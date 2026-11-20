21 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Волга». Начало встречи — в 9:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Енисей»
Турнирное положение: «Енисей» занимает 15-е место в Первой лиге чемпионата России, набрав 17 очков.
Последние матчи: В последней игре российского первенства «Енисей» переиграл «Сочи» (3:0). В составе победителей по голу забили Александр Ломакин, Андреа Чуканов и Родион Печура.
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Енисею» удалось прервать проигрышную серию из четырёх матчей. Команда ранее уступила «Нижнему Новгороду» (1:2), «Ленинградцу» (0:3), «СКА-Хабаровску» (0:3), «Торпедо» (1:2).
«Волга»
Турнирное положение: «Волга» из Ульяновска опустилась с 8-го на 10-е место чемпионата России, набрав 22 очка в 19 играх.
Последние матчи: волжане в рамках 19-го тура с минимальным счётом уступили московскому «Торпедо» (0:1).
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах Первой лиги «Волга» одержала победы над «Чертаново» (5:1), «Велесом» (1:0), сыграла вничью с «Текстильщиком» (1:1) и уступила «Уралу» (0:2).
Статистика для ставок
- «Енисей» занимает 15-е место в ФНЛ
- «Волга» занимает 10-е место в ФНЛ
- В этом сезоне «Волга» и «Енисей» ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Енисея» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.20. Ничья оценивается в 3.30. На победу «Волги» — 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.80.
Прогноз: «Енисей» прервал серию из четырёх поражений, однако одна победа над «Сочи» ещё не говорит о полном преодолении кризиса. «Волга» выглядит более стабильным коллективом на дистанции и набрала на пять очков больше соперника. Ульяновцы способны воспользоваться проблемами красноярцев и как минимум увезти одно очко.
Ставка: Фора «Волги» (0) с коэффициентом 2.25.
Прогноз: Обе команды в последнее время не отличаются стабильностью в атаке. «Волга» в четырёх последних матчах дважды не смогла забить, а «Енисей» до разгрома «Сочи» испытывал серьёзные проблемы с результативностью. С учётом турнирной ситуации гости вряд ли станут форсировать события, поэтому встреча может получиться осторожной и не слишком результативной.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.80.