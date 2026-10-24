Волжане снова возьмут три очка в поединке против «Велеса»?

прогноз на матч 15-го тура ФНЛ, ставка за 2.13

25 октября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Волга» и «Велес». Начало встречи — в 13:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

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«Волга»

Турнирное положение: «Волга» из Ульяновска расположилась на 10-й строчке чемпионата России, набрав 18 очков в 15 играх.

Последние матчи: волжане в рамках 14-го тура переиграли на выезде «СКА-Хабаровск» (2:1).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: «Волга» выдает беспроигрышную серию из четырёх матчей, одержав три победы и сыграв одну встречу вничью.

«Велес»

Турнирное положение: «Велес» занимает четвёртое место в ФНЛ, набрав 27 очков в 15 матчах.

Последние матчи: В рамках 14-го тура российского первенства «Велес» сыграл вничью (1:1).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Велес» одержал одну победу, сыграл две встречи вничью и в двух поединках потерпел поражение.

Статистика для ставок

«Велес» занимает 4-е место в ФНЛ

«Волга» занимает 10-е место в ФНЛ

В этом сезоне «Волга» обыграла «Велес» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Волги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.13. Ничья оценивается в 3.30. На победу «Велеса» — 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.70.

Прогноз: В последних четырёх очных матчах «Волга» одержала четыре победы над «Велесом». Волжане в среднем забивают по два мяча.

2.13 Победа «Волги» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Волга» — «Велес» принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Победа «Волги» с коэффициентом 2.13.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.10 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Волга» — «Велес» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.10.