В Питере — пять! Сутормин сделал дубль в ворота своей бывшей команды

«Зенит» разгромил «Рубин» в домашнем матче 10-го тура чемпионата России со счетом 5:0. В составе победителей дубль оформил Алексей Сутормин. Также голами отметились Бранислав Иванович, Робер Мак и Олег Шатов. Нападающий Артем Дзюаба сделал две результативные передачи.

«Рубин» растерзан чемпионом

«Примерно час казанцы не без помощи удачи сдерживали наступление чемпиона. Еще по ходу первого тайма Карасев дважды отменял голы в ворота Дюпина за авторством Дзюбы и Дриусси. "Зенит" наиграл на гол, но отдыхать команды ушли при нулях на табло. В перерыве аргентинца сменил Сутормин, а казанцы начали уставать и рассыпаться.

Начало разгрому положил Иванович, замкнувший подачу Шатова со штрафного. А дальше процесс пошел. Несколько минут спустя Сутормин замкнул подачу Оздоева, затем он же отличился после кросса Дзюбы. "Рубин" словно боксер на ринге с каждым пропущенным ударом все хуже держал концентрацию, зевая новые пробоины. Замены гостей не сработали, а вышедший у хозяев Мак вскоре забил четвертый. Снова Дзюба выступил в роли ассистента, с словак прошил Дюпина.

Несколько минут спустя могли повторить хозяева. Дюпин на сей раз удар Мака после паса Дзюбы парировал, но Шатов добил, оформив пятый. Мог бы и Дзюба вписать свое имя на табло, но в третий раз VAR лишил "Зенит" гола. Однако и пяти хватило с запасом. И если питерцы могут себе за матч поставить твердую пятерку по числу голов, то гости выглядели по числу своих нулевыми — никак впереди и безобразно сзади. Надо срочно что-то менять казанскому клубу», — написал в своей статье автор ФНК Александр Карамышев.

В память о Риксене

«Символично, что субботний фан-променад на "Газпром Арене" посвятили продвижению социальных проектов. Приняли участие центры, которые занимаются борьбой с тяжелыми заболеваниями, помогают в адаптации подросткам и содействуют бездомным.

Символично потому, что за несколько дней до игры, 18 сентября, скончался бывший полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен. Бороться с боковым амиотрофическим склерозом он больше не мог. "Зенит" перед стартовым свистком устроил в память о своем бывшем полузащитнике минуту молчания.

Матч #ЗенитРубин начался с минуты молчания в память о бывшем полузащитнике "Зенита" Фернандо Риксене.

18 сентября стало известно, что голландец скончался после продолжительной борьбы с болезнью.

В составе "Зенита" Риксен становился чемпионом России году и выигрывал Кубок УЕФА. pic.twitter.com/fNP8tUu1rW — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 сентября 2019 г.

Помимо этого главное фанатское объединение "Зенита" "Ландскрона" отмечала 39 лет с момента основания. На вираже перед игрой вывесили красочный баннер, из-за которого даже случилось небольшое возгорание. Его быстро потушили, но дым еще какое-то время висел под крышей Газпром Арены», — выделил предматчевый перформанс зенитовских фанов журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зимин.

Вопросов нет и без VAR

«Несмотря на в целом симпатичную игру с множеством игры на третьего, на ход на свободное пространство, за которой Плиев и Уремович порой не поспевали, "Зенит" не создал много моментов, но забил до перерыва 2 гола. Бригаде Карасёва сегодня помогал видеоарбитр, но лайнсмен Денис Березнов справлялся и без него: в случае с голом Дзюбы всё было совсем очевидно, а Дриусси он дал забить чисто из-за рекомендации "с VAR не уверен — не поднимай, посмотрят потом". Сразу после гола об офсайде он просигнализировал.

Яркий, но частенько ошибающийся в этом сезоне Юрий Дюпин оказался в центре внимания несмотря на то, что за тайм "Зенит" нанёс только один точный легитимный удар (тот самый ужасный выход в исполнении Шатова). Также вратарь пропустил 2 незасчитанных гола: первый он привёз на пару с Башкировым, при втором слишком рано завалился на перехват. "Зенит" чувствовал неуверенность вратаря, и вскоре после своего гола Артём поддавил Дюпина — Дриусси перехватил и снова отдал партнёру.

Про Лунёва же вспоминать возможности не было. Да что там про Лунёва — про Ивановича с Ракицким тоже!» — отметил четкую работу VAR автор rusfootball.info Роман Гуськов.

Сутормин забил свои первые голы за «Зенит». Само собой, «Рубину», кому же еще?

«После того, как Дриусси из-за повреждения не смог выйти на второй тайм, казалось, что теперь у "Зенита" будут еще большие проблемы в атаке. Но на его место вышел Алексей Сутормин, который как раз переходом из "Рубина" этим летом устроил настоящий скандал в российском футболе.

Логично, что именно своей бывшей команде, за которую он не сыграл ни одной игры, Сутормин забил свой первый мяч за "Зенит". А затем и второй.

До него счет открыл Бранислав Иванович, получивший перед игрой приз за 100 игру в сине-бело-голубой футболке. После этого "Зенит" понесся добивать соперника — сначала отличился вышедший на замену Роберт Мак, которому нужно доказывать, что он достоин играть хотя бы время от времени. Затем очередной мяч после возвращения забил Олег Шатов. Близок был к очередному голу Артем Дзюба. Точнее, уже второму в этой встрече. Но Карасев снова его отменил — офсайд.

Также очень круто сыграл Магомед Оздоев — 3 отбора, 3 удачные попытки отбора, голевая передача и два паса под удар. Лучшим игроком матча признали все же Сутормина. Еще одна ироничная история, связанная с ним и "Рубином". Ну а казанцы проваливают очередной матч и проваливаются еще ниже. Это их пятое поражение в шести последних играх. Кажется, мотивационные речи Шаронова перестают работать», — подвела итоги редакция Sport 24.

«Зенит». По восходящей

«Петербуржцы настолько хотели отличиться, что периодически на полтакта опережали события и оказывались в офсайде (шесть (!) раз за игру!). Особенно жаль, что VAR лишил (справедливо, надо признать) гола Артема Дзюбу, великолепно ассистировавшего партнерам. Ну а мимика нападающего петербургской команды должна золотым фондом войти в архивы российского телевидения — так же, как памятная реакция Турбина на попадание мячом Малкома.

"Зенит" идет по восходящей: после тяжелых побед на "Спартаком" и "Арсеналом" и трудовой ничьей с "Лионом" на легких ногах и при вдохновенной игре достигнут успех в поединке с "Рубином". Очевидно, что Семак выводил команду на пик формы к середине осени, а именно к ключевым матчам в Лиге чемпионов и важнейшим встречами в чемпионате России с "Локомотивом", "Уралом", "Ростовом", "Крыльями Советов" и ЦСКА. Ждём продолжения банкета?

Единственным разочарованием стала работа Матч ТВ. На мой взгляд, поединки с участием зенитовцев должны обслуживать истинно петербургские комментаторы — Геннадий Орлов и Павел Богданов. А то, как сейчас происходят назначения на канале, вызывает большие вопросы.

И тем не менее петербуржцы создали нам прекрасное настроение. Впереди матчи в Красноярске и в Москве. Идем по восходящей!» — говорится в материале bobsoccer.ru.

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