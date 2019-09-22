Провал в Лестере. У «Тоттенхэма» наступил период застоя

от линии чужой штрафной сделал скидку головой назад,подхватил мяч и сразу же отдал его, и плеймейкер «Лестера» сделал все остальное, поразив воротамощным ударом с дальней дистанции. Счет был 0:1, даже почти 0:2, если бы не вмешался VAR, но «Лестер» каким-то образом одержал невероятную победу, приведя в восторг своих болельщиков.

Таким в свое время был «Тоттенхэм» — энергичной и неустанной командой, игравшей в духе оптимизма, который ей прививал яркий молодой тренер. Страсть и прессинг — отличная характеристика тех «шпор», которые превзошли даже самые смелые ожидания. Они были полны надежд. Именно они считались наиболее вероятными кандидатами на то, чтобы изменить порядок сил в английской Премьер-лиге.

«Тоттенхэм» вжился в роль английского гранда. Он играл в финале Лиги чемпионов. Но сейчас он провалился, и появилось чувство неопределенности. Неужели время этой команды ушло? Наступит возрождение или распад? Сложно сказать прямо сейчас.

Смягчающие обстоятельства

Не хочется слишком жестко критиковать «шпор», поскольку были и смягчающие обстоятельства. Сон Хын Мин оказался в минимальном офсайде перед тем, как Серж Орье отправил мяч в чужие ворота. Если бы этот эпизод остался без внимания, то, вероятно, «Тоттенхэм» сделал бы то, чего не удалось сделать в двух предыдущих выездных встречах, и ему бы хватило преимущества в два мяча.

Стоит также учесть, что «Лестер» готовился к этой игре целую неделю, тогда как «Тоттенхэм» лишь в рано утром в четверг вернулся из Афин, где проводил матч Лиги чемпионов. Маурисио Почеттино внес сразу шесть изменений в состав, чтобы освежить команду, но это не помогло. В этом у «Лестера» было преимущество.

И все же это объяснение было бы более убедительным, если бы провальный результат был разовым, но сейчас неудачи стали тенденцией, особенно в гостях. «Тоттенхэм» выиграл лишь два из последних 14 выездных матчей, проиграв девять из них в серии, которая началась в январе. Последнюю выездную победу в Премьер-лиге «шпоры» одержали восемь месяцев в гостях у «Фулхэма», когда Гарри Уинкс забил победный гол на последних минутах.

Нехватка настойчивости

Это вызывает беспокойство, как и энергия их выступлений. Расширенная статистика Opta показывает, что «Лестер» позволяет сопернику делать меньше передач из обороны и начинать свои атаки ближе к чужим воротам, хотя когда-то в этом показателе лучшим был «Тоттенхэм». Теперь же в АПЛ «шпоры» занимают лишь второе место с конца по интенсивности прессинга. Им до сих пор не хватает настойчивости.

Насколько это можно объяснить жестким календарем, тревожным летом и отдельными травмами? И насколько это связано с тем, что состав постепенно меняется? В каждом из трех первых сезонов у Почеттино был самый молодой средний возраст команды в Премьер-лиге. Теперь все изменилось.

Все команды ищут пути развития. Избыток молодежи может привести к условиям, при которых команда постепенно начинает учиться на своих ошибках. Но учатся ли «шпоры»? Судя по словам Гарри Кейна после матча с «Олимпиакосом», все не так очевидно на данный момент.

«Сейчас трудно во всем разобраться, потому что мы больше не молоды, нельзя сказать, что нам не хватает опыта. Я понимаю, почему тренер разочарован, он здесь уже шесть лет, а мы все еще совершаем те же ошибки, что и в его дебютном сезоне. Мы должны найти способ избавиться от них, развиваться и становиться сильнее», — сказал Кейн.

Кейн взял на себя задачу изменить ситуацию в Лестере, притом во многих отношениях. Именно его искусный удар в падении, позволил «шпорам» открыть счет, и когда «Тоттенхэм» уже имел преимущество, капитан неоднократно пытался успокоить своих партнеров.

Когда судьи отменили гол Сержа Орье, Кейн поспешил побудить товарищей по команде на дальнейшие свершения. Однако случился быстрый перелом, и «шпоры» не выдержали. Они упустили свои шансы, когда тот же Кейн из выгодной позиции пробил прямо в Каспера Шмейхеля, и не смогли ограничить «Лестер». Так и случилась очередная потеря очков.

«Когда все идет против нас, нужно быть жесткими», — сказал Почеттино. Роджерс также говорил о важности сосредоточиться в те моменты, когда VAR принимал судьбоносные решения. «Лестер» извлек выгоду из разочарования их противников и поверил в свои силы. Ход игры изменился на 180 градусов.

Период застоя

Отвечая на вопрос, есть ли у него объяснение того факта, что «Тоттенхэм» дольше всех остальных клубов АПЛ ждет выездной победы, Почеттино сказал: «Разные причины, разные обстоятельства. Трудно объяснить, ведь все игры разные. Наступил хороший момент для анализа. Мы должны найти решение».

Найдет ли он его? Возможно, он уже извлек максимум из отдельных игроков в этом составе. Не исключено, что ему понадобится свежая кровь. В недавнем разговоре Почеттино признал, что у его команды начинается новый цикл, тогда как предыдущий завершился в июне после поражения от «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов.

Проблема в том, что травмы Райана Сессеньона и Джовани Ло Чельсо не позволяют им играть, а Дэнни Роуз, Кристиан Эриксен и Тоби Алдервейрелд хоть и остаются в команде, но, скорее всего, временно. В связи с этим новый цикл не может начаться полноценно. Это даже можно назвать застоем.

Между «Лестером» и «Тоттенхэмом» было мало различий, но в первую очередь поразила разница в восприятии. «Лисы», поднявшиеся на третье место благодаря этой победе, создали новый захватывающий коллектив, полный энтузиазма и надежд. «Шпоры» уже давно поднялись на эту вершину, но остаются без призов. Сейчас им нужно вернуться на стартовые позиции и начать все с нуля. 0