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    МЮ, возможно, впустую потратил еще один год

    Реакция прессы на матч «Вест Хэм» — «МЮ»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
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    В рамках шестого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» со счетом 2:0 победил на своем поле «Манчестер Юнайтед». Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Вялый «МЮ» проиграл набравшему форму «Вест Хэму»

    «Маркус Рашфорд, который до этого поединка провел пять матчей без гола с игры, выглядел неуверенно, не сумев нанести ни одного удара, прежде чем был заменен спустя час после начала игры. Эта травма глубоко разочаровывающий день для Оле-Гуннара Сульшера, чья команда выглядела тускло, вяло и безыдейно в последней трети поля. Поражение продлило плохую форму "Манчестер Юнайтед" — его последняя выездная победа в чемпионате состоялась против "Кристал Пэлас" 27 февраля», — констатирует Мэттью Ховарт в отчете BBC о матче.

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    • «Лондонцы сыграли свой четвертый матч кряду "на ноль" во всех турнирах, в то время как летнее подписание Себастьян Алле и снова набравший кондиции после травмы Андрей Ярмоленко за последние недели продемонстрировали значительные перспективы в атаке. Украинец был постоянной угрозой: он пробил оборону соперника спокойным ударом и записал в свой актив больше ударов, чем кто-либо другой на поле. Этот результат поравнял команду Мануэля Пеллегрини с "Лестером", который идет третьим в таблице».

    «МЮ», возможно, напрасно сохранил Сульшера

    «Пенальти от Рашфорда против ПСЖ в марте может оказаться самым славным моментом, которого фанаты "Юнайтед" никогда не хотели. Назначение Сульшера на полноценной основе было подтверждено несколько недель спустя, где результаты в АПЛ также радовали болельщиков клуба, но действовало бы руководство "МЮ" так же быстро, если б команда вылетела из Лиги чемпионов? В любом случае им следовало дождаться лета, чтобы принять решение, но без главного еврокубка и блеска того вечера в Париже, спешили бы ли они так же?», — задается вопросом в материале ESPN Ник Миллер.

    «Было жаль менеджера манкунианцев на пресс-конференции после матча, когда он пытался объяснить неудачу, поскольку выглядел измочаленным человеком, пытающимся найти ответы на вопросы, на которые знает, что не может ответить, и изо всех сил пытается поддержать его обычно неустанный позитив.

    В конечном счете, поражение от "Вест Хэма" было связано с проблемами в составе. Но, по крайней мере, если вместо него бы был кто-то с лучшими управленческими качествами, нежели норвежец, кто-то, в ком можно было быть уверенным, что он останется в клубе и через два года, можно было подумать, что эта темнота — она перед рассветом. Вместо этого есть чувство, что "Юнайтед" снова потратил время после того, как неудачно дрейфует уже в течение шести лет».

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    • Нобл — мотор нынешних успехов «Вест Хэма»

    «Гостям нужен игрок с настоящим характером, который собой задавал бы пример остальным партнерам. Таковым футболистом является Марк Нобл из "Вест Хэма": ему 32 год, и он на год старше Хуана Мату. То, что делает этот полузащитник — как удачно описал Жозе Моуринью Роберто Фирмино после еще одного классного матча в воскресенье, назвав его "рабочей лошадкой" — это неряшливый и порой неприятный труд», — пишет на страницах The Guardian Ричард Уильямс.

    «Подобно Полу Скоулзу, он может поставить под угрозу свою команду, если ему не хватает точности настоящего оборонительного хавбека, и заработанная им желтая карточка на Аароне Уан-Биссаке при счете 1:0 могла легко стать красной. Но он остался на поле, помогая своей команде сбить с толку тех из нас, кто считал, что его дни в Ист Энде давно сочтены. Возможно, это не игрок, перед которым нужно преклоняться, но он, безусловно, тот, кем следует дорожить».

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    • «МЮ» слишком слаб кадрово

    «Я был шокирован и опечален тем, насколько плохи они были: можно проиграть матч, однако все остальное... они выглядели тускло, никакого качества, желания, отсутствие лидеров на поле, отсутствие характера... Для возвращения на былые позиции "Юнайтед" далеко, но страшно, насколько низко они пали. Несколько игроков нынешнего состава недостаточно хороши», — заявил в эфире Sky Sports Рой Кин.

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    • «Я знал Оле очень давно — я могу сказать, что он в гневе, ему противно: менеджеры могут поддерживать своих подопечных во всем, чего они хотят, но это то, что они делают на поле — мы же говорим о "Манчестер Юнайтед". Я возвращаюсь к основам — встречать соперника, двигаться — первый гол подытожил все на данный момент. Они почти преклоняются перед Дэниэлом Джеймсом — молодым исполнительным из "Суонси", который только начинает свой путь, и критично отношусь к игрокам, который не встречают оппонентов, но многие из футболистов команды просто хороши для "МЮ" — все просто». 0

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