РПЛ. Очередное поражение «Спартака», «Зенит» примет «Рубин»

«Уфа» — «Спартак» 1:0
«Спартак» потерпел поражение от «Уфы» в выездном матче десятого тура российской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Подопечные Вадима Евсеева вышли на 13-й минуте. Александр Сухов сделал передачу вперед на Вячеслава Кротова, тот с правого края ворвался в штрафую и прострелил во вратарскую, а Николай Рассказов срезал мяч в свои ворота.
На 30-й минуте Рассказов едва не срезал второй мяч в свои ворота, но в этот раз мяч от его головы угодил в штангу.
В целом «красно-белые» владели инициативой, но отыграться не сумели. Для них это уже третье подряд поражение в чемпионате России.
В турнирной таблице РПЛ «Уфа» поднялась на шестое место (14 очков), а «Спартак» опустился на седьмое (14 очков).
«Ахмат» — «Крылья Советов»
21 сентября, 14:00 мск
«Зенит» — «Рубин»
21 сентября, 19:00 мск
«Тамбов» — «Ростов»
21 сентября, 19:00 мск
«Оренбург» — «Локомотив»
22 сентября, 11:30 мск
«Динамо» — «Сочи»
22 сентября, 14:00 мск
«Арсенал» — «Урал»
22 сентября, 16:30 мск