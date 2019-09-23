Очередная потеря «Локо». Семин победил на Урале, но может лишиться Крыховяка

«Локомотив» нанес поражение «Оренбургу» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России. На 10-й минуте счет открыл полузащитник москвичей Дмитрий Баринов. В начале второго тайма Федор Смолов увеличил преимущество железнодорожников, реализовав пенальти. На 69-й минуте первый гол за «Оренбург» забил Филип Рогич. Спустя 19 минут вышедший на замену Эдер забил третий мяч гостей. Точку в матче в компенсированное арбитром время поставил Артем Кулишев.

Бодрое начало «Локо»

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко изучает схему, выбранную Юрием Семиным на матч в Оренбурге и отмечает образовавшуюся связку в полузащите.

«Тактическую схему с главной изюминкой — Серкейрой Мурило в роли опорного полузащитника — наставник "Локомотива" использовал и в поединке с "Оренбургом". Действительно, зачем отказываться от того, что так здорово сработало на уровне Лиги чемпионов?

Единственным изменением в стартовом составе красно-зеленых стало появление на правом фланге обороны Дмитрия Живоглядова. По этой причине Владислав Игнатьев переместился на противоположную бровку, а из "основы" выпал Мачей Рыбус.

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Обе команды начали игру достаточно живо, стараясь не тратить время на розыгрыш мяча в середине поля. "Оренбург", казалось, готов атаковать более основательно, однако гости весьма оперативно нарушили равновесие в счете, а с ним, вероятно, и стратегические задумки соперника. Вновь блестяще сработала пара центральных хавбеков железнодорожников, отличившихся в матче с "Байером".

Почувствовав надежный тыл в лице Мурило, Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк получили значительную свободу для проявления своих атакующих способностей. Поляк и без того неслабо "зажигал" в нынешнем сезоне, а теперь и вовсе превратился в бесспорного лидера "Локо". В быстром контрвыпаде на десятой минуте он сыграл роль ассистента, удобно набросив мяч на голову Баринову, который четко уложил мяч в ворота».

«Оренбург» не сдавался

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев фиксирует, что хозяева не были мальчиками для битья и активно сопротивлялись, имея шансы сравнять счет до перерыва.

«Локомотив показал впечатляющий КПД, так как это был его первый полноценный голевой момент. В свою очередь подопечным Владимира Федотова в завершающей стадии атаки эффективности не хватало.

Прежде всего, шведскому дебютанту Рогичу, который и со "второго этажа" из хорошей позиции атаковал, и точно в руки Гильерме бил после неожиданного рикошета в штрафной. Был еще прострел Терехова, когда мяч пролетел через площадь ворот, так что отдавать победу фавориту "Оренбург" не собирался.

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Хотя, и пропустить до перерыва хозяева могли. Их простил Жемалетдинов, который здорово поймал защитника на замахе, но не попал в угол. Едва же началась вторая половина, как Шахов совершил фол по неосторожности, попав по ноге оказавшегося первым на мяче Жоау Мариу. Смолов пробил с "точки" безупречно, не оставив шансов угадавшему направление удара Климовичу».

Земля уходит из-под ног

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов считает, что вынужденная замена Крыховяка едва не стала переломным моментом игры, почти позволившим хозяевам спастись.

«Ничто не предвещало беды: "Локомотив" вёл в 2 мяча, грозился опасными контратаками, но монструозный Крыховяк, который держит и тащит команду весь сезон, покинул поле, даже не дождавшись замены. Кажется, команда оказалась просто в шоке, не понимая, как вообще можно играть без Гжегожа.

Важность потери почувствовалась быстрее и больнее, чем должна была: Малых снова нашёл навесом Рогича, а тот оказался вообще никем не прикрыт. Живоглядов переключился на другого соперника, а Жемалетдинов ему не помог. Понятно почему — изначально Дмитрий как раз контролировал Рогича 1 в 1. Возвращение в футбол для Коломейцева получилось жёстким.

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Казалось, что вот-вот "Локомотив" поплывёт без лидера психологически, накатит лигочемпионская усталость, но оказалось, что гости не играли на полную. Попав в опасное положение, они сумели включиться, отодвинуть игру от своих ворот и заставили "Оренбург" обороняться».

