

И против кого — против крепкого, но заурядного "Базеля" с дырами в обороне и незамысловатыми атаками. Против "Базеля", чей состав ослаблен по сравнению с прошлым годом.

Смешно считать, что "Краснодар" пожертвовал выездом в Швейцарцию ради воскресного матча с ЦСКА. Футболисты Мурада Мусаева в этой встрече меньше всего напоминали тех, у кого есть какой-то далеко идущий план. Их лупили, лупили, лупили — 4:0, 5:0, а мог и шестой влететь.

На поле не нашлось никого, кто взял бы за шкирку своих товарищей, сказал им пару ласковых, завел и себя и команду, раз этого не смог сделать интеллигентный тренер Мусаев. И "Краснодар" хотя бы сыграл за имя».

Антигерой матча. Мурад Мусаев

Автор Soccer.ru Станислав Горин винит в поражении «Краснодара» главного тренера команды.

«Футболисты не лучше, но это тренерское поражение. Неужели "звезду" поймал после "Порту"? Мурад Олегович не гений, Мурад Олегович пока даже не тренер уровня группы Лиги чемпионов. Очень молодой, с невероятными возможностями и поддержкой, но не понимает, что нужно развиваться самому, чтобы росла команда. Где профессионализм, где амбиции?

Мусаев не изучил ни "Олимпиакос", ни "Базель", если судить по ходу выездных матчей. Плевал на соперников. А если изучил — не смог объяснить команде, как играть. Без тренера футболисты любого уровня выглядят так, как сегодня "Краснодар". Должно быть стыдно, в матче с ЦСКА надо исправиться, а сегодня — "кол" по системе Бубнова. Или даже "ноль", если такая оценка существует». 0