«МЮ» мучался против «Астаны». Гринвуд — единственная надежда манкунианцев

«Астана» не стала мальчиками для битья

«Красные дьяволы» мучались с защитой соперника почти всю игру. Казалось, что это должен быть матч, в котором «Юнайтед» уничтожит «Астану», забьет много голов и порадует болельщиков. Но ожидания не всегда подтверждаются. В составе «Юнайтед» на поле вышли трое молодых игроков, один из которых явно не дотягивает до этого уровня. В итоге мы получили те 73 минуты игры, которые увидели.

Однако на 73-й минуте слово взял Мейсон Гринвуд. 17-летний футболист получил пас от Фреда в штрафной соперника, замедлился, что казалось сначала ошибкой, потому что так в этот вечер делали все игроки английского клуба, но Гринвуд в итоге блестяще решил эпизод. Он пошел в обводку и казалось, что защитники «Астаны» сейчас отберут мяч.

Когда все мы хотели уже расстроиться, Гринвуд сумел поразить. Он нашел маленькое пространство и не стал пытаться отдать передачу, а нанес удар с правой в створ. Достаточной силы, чтобы мяч оказался в сетке. Абсолютно великолепный гол.

Дальше все стало проще. У «Юнайтед» и так было преимущество на поле, которое просто надо было развивать, чтобы добиться итоговой победы. Хозяева должны были удвоить преимущество, когда Гринвуд отдал умный диагональный пас на Джесси Лингарда, но последний нанес удар прямо во вратаря.

Тем не менее, в итоге «МЮ» победил. «Астана» — довольно посредственный соперник, но беспокоит тот факт, что гостям удавалось так долго душить атаки манкунианцев. Отчасти проблема в том, что у Сульшера в арсенале нет элитного креативного игрока в нападении. Это очень вредит, а поставить на эту позицию Погба нельзя, потому что тогда значительно хуже будет действовать центр поля.

Рашфорда губит мышление

Рашфорду стоит играть проще globallookpress.com

У Маркуса Рашфорда есть серьезная проблема — он слишком много думает во время атаки. Заметно, как долго он колеблется, чтобы принять решение. Это лишает его многих возможностей забить и снижает уверенность в собственных возможностях. В итоге Рашфорд не использует даже те шансы, в которых он явно должен делать результат.

Гринвуд показал Рашфорду и остальным, как надо играть. Есть причина, почему Сульшер назвал его лучшим финишером из всех, которых видел. Гринвуд реализовал решающий момент, действовал в эти секунды быстро и решительно.

Мейсон совершил один финт, создал себе пространство и молниеносно нанес удар. За исключением Джеймса, футболисты «МЮ» просто не делают ничего подобного в этом сезоне. Команды, которые ниже классом, спокойно садятся в защиту против «МЮ», понимая, что футболисты соперника не берут ответственность на себя и не способны выжать максимум из одного эпизода. Поэтому впереди манкунианцев еще ждут потери очков.

Гринвуд — классический форвард

Судьбу поединка решил один эпизод globallookpress.com

Гринвуд — новая волна. Это пример, которому надо следовать всем игрокам «Юнайтед» в отсутствие топ-плеймейкера. Молодой парень способен заставить нервничать защитников и ошибаться. Не надо ничего придумывать — просто найди момент для удара и бей. Если 17-летний футболист это понял, то его старшие товарищи должны пойти по этому пути тоже.

Если этого не произойдет, то Гринвуда стоит уже сейчас делать игроком основного состава, потому что это и есть то смертельное оружие, которое может спасти сезон для команды.

Это тип того самого классического форварда «МЮ», каким был Рууд ван Нистелрой или Робин ван Перси. Ничего лишнего, ничего слишком сложного, только чистое мастерство и реализация моментов. Гол Гринвуда войдет в историю из-за его возраста, но парень способен принести еще больше пользы в этой кампании. Сульшеру надо просто довериться ему. 0