25 октября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Волга» и «Велес». Начало встречи — в 13:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.
«Волга»
Турнирное положение: «Волга» из Ульяновска расположилась на 10-й строчке чемпионата России, набрав 18 очков в 15 играх.
Последние матчи: волжане в рамках 14-го тура переиграли на выезде «СКА-Хабаровск» (2:1).
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Волга» выдает беспроигрышную серию из четырёх матчей, одержав три победы и сыграв одну встречу вничью.
«Велес»
Турнирное положение: «Велес» занимает четвёртое место в ФНЛ, набрав 27 очков в 15 матчах.
Последние матчи: В рамках 14-го тура российского первенства «Велес» сыграл вничью (1:1).
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Велес» одержал одну победу, сыграл две встречи вничью и в двух поединках потерпел поражение.
Статистика для ставок
- «Велес» занимает 4-е место в ФНЛ
- «Волга» занимает 10-е место в ФНЛ
- В этом сезоне «Волга» обыграла «Велес» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Волги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.13. Ничья оценивается в 3.30. На победу «Велеса» — 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.70.
Прогноз: В последних четырёх очных матчах «Волга» одержала четыре победы над «Велесом». Волжане в среднем забивают по два мяча.
Ставка: Победа «Волги» с коэффициентом 2.13.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.10.