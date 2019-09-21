В Питере — пять! Сутормин сделал дубль в ворота своей бывшей команды

«Рубин» растерзан чемпионом
«Примерно час казанцы не без помощи удачи сдерживали наступление чемпиона. Еще по ходу первого тайма Карасев дважды отменял голы в ворота Дюпина за авторством Дзюбы и Дриусси. "Зенит" наиграл на гол, но отдыхать команды ушли при нулях на табло. В перерыве аргентинца сменил Сутормин, а казанцы начали уставать и рассыпаться.
Начало разгрому положил Иванович, замкнувший подачу Шатова со штрафного. А дальше процесс пошел. Несколько минут спустя Сутормин замкнул подачу Оздоева, затем он же отличился после кросса Дзюбы. "Рубин" словно боксер на ринге с каждым пропущенным ударом все хуже держал концентрацию, зевая новые пробоины. Замены гостей не сработали, а вышедший у хозяев Мак вскоре забил четвертый. Снова Дзюба выступил в роли ассистента, с словак прошил Дюпина.
Загорелось 🔥 pic.twitter.com/rxtL9iNmUt— Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) 21 сентября 2019 г.
Несколько минут спустя могли повторить хозяева. Дюпин на сей раз удар Мака после паса Дзюбы парировал, но Шатов добил, оформив пятый. Мог бы и Дзюба вписать свое имя на табло, но в третий раз VAR лишил "Зенит" гола. Однако и пяти хватило с запасом. И если питерцы могут себе за матч поставить твердую пятерку по числу голов, то гости выглядели по числу своих нулевыми — никак впереди и безобразно сзади. Надо срочно что-то менять казанскому клубу», — написал в своей статье автор ФНК Александр Карамышев.
В память о Риксене
«Символично, что субботний фан-променад на "Газпром Арене" посвятили продвижению социальных проектов. Приняли участие центры, которые занимаются борьбой с тяжелыми заболеваниями, помогают в адаптации подросткам и содействуют бездомным.
Символично потому, что за несколько дней до игры, 18 сентября, скончался бывший полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен. Бороться с боковым амиотрофическим склерозом он больше не мог. "Зенит" перед стартовым свистком устроил в память о своем бывшем полузащитнике минуту молчания.
Матч #ЗенитРубин начался с минуты молчания в память о бывшем полузащитнике "Зенита" Фернандо Риксене.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 сентября 2019 г.
18 сентября стало известно, что голландец скончался после продолжительной борьбы с болезнью.
В составе "Зенита" Риксен становился чемпионом России году и выигрывал Кубок УЕФА. pic.twitter.com/fNP8tUu1rW
Помимо этого главное фанатское объединение "Зенита" "Ландскрона" отмечала 39 лет с момента основания. На вираже перед игрой вывесили красочный баннер, из-за которого даже случилось небольшое возгорание. Его быстро потушили, но дым еще какое-то время висел под крышей Газпром Арены», — выделил предматчевый перформанс зенитовских фанов журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зимин.
Вопросов нет и без VAR
«Несмотря на в целом симпатичную игру с множеством игры на третьего, на ход на свободное пространство, за которой Плиев и Уремович порой не поспевали, "Зенит" не создал много моментов, но забил до перерыва 2 гола. Бригаде Карасёва сегодня помогал видеоарбитр, но лайнсмен Денис Березнов справлялся и без него: в случае с голом Дзюбы всё было совсем очевидно, а Дриусси он дал забить чисто из-за рекомендации "с VAR не уверен — не поднимай, посмотрят потом". Сразу после гола об офсайде он просигнализировал.
Яркий, но частенько ошибающийся в этом сезоне Юрий Дюпин оказался в центре внимания несмотря на то, что за тайм "Зенит" нанёс только один точный легитимный удар (тот самый ужасный выход в исполнении Шатова). Также вратарь пропустил 2 незасчитанных гола: первый он привёз на пару с Башкировым, при втором слишком рано завалился на перехват. "Зенит" чувствовал неуверенность вратаря, и вскоре после своего гола Артём поддавил Дюпина — Дриусси перехватил и снова отдал партнёру.
58 — БРРРРАНИСЛААААВ ИВАНОВИЧ! 1:0! #ЗенитРубин pic.twitter.com/Hc52oKVwzu— ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 21 сентября 2019 г.
Про Лунёва же вспоминать возможности не было. Да что там про Лунёва — про Ивановича с Ракицким тоже!» — отметил четкую работу VAR автор rusfootball.info Роман Гуськов.
Сутормин забил свои первые голы за «Зенит». Само собой, «Рубину», кому же еще?
«После того, как Дриусси из-за повреждения не смог выйти на второй тайм, казалось, что теперь у "Зенита" будут еще большие проблемы в атаке. Но на его место вышел Алексей Сутормин, который как раз переходом из "Рубина" этим летом устроил настоящий скандал в российском футболе.
Логично, что именно своей бывшей команде, за которую он не сыграл ни одной игры, Сутормин забил свой первый мяч за "Зенит". А затем и второй.
До него счет открыл Бранислав Иванович, получивший перед игрой приз за 100 игру в сине-бело-голубой футболке. После этого "Зенит" понесся добивать соперника — сначала отличился вышедший на замену Роберт Мак, которому нужно доказывать, что он достоин играть хотя бы время от времени. Затем очередной мяч после возвращения забил Олег Шатов. Близок был к очередному голу Артем Дзюба. Точнее, уже второму в этой встрече. Но Карасев снова его отменил — офсайд.
75 — СУТОРМИН! ДУБЛЬ! 3:0! #ЗенитРубин pic.twitter.com/8HIOnBrJVt— ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 21 сентября 2019 г.
Также очень круто сыграл Магомед Оздоев — 3 отбора, 3 удачные попытки отбора, голевая передача и два паса под удар. Лучшим игроком матча признали все же Сутормина. Еще одна ироничная история, связанная с ним и "Рубином". Ну а казанцы проваливают очередной матч и проваливаются еще ниже. Это их пятое поражение в шести последних играх. Кажется, мотивационные речи Шаронова перестают работать», — подвела итоги редакция Sport 24.
«Зенит». По восходящей
«Петербуржцы настолько хотели отличиться, что периодически на полтакта опережали события и оказывались в офсайде (шесть (!) раз за игру!). Особенно жаль, что VAR лишил (справедливо, надо признать) гола Артема Дзюбу, великолепно ассистировавшего партнерам. Ну а мимика нападающего петербургской команды должна золотым фондом войти в архивы российского телевидения — так же, как памятная реакция Турбина на попадание мячом Малкома.
"Зенит" идет по восходящей: после тяжелых побед на "Спартаком" и "Арсеналом" и трудовой ничьей с "Лионом" на легких ногах и при вдохновенной игре достигнут успех в поединке с "Рубином". Очевидно, что Семак выводил команду на пик формы к середине осени, а именно к ключевым матчам в Лиге чемпионов и важнейшим встречами в чемпионате России с "Локомотивом", "Уралом", "Ростовом", "Крыльями Советов" и ЦСКА. Ждём продолжения банкета?
Единственным разочарованием стала работа Матч ТВ. На мой взгляд, поединки с участием зенитовцев должны обслуживать истинно петербургские комментаторы — Геннадий Орлов и Павел Богданов. А то, как сейчас происходят назначения на канале, вызывает большие вопросы.
И тем не менее петербуржцы создали нам прекрасное настроение. Впереди матчи в Красноярске и в Москве. Идем по восходящей!» — говорится в материале bobsoccer.ru.