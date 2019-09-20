Антирекорд в подарок для Марио. ЦСКА унизили в Болгарии

«Лудогорец» разгромил ЦСКА (1:5) в домашнем матче группового этапа Лиги Европы. Армейцы открыли счет на 11-й минуте встречи: в дебютном матче в еврокубках отличился защитник Игорь Дивеев. В начале второго тайма «Лудогорец» сравнял счет усилиями Вандерсона. За следующие шесть минут ЦСКА пропустил еще два мяча от болгарской команды. По голу на свой счет записали Йоди Лукоки и Клаудиу Кешеру. Затем Кешеру довел счет до разгромного. На 73-й минуте за счет фола Игоря Акинфеева «Лудогорец» заработал пенальти, Кешеру точно пробил с 11-метровой отметки и оформил хет-трик в этой встрече.

У ЦСКА — потери и ротация

Автор Sport24 Данила Игнатов привычно констатирует короткую скамейку ЦСКА, из-за которой в бой приходится бросать молодых игроков.

«Перед выездом к "Лудогорцу" ЦСКА потерял полсостава: дома остались Гогуа и Сигурдссон, до сих пор не восстановились Дзагоев, Щенников и Набабкин. Шарлия прилетел в Разград, но тренировался с командой по своей программе и даже не попал в заявку, сев на трибуне вместе с журналистами.

Поэтому-то Гончаренко пришлось заявить, а потом и выпустить в старте 17-летнего Вадима Карпова. Центральный защитник воспитывался в "Зените", год назад оказался в ЦСКА, а уже сейчас был выбран коучем в основу.

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Проваливший матч против "Тамбова" Чалов тоже присел на скамейку. В ЦСКА он единственный номинальный нападающий, замену Федору летом не купили. Тем не менее Гончаренко отправил вперед пару Бийол — Нисимура: первый цеплялся за верховые мячи, второй много бегал и открывался».

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА Такие матчи надо пережить. Их тяжело принять. Но когда 17-летний парень выходит в защите, и всей команде по 22-23 года, это непросто. Не могу сказать, что это явилось главной причиной плачевного результата. Мы проиграли в скорости команды, в скорости работе с мячом. У «Лудогорца» быстрые футболисты, которые доставили нам проблемы. Мы же легко теряли мяч, никак не могли приноровиться к полю. Трагедией это неправильно называть, это слово подходит для других ситуаций. Это большое разочарование, холодный душ. Мы были гораздо медленнее. Может, сказался именно опыт. Те же Дивеев и Карпов не играли в таких матчах.

Акинфеев отстоял победу в первом тайме

Автор «Спорт-Экспресса» Виталий Айрапетов радуется тому, что армейцам удалось открыть счет в матче, но признает, что игра ЦСКА оставляла желать лучшего.

«Армейцы уже в дебюте заставили понервничать и лишний раз вспомнить про случившуюся накануне крупную неудачу "Краснодара" в игре с "Базелем" (0:5). Магнуссон не поспел за Лукоки, который из пределов штрафной зарядил в штангу...

ЦСКА ответил многочисленными "стандартами", один из которых оказался голевым. Кучаев заработал штрафной, Влашич подал, и Дивеев, перевисев всех в воздухе, пробил точно в ближний угол с отскоком от газона — 1:0 в пользу армейцев.

Немного "отпустило", но ненадолго. Как Акинфеев смог перевести мертвый мяч в перекладину после удара головой Марселинью? Невероятное спасение! И практически тут же Игорь справился уже с выстрелом в дальний угол Кешеру с линии вратарской. Приходится признать: в первой половине тайма хозяева превзошли красно-синих по числу опасных моментов...

У армейцев проседали опорная зона и левый фланг. "Лудогорец" действовал побыстрее. И вновь Акинфеев прочитал длинный пас за спину Магнуссона, вовремя вышел за пределы штрафной, головой отведя угрозу».

Станислав Генчев Главный тренер «Лудогорца» Верил, что мы можем обыграть команду ЦСКА, но не думал, что с таким счетом. У нас еще матчи в чемпионате и Кубке Болгарии, на каждую игру будем настраиваться отдельно. Наша цель в Лиге Европы — выйти в плей-офф, будем работать, чтобы команда была в кондициях во всех матчах. Специально к матчу с ЦСКА готовились с точки зрения тактики. Я в прошлой команде играл по такой схеме — 3-5-2. Все последнее время говорил футболистам, где сильные и слабые стороны этой системы, и как воспользоваться слабостью схемы ЦСКА, тоже 3-5-2. Хотел, чтобы мы стали дружной командой. В эти дни общался со всеми футболистами. Важно было, чтобы они поняли: сперва команда, потом индивидуальности. Говорил им, что прежде всего — играть как команда, а не показывать что-то в личном плане

Везение ЦСКА кончилось

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов считает, что если бы не удача, армейцы могли пропустить еще до перерыва.

