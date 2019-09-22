«Ростов» Карпина получил двушку от Мелкадзе и отпустил «Зенит»

Пока главная сенсация 10-го тура произошла в Саранске, где «Тамбов» победил «Ростов» со счетом 2:1. 22-летний форвард «Тамбова» Георгий Мелкадзе, взятый в аренду у «Спартака», сделал дубль, открыв счет голам в РПЛ.

Мелкадзе разорвал «Ростов»! До этого он никогда не забивал в РПЛ

«Веселье началось с 37-й минуты. Сначала главный неудачник матча Попов промахнулся мимо пустых ворот с трех метров. Мяч перед ударом прыгал, но едва ли это может служить оправданием для игрока уровня РПЛ.

Меньше чем через полторы минуты "Тамбов" наказал "Ростов". Тот самый Мелкадзе, не так давно покинувший "Спартак" с вагоном хейта от красно-белых болельщиков, все сделал сам: обокрал Чистякова, убежал в штрафную и пробил по воротам. С рикошетом от Сигурдссона мяч залетел в ворота. Есть первый гол за "Тамбов"! Да и не только за "Тамбов", а первый в РПЛ вообще — до этого у него было "0+0" в 40 матчах. И это при том, что в премьер-лиге Георгий дебютировал в 2015 году.

На этом Мелкадзе не остановился. После перерыва он бабахнул из-за штрафной точно в нижний левый угол — у Бабурина просто не было шансов. Защитники "Ростова", как и болельщики "Спартака", такого от Мелкадзе не ожидали, поэтому, наверное, и дали тому пробить. Через четыре минуты Александр Григорян от греха подальше заменил героя: к хет-трику Георгия страна еще не готова», — выделил неожиданный дубль Мелкадзе корреспондент «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев.

РПЛ больше не будет прежней: Мелкадзе наконец-то забил

«Мы долго этого ждали: Георгий Мелкадзе наконец-то забил в РПЛ. Он дебютировал в Премьер-лиге больше 4,5 лет назад — в мае 2015-го, в матче "Спартака" и ЦСКА (армейцы выиграли 4:0). Первые голы — сегодня, в сентябре 2019-го, в ворота "Ростова" Карпина.

Ростовчане открыли счет, Шомуродов забил 8-й гол в сезоне. Но еще до перерыва Мелкадзе перехватил мяч в центре поля, дошел до штрафной и правой ногой послал мяч мимо Егора Бабурина. А во втором тайме Мелкадзе сделал дубль — плотный удар из-за пределов штрафной. Гол стал победным: команда Григоряна обыграла одного из лидеров чемпионата — 2:1.

Самого Георгия совсем недавно спросили во время лайва в инстаграме, что мешает ему забить в чемпионате России. "Психологический барьер", — коротко ответил Мелкадзе. Теперь голы пойдут?» — говорится в материале Sports.

«Тамбов» сенсационно обыграл «Ростов»

«Матч в Саранске между "Тамбовом" и "Ростовом" подарил нам громкую сенсацию. Команда Александра Григоряна, находившаяся перед началом игры на последнем месте в турнирной таблице, обыграла коллектив, входивший в лидирующую тройку. Причём, победа тамбовчан получилась волевой. У них ещё в дебюте первого тайма была прекрасная возможность выйти вперёд, но Костюков не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

Ростовчане ожидаемо быстро завладели территориальным преимуществом, которое в середине первой сорокапятиминутки им удалось воплотить в забитый мяч. Отличился Шомуродов. Чуть позже у Попова был роскошный шанс удвоить перевес в счёте команды Валерия Карпина, однако Ивелин умудрился промахнуться по пустым воротам. Вместо этого клуб с берегов Дона тут же "привёз" гол в собственные ворота. Мелкадзе воспользовался ошибкой Чистякова и поразил владения Бабурина. А по истечении часа игрового времени номинальные хозяева вышли вперёд.

