ПЖС готов сделать шаг вперед в Лиге чемпионов

Учитывая их богатство и большие инвестиции в звездных игроков со всего мира, ПСЖ пережил несколько знойных сезонов в Лиге чемпионов.

Катарские владельцы клуба потратили более одного миллиарда евро, пытаясь превратить команду Лиги 1 в победителя главного европейского турнира. Но с тех пор ПСЖ не удавалось пройти дальше четвертьфинала. Более того, три последних сезона в Лиге чемпионов завершались для ПСЖ вылетом уже на стадии 1/8 финала, включая тот эпичный крах в противостоянии с «Барселоной» в сезоне 2016-2017. ПСЖ рискует называться самой разочаровывающей командой в эру Лиги чемпионов.

У парижан не было проблем с тем, чтобы выигрывать титулы на внутренней арене, однако этого недостаточно. Карло Анчелотти, Унаи Эмери и Лоран Блан убедились в этом на собственном опыте.

Однако разгромная победа со счетом 3:0 над «Реалом» в прошлую среду дает основание полагать, что, возможно, эта команда с Томасом Тухелем у руля наконец-то готова сделать шаг вперед.

Игроки ПСЖ globallookpress.com

Было много вещей, которые могли понравиться в игре ПСЖ в матче против команды Зинедина Зидана. Особенно то, как доминировали фуллбэки парижан. Одним из главных действующих лиц ПСЖ был Хуан Бернат, который оформил ассисты при первом и третьем голах хозяев.

В первом случае испанец продемонстрировал превосходное изменение темпа, прежде чем отдать взвешенный пас на Анхеля Ди Марию, который ткнул мяч в сетку. При третьем голе Бернат также впечатлил — он совершил спринт через все поле, чтобы догнать Тома Менье, а затем обыгрался с бельгийцеv, который хладнокровно завершил атаку.

То, что два защитника были едва ли не главным оружием команды, говорит об атакующей философии Тухеля. Однако немецкий тактик, похоже, нашел идеальный баланс в центре поля, чтобы уравновесить стиль игры Берната и Менье.

Хуан Бернат globallookpress.com

Для того, чтобы фуллбэки были наиболее эффективны, Тухелю во многом нужно полагаться на игнорирующих оборонительные обязанности вингеров соперника. К счастью для ПСЖ, и Гарет Бейл, и Эден Азара не были особенно заинтересованы в том, чтобы возвращаться на свою половину поля. Это позволяло ПСЖ создавать перевес два в одного при атаке на флангах. При первом голе это было особенно заметно, когда Бернат ушел от беспомощного соотечественника Дани Карвахаля.

Нежелание вингеров соперника отходить в оборону означает, что защитники ПСЖ являются большой угрозой в топ-матчах и могут доставлять проблемы соперникам в поединках ЛЧ в текущем сезоне.

При этом важно, что Тухель шире расположил своих центральных полузащитников — в данном случае Идриссу Гуйе и Марко Верратти — на прикрывающих позициях. Это значит, что французский клуб вряд ли будет испытывать недостаток в защищающихся игроках при контратаках соперника.

Идрисса Гуйе globallookpress.com

Подписание Гуйе добавило полузащите команде Тухеля того, чего ей раньше не хватало. Наблюдать за всесторонней игрой экс-игрока «Эвентора» было одно удовольствие. 29-летний футболист безжалостно боролся с полузащитой «Реала» в лице Тони Крооса, Каземиро и Хамеса Родригеса.

Второй гол ПСЖ был в значительной степени обусловлен интенсивностью Гуйе. Он прорвался через полузащиту, когда игра замедлилась, и подыграл Ди Марии перед тем, как аргентинец забил свой прекрасный гол.

Лучшие моменты с участием Гуйе произошли во втором тайме. Сперва, когда он мастерски перехватил мяч у Каземиро, чтобы начать атаку, которая едва не привела к еще одному голу Ди Марии, а затем, когда прорвался по левому флангу и взаимодействовал с Пабло Сарабией.

Наличие такого полузащитника, как Гуйе, позволяет ПСЖ иметь идеальный баланс в полузащите. Его присутствие является столь необходимой помощью для Маркиньоса и предоставляет Верратти дополнительную свободу для креатива в атакующей трети поля.

Очевидным оружием в арсенале ПСЖ является их атакующее трио: Эдинсон Кавани, Неймар и Килиан Мбаппе. Но их отсутствие в матче против «Реала» продемонстрировало всю глубину ПСЖ в атаке. На поле вышли Сарабия, Ди Мария и новичок Мауро Икарди.

Анхель Ди Мария globallookpress.com

В частности, Ди Мария предлагает другое измерение атакующей игре ПСЖ. Аргентинец часто принимает участие в больших матчах. Теперь он единственный игрок в истории ЛЧ, которому удалось оформить дубль в матчах и против «Реала», и против «Барселоны».

То, как Тухель задействовал Ди Марию и Сарабию на флангах в этом сезоне, является еще одной интересной особенностью состава ПСЖ.

Сарабия — левоногий футболист, который в прошлом сезоне терроризировал оборону соперников, выступая за «Севилью». Ди Мария — гибкий игрок, который может действовать через центр поля. Оба любят проникать в середину во время ключевых атакующих моментов, что не только предоставляет больше места для крайних защитников, но также перегружает середину поля, ставя серьезные задачи перед перед обороной соперника.

ПСЖ в Лиге чемпионов понадобятся такие игроки, как Неймар и Мбаппе, но обнадеживающее выступление ПСЖ показывают, что у Тухеля есть несколько вариантов и завидная глубина состава. Ключ успеху, вероятно, в том, насколько хорошо команда будет обороняться, а не атаковать. Именно с этим у ПСЖ были проблемы в последние сезоны. Но чемпион Франции уже выглядит лучше подготовленным к предстоящим большим сражениям. 0