«Мы уже рассуждали, что в ослабленном составе игра команды Гончаренко по сути построена на везении. Разумеется, без мастерства тоже не обходится: Дивеев в дебютном матче в еврокубках отметился классным ударом головой, а Игорь Акинфеев пару раз действительно спас ЦСКА. Но и без везения один из ударов по воротам армейцев пришелся бы не в штангу, а несколько мячей не улетели бы на трибуны.

Во втором тайме везение кончилось: мокрый мяч скользнул под Акинфеевым, Клаудио Кешерю не хуже какого-нибудь Месси попал по мячу с лета, а в нападении все удары шли ровно в голкипера хозяев.

Выстроенные же тренерским штабом планы не работали. Яка Бийол все еще не второй Вернблум, словенец не так хорошо цепляется за мячи или забивает важные голы. Хердур Магнуссон на этот раз не так удачно ходил в атаку. Исландский аналог Ярослава Ракицкого отметился парой неплохих передач в штрафную, но в дыру в центре обороны ЦСКА, образовавшуюся с уходом Магнуссона в атаку, пришел в том числе пенальти.

Никола Влашич же пока не похож на того, кто прошлой осенью разрывал Лигу чемпионов и РПЛ. Спад у хорвата наступил еще весной, недаром его полноценный переезд из Ливерпуля в Москву можно было назвать спорным».

Игорь Дивеев Защитник ЦСКА Останется внутри команды то, что было в перерыве. Гончаренко сказал играть как и в первом тайме, просто добавить в прессинге. Болельщикам могу сказать спасибо им за поддержку. Они потратили три часа, чтобы приехать сюда. От всей команды приношу им извинения. Постараемся исправиться в следующих матчах

Кошмар во втором тайме

Обозреватель «Советского Спорта» шокирован провальным для армейцев началом второго тайма.

«Увы, то, чего армейцы счастливо избежали в первом тайме, лавиной обрушилось на их головы сразу после перерыва. "Лудогорец" за семь минут забил трижды, причем смял оборону гостей сначала на своем правом фланге (оттуда простреливал Сисиньо, а местный Вандерсон прошивал Акинфеева дальним ударом после неудачного выноса Облякова), затем — на левом (Лукоку вовремя выскочил на простенький пас низом от Антона Недялкова).

А увенчал этот кошмарный для ЦСКА отрезок эффектным голом Кешерю, идеально поймавшего мяч на подъем после навеса Вандерсона из центральной зоны.

Гончаренко мгновенно сделал две замены, бросив в бой Чалова с Ахметовым. Армейцы включили свой фирменный высокий прессинг, и при непосредственном участии Влашича у ворот Ренана возникли два момента. Ахметов в касание пробил в руки вратарю, а сам хорват выстрелил чуть выше перекладины.

Но все это выглядело авантюрой: лезть без оглядки разбалансированным и далеко не оптимальным составом на очень даже крепкого (не улыбайтесь скептически!) чемпиона Болгарии было сумасшествием».

Позор в Болгарии

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов не жалеет крепких слов для характеристики поражения ЦСКА в матче с Лудогорцем.

«Гончаренко решил, что нужно отыгрываться и выпустил на поле Чалова, Ахметова, а ещё позднее Сантоса. Москвичи вроде бы исправили ситуацию, создали три неплохих момента и должны были возвращаться в игру, но всё разбазарили — не воспользовались даже откровенным подарком от вратаря соперника. Реально игру усилил только Ахметов (и он в итоге расклеился), а вот у Чалова войти в такой матч не особо получилось.

А дальше "Лудогорец" послал два контрольных в голову. Отвратительная игра Магнуссона и всей опорной зоны (болгары проходили центр вообще без сопротивления!) гарантировала ошеломительные 1:5. Первый тайм складывался, конечно, не очень, но кто мог предположить такое?

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К Гончаренко масса вопросов. "Лудогорец" это ведь и совсем не "Базель". Понятное дело, что у красно-синих кадровые проблемы, но так сливаться по ходу встречи — настоящий позор. И вдвойне тошно из-за того, что это произошло сразу после "Краснодара". 10 пропущенных голов за вечер — и только один забитый».

Хет-трик Кешерю и ноль ударов Чалова

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов делает наглядное сравнение эффективности действий атакующей линии ЦСКА и «Лудогорца».

«Лучший бомбардир "Лудогорца" Клаудиу Кешерю сделал хет-трик за 25 минут. Третий гол он забил с пенальти, справедливо назначенного за фол Игоря Акинфеева. Вратарю и капитану ЦСКА ничего не оставалось, кроме как срывать выход один на один фолом на жёлтую карточку.

Без Фёдора Чалова, которого, очевидно, берегли к "Краснодару", ЦСКА был совершенно беззубым в чужой штрафной при позиционном наступлении. Ведущий нападающий "армейцев" вышел на поле слишком поздно, когда команда уже "плыла". Статистика Чалова, Нисимуры и Бийола — ноль ударов на троих». 0