Теперь уже Сигурдссон допустил грубую ошибку в передаче, которой воспользовался всё тот же Мелкадзе и оформил дубль. Вот так Георгий, до этого не забивавший на уровне РПЛ, смог сразу двумя результативными выстрелами прервать свою "засуху". Исправить ситуацию в оставшиеся тридцать с лишним минут ростовчане не смогли, хотя атаковали они практически беспрерывно. Отличный матч провела команда Григоряна. Она организованно сыграла в обороне, не дав группе атаки "Ростова" сыграть на максимуме своих возможностей. Также тамбовчане здорово находили возможности для организации ответных контратак. Ростовчане же сыграли невразумительно.

Этот матч показал, что при всей яркости Ерёменко и результативности Шомуродова ключевым игроком нынешнего "Ростова" является Норманн, который отсутствовал из-за травмы. Матиас даёт баланс полузащите, здорово разгоняет атаки, умеет находить нестандартные ходы, хорош и в оборонительной работе. Заменивший норвежца Глебов весь этот спектр услуг предоставить команде Карпина не смог. В итоге, она сбивалась на постоянные кроссы, коих за матч набралось аж тридцать четыре штуки, и не продемонстрировала привычную атакующую изобретательность» , — отметил сенсационность исхода поединка автор ФНК Андрей Жаркой.

Спасибо «Тамбову», что разбудил Мелкадзе

«Георгию Мелкадзе — 22 года. С 2008 года он находится в системе 'Спартака' и за это время спрогрессировал до первой команды. При этом гол Мелкадзе в РПЛ случился только сейчас и не в составе 'Спартака'.

Мелкадзе забивал за молодежный состав и 'Спартак-2' (21 гол в ФНЛ), а в 2015 году дебютировал в РПЛ. В 2017 году его отправили в аренду в 'Тосно'. Там он провел 21 матч в РПЛ, выиграл Кубок России, но так и не забил в Премьер-лиге. Еще одна попытка заиграть на высоком уровне — аренда в 'Тамбов'. Удачно: голы пришли уже во втором матче за новую команду.

Итого: с 2015 года Мелкадзе провел в РПЛ 40 матчей и ни разу не забил. Прорвало на 41-й матч. Пострадал 'Ростов: сначала Мелкадзе помог рикошет от Чистякова, потом он разобрался сам, пробив из-за штрафной площади», — привел статистику Мелкадзе 'Гол'.

Мелкадзе забивал везде, кроме РПЛ

«С января 2016 года Мелкадзе стал регулярным участником заявки Спартака на матч. Дмитрий Аленичев редко выпускал Георгия на поле, при этом не давал ему много играть и в ФНЛ. Прогресс остановился. Аренда в Тосно на новый сезон выглядела как спасительный круг, за который Мелкадзе и схватился. Тем более, что в клубе из Ленинградской области работал его старый знакомый Владимир Бесчастных. Мелкадзе стал играть за Тосно с самого первого тура и в общей сложности набрал 21 матч. Да, в коллекции Георгия появилась строчка о победе в Кубке России, но голы в РПЛ не шли.

А за молодежную сборную все получалось. Мелкадзе вызывался на регулярной основе и забил в каждом втором матче (8 голов в 16 встречах).

Массимо Каррера даже не привлекал Георгия к тренировкам с основным составом. Зато Олег Кононов после первого просмотренного матча Спартака-2 сразу сказал игроку, что зимой он перебирается в главную команду красно-белых.

41 матч потребовался нападающему, чтобы открыть счет голам в РПЛ. И сразу дубль, и сразу в ворота лидера чемпионата. На зимнем сборе Мелкадзе в интервью Чемпионату говорил, что ему надо как можно быстрее забить за Спартак, чтобы прорвало. Сегодня его действительно прорвало, но за другую команду. Ну что? Цорн теперь может не продлевать Шюррле?» — написал в своем материале автор Rusfootball.info Андрей Мордовин.

0