Горячая концовка

Автор «Спорта День за Днем» Веня Пьянов фиксирует насыщенную событиями концовку матча в Оренбурге.

«В горячей концовке "Оренбург" претендовал на пенальти после падения Артема Кулишева в борьбе с Игнатьевым, а "Локомотив" забил третий гол. Эдер, поменявший Смолова, послал мяч в сетку кивком головы после подачи Жоау Мариу со штрафного. Грубую ошибку на выходе допустил Климович.

У "железнодорожников" оказалось достаточно сил и класса, чтобы контролем мяча сбить настрой "Оренбурга". Гол Кулишева на 90+2-й минуте снова подарил хозяевам надежду, вот только им не хватило времени, чтобы что-то еще создать. Второй тайм по ударам остался за гостями — 12:11 (в створ — 4:3).

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Семин победил в родном городе, где год назад в честь него была установлена скульптура. "Локомотив" по-прежнему отстает от лидера чемпионата "Зенита" на три очка. В следующем туре (суббота, 28 сентября) два участника Лиги чемпионов сыграют между собой в Москве».

Вездесущий Крыховяк

Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко нахваливает польского легионера «Локомотива», ставшего одним из важнейших игроков матча.

«У Крыховяка есть одно качество, нетипичное для высокооплачивыемых легионеров РПЛ — яростное стремление быть везде, успеть всюду. Завидная выносливость позволяет ему покрывать огромные дистанции и, дисциплинированно отрабатывая в защите, сохранять силы для определяющих ходов в атаке.

О диапазоне действий Крыховяка исчерпывающе скажут четыре момента из первого тайма:

1) на поляке хозяева заработали два первых фола в матче;

2) Крыховяк блокировал опасный удар Малых с угла штрафной;

3) в его активе потенциально голевой пас на Жемалетдинова (последний совсем немного промахнулся);

4) но самое важное действие 45-минутки Крыховяк совершил на 10-й минуте — после такого роскошного навеса Баринов не имел права промазать; он и забил.

Замена в конце матча — результат повреждения в комплекте с усталостью. Между финальным свистком в Леверкузене и первым в Оренбурге прошло всего 83 часа. Портал whoscored оценил работу седьмого номера "Локо" восьмёркой. У Жоау Марио балл на 0,1 выше, у Баринова — на 0,3. Равиль Сабитов в эфире "Матч Премьер" признал Крыховяка лучшим игроком матча.

Огненную концовку — гол хозяев в компенсированное время при счёте 1:3 — Гжегож посмотрел со скамейки. Но в том, что и следующий матч он начнёт на поле, практически нет сомнений. Если, конечно, доктора пустят».

Лучший легионер чемпионата

Автор Soccer.ru Вадим Багров также отдает должное поляку, считая его одним из самых заметных игроков РПЛ.

«Когда москвичи повели 0:2 против "Оренбурга", поляк попросил замену — хочется верить, перестраховался, не думал, что без него "Локомотив" устроит качели и рискнет потерей очков. Гол Эдера случился вовремя, подстраховал от осечки после чудесного выездного матча в Лиге чемпионов.

Крыховяк на данный момент кажется самым сильным и высокопрофессиональным иностранцем в РПЛ. Успевает выполнять не совсем свою работу — забивает мячи, успевает помогать в обороне, где явно есть проблемы. Конечно, и Гжегош со своим верным напарником Бариновым ошибались несколько раз, "Локомотив" не без греха. Но с характером и культурой игры. У них три выездных победы подряд — 0:1, 1:2 и 2:3, а впереди Кубок России — матч против "Балтики", в котором Крыховяк может отдохнуть.

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Но важно, чтобы хавбек был полностью готов к субботней игре против "Зенита", а затем — сложнейшей домашней битве с "Атлетико". Так что почивать на лаврах поляку рано, хотя приз лучшего игрока матча против "Оренбурга" заслужил полностью.

Причем сказал, что это награда всей команды и хочет подарить ее своему отцу за все, что он для сына делает. "Локомотиву" достался прекрасный зрелый футболист, который умеет взять инициативу на себя, и с уважением относится к месту работы». 0