прогноз на матч 18-го тура ФНЛ, ставка за 2.25

21 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Волга». Начало встречи — в 9:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Енисей»

Турнирное положение: «Енисей» занимает 15-е место в Первой лиге чемпионата России, набрав 17 очков.

Последние матчи: В последней игре российского первенства «Енисей» переиграл «Сочи» (3:0). В составе победителей по голу забили Александр Ломакин, Андреа Чуканов и Родион Печура.

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «Енисею» удалось прервать проигрышную серию из четырёх матчей. Команда ранее уступила «Нижнему Новгороду» (1:2), «Ленинградцу» (0:3), «СКА-Хабаровску» (0:3), «Торпедо» (1:2).

«Волга»

Турнирное положение: «Волга» из Ульяновска опустилась с 8-го на 10-е место чемпионата России, набрав 22 очка в 19 играх.

Последние матчи: волжане в рамках 19-го тура с минимальным счётом уступили московскому «Торпедо» (0:1).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах Первой лиги «Волга» одержала победы над «Чертаново» (5:1), «Велесом» (1:0), сыграла вничью с «Текстильщиком» (1:1) и уступила «Уралу» (0:2).

Статистика для ставок

«Енисей» занимает 15-е место в ФНЛ

«Волга» занимает 10-е место в ФНЛ

В этом сезоне «Волга» и «Енисей» ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Енисея» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.20. Ничья оценивается в 3.30. На победу «Волги» — 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.80.

Прогноз: «Енисей» прервал серию из четырёх поражений, однако одна победа над «Сочи» ещё не говорит о полном преодолении кризиса. «Волга» выглядит более стабильным коллективом на дистанции и набрала на пять очков больше соперника. Ульяновцы способны воспользоваться проблемами красноярцев и как минимум увезти одно очко.

2.25 Фора «Волги» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Енисей» — «Волга» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «Волги» (0) с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Обе команды в последнее время не отличаются стабильностью в атаке. «Волга» в четырёх последних матчах дважды не смогла забить, а «Енисей» до разгрома «Сочи» испытывал серьёзные проблемы с результативностью. С учётом турнирной ситуации гости вряд ли станут форсировать события, поэтому встреча может получиться осторожной и не слишком результативной.

1.80 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Енисей» — «Волга» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.80.