«Барселоне» давно пора уволить Вальверде

В 5-м туре испанской Примеры «Гранада» победила дома «Барселону» со счетом 2:0. Приводим самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

«Барселона» разучилась играть в гостях

«В этом сезоне "Барселона" хорошо играла на своем поле, но на выезде ее не узнать. Поражение в стартовом туре сезона от "Атлетика" сопровождалось ничьим в гостях с "Осасуной" и "Боруссией" Дортмунд, а теперь у нее в этой нежелательной коллекции есть поражение в Гранаде. Команде в текущей кампании Примеры также не удается отыграть хотя бы один поединок "на ноль" — она пропустила девять мячей в шести матчах», — констатирует в материале ESPN Сэм Марсден.

«Но хуже всего в этой неудаче было то, насколько слабо выглядели гости: они по-настоящему так и не побеспокоили хозяев, а их первый удар в створ состоялся за 10 минут до конца матча благодаря Лионелю Месси.

Луис Суарес выглядел потерянным, Серхи Роберто — не в своей тарелке, и между игроками, похоже, не было понимания — не то, что вы часто говорите о сторонах игры каталонцев. Эрнесто Вальверде, похоже, предан определенным игрокам, когда, возможно, ему стоит искать другие варианты. Его замены, какими бы очевидными они ни были, вызывали отчаяние».

Аура непобедимости «Барселоны» закончилась

«В течение 90 минут "Барса" нанесла один единственный удар в створ, и в раздевалке было ощущение, что это худшее выступление в эпоху Вальверде, причем ряд футболистов даже заявляли, что это была самая низкая точка с тех пор, как они надели футболку этого клуба. Это привело к ощущению в раздевалке команды, что аура непобедимости, которой они когда-то наслаждались, теперь закончилась», — пишет на страницах AS Хавьер Мигель.

«"Они больше не уважают нас", — сказал один игрок после матчей, а другой, возвращаясь в Барселону, подытожил чувство бессилия: "Мы стали командой, которая играет без души". Антуан Гризманн не смог нанести ни одного удара по воротам в своих шести выездных поединках в качестве игрока "Барселоны", и хотя Вальверде был вынужден справляться с отсутствием Месси, Суареса и Усмана Дембеле, по сути полагаясь на 16-летнего Ансу Фати и коллегу-выпускник по академии Карлеса Переса, трансферная политика клуба находится под пристальным вниманием».

«Гранада» стала лидером Примеры

«В этом сезоне "Барса" взяла одно очко в трех выездных матчах Примеры, а в середине недели довольствовалась нулевой ничьей в Дортмунде против "Боруссии" в Лиге чемпионов. Недостаточная физическая форма Месси обнажила слабые места в команде, а значит по поводу Вальверде будут продолжать задаваться вопросы. Замечательное начало сезона "Гранады" означает, что она стала лидером в таблице, но каталонцы находятся всего в трех очках, несмотря на их проблемы как в спине, так и в атаке», — отмечает Джейми Смит в отчете Goal.com о поединке.

«Хозяева неизбежно меньше держали мяч, ем соперник, но энергичная игра Янгеля Эрреры помог держать чемпиона в страхе: в его активе четыре отбора, четыре перехвата и два блока — столько же, сколько сделали все остальные на поле по всем трем оборонительным показателям, прежде чем на 83-й минуте ушел на замену.

Если бы не травмы Месси и Дембеле, Перес, несомненно, был бы далек от основы "Барселоны". Еще одно вялое выступление 21-летнего игрока показало, почему клуб так стремился вернуть Неймара из Парижа, так как, кроме Месси, отсутствие звезд в атаке очевидно. Переса заменили в перерыве на еще одного проспекта Фати, хотя убрать с поля могли такого же незаметного Гризманна».

Вальверде задержался в «Барселоне»

«Нельзя сохранять наставника, которые два года кряду проигрывает в плей-офф Лиги чемпионов с разгромным счетом, выиграв первый матч. Нельзя понять то, что в центре обороны столь мало вариантов, а подписание центрбека летом не было приоритетом, равно как выглядит бессмысленным, что когда в трех гостевых матчах кряду соперник успешно перекрывает передачи твоего молодого полузащитника Френки де Йонга, ты ничего не меняешь, чтобы найти решение. Нелогично проводить два поединка в этом сезоне со слабым фулбеком Нелсоном Семеду, когда он показывает, что не соответствует нужному уровню», — пишет на страницах Marca Хайме Ринкон.

«Это плохо для раздевалки, что у игрока, Усмана Дембеле, столь неорганизованная жизнь и многочисленные проявления недисциплинированности, но он все еще получает шанс, когда это позволяют травмы, равно как и нет рационального объяснения, что еще один футболист, Карлес Аленья, может впервые в текущем сезоне появиться в старте, но затем исчезает из заявки. Непонятно, почему в основе при этом, когда на выезде у тебя две ничьи и гостевое поражение, центрхав Иван Ракитич, которого ты хотел продать, а также попросту исчезнувший на поле в двух прошлых поединках Серхи Роберто, тогда как Артур провел два классных матча.

Сегодня, "Барселона" играет хуже, чем когда-либо, она потеряла свои уникальные показатели в Примере и оставляет за собой прежние сомнения в Лиге чемпионов с несбалансированным составом, с зависимостью от 16-летнего юноши и все тем же парнем, что и всегда, который с возрастом все больше похож на человека, но все равно должен спасти команду. За исключением национального первенства, Вальверде не способен возродить коллектив, уровень его игры и результатов — он растерял все возможное доверие, а его способность реагировать равна нулю. Что еще должно случиться, чтобы клуб решил сменить наставника?». 0